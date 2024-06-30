İşe Gitmemek İçin Google'dan Anneanne Fotoğrafı Bulan Sosyal Medya Kullanıcısı Hepimizi Güldürdü!

Sosyal medya platformu TikTok'ta arkadaşının işe gitmemek için uydurduğu hikayeyi paylaşan kişi izleyenleri hayrete düşürdü. Arkadaşının Google'da bulduğu 'Anneanne' fotoğrafına cenaze mesajı yazdığını söyleyen kullanıcı o anları paylaştı.
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Sosyal medya platformu TikTok'ta arkadaşının hikayesinde paylaştığı gönderiyi gösteren kişi izleyenleri hayrete düşürdü.
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'İşe gitmemek için uydurduğum bahaneler' başlıklı videoda arkadaşının Google'dan 'anneanne' görseli bulduğunu ve cenaze mesajıyla paylaştığını söyleyen TikTok kullanıcısı, o anları gülerek anlattı. 📹
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