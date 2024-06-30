Bursa Yangını Üniversite Kampüsüne Sıçradı! Hastanede Tedavi Görenlerin Tahliyesi İçin Teyakkuza Geçildi

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Bursa'da makilik alanda çıktıktan sonra ormana sıçrayan yangının kontrol altına alınma çalışmaları devam ederken bir kötü haber daha geldi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Yangının bölgeye yakın bulunan Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) kampüsü içindeki ormanlık alanı sıçradığı, Bursa Uludağ Üniversitesi Hastanesi’nde tedavi gören durumu iyi olan hastaların taburcu edildiği öğrenildi.
Yangının hastane bölümüne uzak olduğu belirtilirken, her ihtimale karşı ekiplerin teyakkuzda beklediği bilgisine yer verildi. Kampüse ulaşan yangın görüntüsü kameralara yansıdı. 📹
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın
Şuna önlem alınamıyor mu arkadaş? Her yaz aynı facia. Bunlar doğal yangınlar değil. Dolayısıyla verdiği zararı telafi etmek, yerine ağaç dikmekle olmuyor.