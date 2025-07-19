İzmir Konak Belediyesi’nden Gülmeyi Unutan İnsanlar İçin Etkinlik: “Kahkaha Yogası ile Sağlığa Merhaba”

Ülkemizdeki bireylerin büyük bir kısmı, stresle yaşamaya alıştı. Günlük hayatın getirdiği yoğun tempo, sorumluluklar ve zorluklar, insanların üzerinde büyük bir baskı oluşturarak, stres seviyelerini artırıyor. Bu durum, toplumumuzun genel ruh hali üzerinde olumsuz bir etki yarattı. Pek çok kişi dolu dolu gülmeyi neredeyse unuttu. Bu hem bedensel hem ruhsal sağlığı büyük ölçüde etkileyen bir durum. Bu nedenle, stresle başa çıkma yollarını bulmak ve hayatımızı daha huzurlu ve mutlu bir şekilde sürdürebilmek önemli.

İzmir Konak Belediyesi “Kahkaha Yogası ile Sağlığa Merhaba” etkinliği ile 65 yaş üstü kadınlarla nefes egzersizleri yaptı ve kahkaha terapisi gerçekleştirdi. Etkinliğe katılanlar, oldukça keyif aldıklarını belirtti.