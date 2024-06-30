Bu da Bozcaada'dan Çıkış Parası! Arabasıyla Seyahat Eden Vatandaş Uygulamaya İsyan Etti

Aracıyla Bozcaada'ya giden bir vatandaş, 'Belediye çevre ve trafik düzenlemesi' adı altında alınan 200 TL'lik ücrete tepki gösterdi. Vatandaş, 'Ülkeden çıkıyorsun çıkış harcı, adadan çıkıyorsun çıkış parası… İçim acıyor bu ülkenin vatandaşlarına yazık' dedi.
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Bozcaada'ya aracıyla giden vatandaş, ‘Belediye çevre ve trafik düzenlemesi' adı altında alınan 200 TL'lik ücrete isyan etti.
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Ülkeden çıkış harcını hatırlatarak duruma isyan eden vatandaş, 'Şaka gibi... Ülkeden çıkıyorsun 'çıkma parası', adadan çıkıyorsun 'ada parası', sizi anlıyorum arkadaş da dedi 'ödenek yok' diye, eminim yoktur. Ama bak adayı temizleyerek gidiyorum, her gittiğim yerde topluyorum. Ama içim acıyor, bu ülkenin sana da bana da, tüm vatandaşlarına yazık.' dedi. İşte o anlar; 📹
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