Japon Deprem Uzmanından Üç Bölgeye Kritik Uyarı: “3 Metre Yüksekliğinde Tsunami Olabilir”
Japon Deprem Uzmanından Üç Bölgeye Kritik Uyarı: “3 Metre Yüksekliğinde Tsunami Olabilir”
Yüksek inşaat mühendisi, mimar ve deprem uzmanı Yoshinori Moriwaki, 'Denizin içinde bir deprem oluyorsa tsunami de oluyor. Akdeniz, Ege ve Marmara'da genel olarak 1 metre yüksekliğinde tsunaminin meydana gelebileceğini söyleyebiliriz. Denizin bazı derin yerlerinde depremle birlikte kaymada oluyorsa 3 metre yüksekliğinde tsunami olabilir' dedi.
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İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Kültür Merkezi'nde düzenlenen 'Kayseri 1. Deprem Farkındalık Paneli'ne, Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Rektörü Prof. Dr. Fatih Altun, İl Kültür ve Turizm Müdürü Şükrü Dursun, Yüksek inşaat mühendisi, mimar ve deprem uzmanı Yoshinori Moriwaki, konuşmacılar ve vatandaşlar katıldı.
Düzenlenen programda konuşan Japon deprem uzmanı Yoshinori Moriwaki, "Kuzey Anadolu Fay hattı dünyadaki büyük fay hatlarından bir tanesidir. Endonezya ve Malezya'dan başlayarak Hindistan, Afganistan, Irak, Azerbaycan, Türkiye, Yunanistan, İtalya ve İspanya'ya gidiyor. Bu hat, uzun ve büyük bir fay hattı diyebilirim" ifadelerini kullandı.
Depremin ardından tsunamilerin de meydana gelebileceğini belirten Moriwaki şunları söyledi:
Kayseri'de meydana gelen depremlere değinen Moriwaki şunları söyledi:
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