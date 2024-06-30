Yaz Ortasında Yollar Beyaza Büründü: Sürücüler Zor Anlar Yaşadı

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Ülkenin bir kısmı sıcak hava ve ihmaller nedeniyle yangınlarla cebelleşirken, Erzurum ve Kars'ta etkili olan yağışlar kış aylarını aratmadı. Oltu'da yağan kuvvetli dolu nedeniyle yerler beyaza büründü.
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Kars'ta etkili olan sağanak yağış nedeniyle ise kentin çeşitli yerlerinde oluşan su birikintileri nedeniyle sürücüler zor anlar yaşadı.
Yerlerin beyaza büründüğü anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. İşte o görüntüler; 📹
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