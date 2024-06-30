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Bursa Yangını Üniversite Kampüsüne Sıçradı! Hastanede Tedavi Görenlerin Tahliyesi İçin Teyakkuza Geçildi

Bursa Yangını Üniversite Kampüsüne Sıçradı! Hastanede Tedavi Görenlerin Tahliyesi İçin Teyakkuza Geçildi

Eray İspir
Eray İspir - Onedio Haber ve Gündem Editörü
30.06.2024 - 21:22

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Bursa'da makilik alanda çıktıktan sonra ormana sıçrayan yangın Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi bahçesine ulaştı. Ekipler karadan ve havadan kampüsteki yangını söndürme çalışmalarına devam ediyor.

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Bursa'da makilik alanda çıktıktan sonra ormana sıçrayan yangının kontrol altına alınma çalışmaları devam ederken bir kötü haber daha geldi.

Bursa'da makilik alanda çıktıktan sonra ormana sıçrayan yangının kontrol altına alınma çalışmaları devam ederken bir kötü haber daha geldi.

Yangının bölgeye yakın bulunan Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) kampüsü içindeki ormanlık alanı sıçradığı, Bursa Uludağ Üniversitesi Hastanesi’nde tedavi gören durumu iyi olan hastaların taburcu edildiği öğrenildi.

Yangının bölgeye yakın bulunan Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) kampüsü içindeki ormanlık alanı sıçradığı, Bursa Uludağ Üniversitesi Hastanesi’nde tedavi gören durumu iyi olan hastaların taburcu edildiği öğrenildi.

Yangının hastane bölümüne uzak olduğu belirtilirken, her ihtimale karşı ekiplerin teyakkuzda beklediği bilgisine yer verildi. Kampüse ulaşan yangın görüntüsü kameralara yansıdı. 📹

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Bozkurt

Şuna önlem alınamıyor mu arkadaş? Her yaz aynı facia. Bunlar doğal yangınlar değil. Dolayısıyla verdiği zararı telafi etmek, yerine ağaç dikmekle olmuyor.