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Japon Deprem Uzmanından Üç Bölgeye Kritik Uyarı: “3 Metre Yüksekliğinde Tsunami Olabilir”

Japon Deprem Uzmanından Üç Bölgeye Kritik Uyarı: “3 Metre Yüksekliğinde Tsunami Olabilir”

Deprem Uzmanları
Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Onedio Gündem Editörü
02.02.2024 - 01:45

Yüksek inşaat mühendisi, mimar ve deprem uzmanı Yoshinori Moriwaki, 'Denizin içinde bir deprem oluyorsa tsunami de oluyor. Akdeniz, Ege ve Marmara'da genel olarak 1 metre yüksekliğinde tsunaminin meydana gelebileceğini söyleyebiliriz. Denizin bazı derin yerlerinde depremle birlikte kaymada oluyorsa 3 metre yüksekliğinde tsunami olabilir' dedi.

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İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Kültür Merkezi'nde düzenlenen 'Kayseri 1. Deprem Farkındalık Paneli'ne, Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Rektörü Prof. Dr. Fatih Altun, İl Kültür ve Turizm Müdürü Şükrü Dursun, Yüksek inşaat mühendisi, mimar ve deprem uzmanı Yoshinori Moriwaki, konuşmacılar ve vatandaşlar katıldı.

İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Kültür Merkezi'nde düzenlenen 'Kayseri 1. Deprem Farkındalık Paneli'ne, Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Rektörü Prof. Dr. Fatih Altun, İl Kültür ve Turizm Müdürü Şükrü Dursun, Yüksek inşaat mühendisi, mimar ve deprem uzmanı Yoshinori Moriwaki, konuşmacılar ve vatandaşlar katıldı.

Düzenlenen programda konuşan Japon deprem uzmanı Yoshinori Moriwaki, "Kuzey Anadolu Fay hattı dünyadaki büyük fay hatlarından bir tanesidir. Endonezya ve Malezya'dan başlayarak Hindistan, Afganistan, Irak, Azerbaycan, Türkiye, Yunanistan, İtalya ve İspanya'ya gidiyor. Bu hat, uzun ve büyük bir fay hattı diyebilirim" ifadelerini kullandı.

Düzenlenen programda konuşan Japon deprem uzmanı Yoshinori Moriwaki, "Kuzey Anadolu Fay hattı dünyadaki büyük fay hatlarından bir tanesidir. Endonezya ve Malezya'dan başlayarak Hindistan, Afganistan, Irak, Azerbaycan, Türkiye, Yunanistan, İtalya ve İspanya'ya gidiyor. Bu hat, uzun ve büyük bir fay hattı diyebilirim" ifadelerini kullandı.

Depremin ardından tsunamilerin de meydana gelebileceğini belirten Moriwaki şunları söyledi:

Depremin ardından tsunamilerin de meydana gelebileceğini belirten Moriwaki şunları söyledi:

'Deprem nerede olabilir' diye soracak olursanız, öncelikle Kıbrıs'ın Güneyinde olabilir. Denizin içinde bir deprem oluyorsa tsunami de oluyor. Mesela bir bardağı salladığınızda küçük bir dalga meydana geliyor. Ama büyük bir kovayı salladığınızda dalga büyük oluyor. Bunun için Japonya'da meydana gelen depremlerde tsunami büyük oluyor. Dünyanın en büyük depremi Şili'de oldu. O anda Japonya'da bir şey yoktu. Ama 23 saat sonra bize 5-7 metre yüksekliğinde tsunami geldi. Akdeniz, Ege ve Marmara'da genel olarak 1 metre yüksekliğinde tsunaminin meydana gelebileceğini söyleyebiliriz. Denizin bazı derin yerlerinde depremle birlikte kayma da oluyorsa 3 metre yüksekliğinde tsunami olabilir.”

Kayseri'de meydana gelen depremlere değinen Moriwaki şunları söyledi:

Kayseri'de meydana gelen depremlere değinen Moriwaki şunları söyledi:

'Kayseri'de 1717 ve 1835 yılında depremler oldu. Uzun zaman önce olduğu ve bunu göremediğiniz için hatırlamıyorsunuz. Kayseri'de 1'inci ve 2'nci derecede tehlikeli bölge yok. 3'üncü derecede tehlikeli bölge var. Kayseri'de tabiki de fay hattı var. Ama Marmara, İstanbul, İzmit ve İzmir bölgelerine göre Kayseri daha şanslı diye söyleyebiliriz. Ama deprem olma ihtimali sıfır değil.”

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