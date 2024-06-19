Japonya’da Korkutan Anlar: Sandviç Yemek İsteyen Gence Yırtıcı Kuştan Gasp

Yakın zamanda Japonya planınız varsa ve açık alanda bir şeyler yemek istiyorsanız bir daha düşünün. Eğer bir parkta keyifli bir piknik yapmak ne kadar zor olabilir derseniz gelin yaşanabilecek ihtimale birlikte bakalım. Japonya’nın yırtıcı kuşlarıyla tanışmaya hazır olun.
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Geçtiğimiz aylarda yine Japonya’da video çekmek için kaydı başlatan bir kadının telefonuna yırtıcı bir kuş tarafından el konulmuştu.
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Şimdilerde ise benzeri bir durum sandviç yemek için hazırlanan bir gencin başına geldi.
Yırtıcı kuş kendine av ararken süzüle süzüle uçuyordu ki hemen sandviçi görüp işe koyuldu. Sandviçi alıp gitmesi saniyeler sürdü.
İşte o korkunç anlar 👇
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