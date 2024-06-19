Japonya’da Korkutan Anlar: Sandviç Yemek İsteyen Gence Yırtıcı Kuştan Gasp

Yakın zamanda Japonya planınız varsa ve açık alanda bir şeyler yemek istiyorsanız bir daha düşünün. Eğer bir parkta keyifli bir piknik yapmak ne kadar zor olabilir derseniz gelin yaşanabilecek ihtimale birlikte bakalım. Japonya’nın yırtıcı kuşlarıyla tanışmaya hazır olun.