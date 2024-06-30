Görüş Bildir
Haberler
Video
Yaz Ortasında Yollar Beyaza Büründü: Sürücüler Zor Anlar Yaşadı

Yaz Ortasında Yollar Beyaza Büründü: Sürücüler Zor Anlar Yaşadı

Eray İspir
Eray İspir - Onedio Haber ve Gündem Editörü
30.06.2024 - 20:52

İçerik Devam Ediyor

Erzurum'un Oltu ilçesinde etkili olan kuvvetli dolu yağışı haziran ayında yerleri beyaza bürüdü. Kars'ta yağan şiddetli sağanak nedeniyle belli bölgelerde oluşan birikintiler sürücülere zor anlar yaşattı. 

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Ülkenin bir kısmı sıcak hava ve ihmaller nedeniyle yangınlarla cebelleşirken, Erzurum ve Kars'ta etkili olan yağışlar kış aylarını aratmadı. Oltu'da yağan kuvvetli dolu nedeniyle yerler beyaza büründü.

Ülkenin bir kısmı sıcak hava ve ihmaller nedeniyle yangınlarla cebelleşirken, Erzurum ve Kars'ta etkili olan yağışlar kış aylarını aratmadı. Oltu'da yağan kuvvetli dolu nedeniyle yerler beyaza büründü.

Kars'ta etkili olan sağanak yağış nedeniyle ise kentin çeşitli yerlerinde oluşan su birikintileri nedeniyle sürücüler zor anlar yaşadı.

Kars'ta etkili olan sağanak yağış nedeniyle ise kentin çeşitli yerlerinde oluşan su birikintileri nedeniyle sürücüler zor anlar yaşadı.

Yerlerin beyaza büründüğü anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. İşte o görüntüler; 📹

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
2
1
1
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın