Jude Bellingham'ın Slovakya Kulübesine Yaptığı Hareket Tepki Çekti! Cinsel Organını İşaret Etti

Euro 2024'te ikinci tur için karşı karşıya gelen İngiltere-Slovakya karşılaşmasında 90+5'te attığı golle Slovakya'nın üstünlüğünü sonlandıran Jude Bellingham skandal bir harekete imza attı. Slovakya kulübesine doğru dönen Bellingham eliyle cinsel organını işaret etti.
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Euro 2024'te ikinci tur karşılaşmaları hız kesmeden devam ediyor. İngiltere-Slovakya karşılaşmasında 90+'lı dakikalara kadar Slovakya'nın üstünlüğü devam ederken, karşılaşmanın son dakikalarında Real Madrid'te forma giyen Jude Bellingham'ın attığı gol takıma hayat öpücüğü oldu.
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Bellingham'ın klas golü sonrası sevinci ise maçı izleyenlerin tepkisini çekti.
Sevinci sırasında Slovakya yedek kulübesine dönen Bellingham, elini önce ağzına götürdü, ardından cinsel organını işaret etti. Görüntüler sosyal medyada tepki topladı. İşte o anlar; 📹
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