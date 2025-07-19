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İzmir Konak Belediyesi’nden Gülmeyi Unutan İnsanlar İçin Etkinlik: “Kahkaha Yogası ile Sağlığa Merhaba”

İzmir Konak Belediyesi’nden Gülmeyi Unutan İnsanlar İçin Etkinlik: “Kahkaha Yogası ile Sağlığa Merhaba”

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
19.07.2025 - 18:42

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Ülkemizdeki bireylerin büyük bir kısmı, stresle yaşamaya alıştı. Günlük hayatın getirdiği yoğun tempo, sorumluluklar ve zorluklar, insanların üzerinde büyük bir baskı oluşturarak, stres seviyelerini artırıyor. Bu durum, toplumumuzun genel ruh hali üzerinde olumsuz bir etki yarattı. Pek çok kişi dolu dolu gülmeyi neredeyse unuttu. Bu hem bedensel hem ruhsal sağlığı büyük  ölçüde etkileyen bir durum. Bu nedenle, stresle başa çıkma yollarını bulmak ve hayatımızı daha huzurlu ve mutlu bir şekilde sürdürebilmek önemli. 

İzmir Konak Belediyesi “Kahkaha Yogası ile Sağlığa Merhaba” etkinliği ile 65 yaş üstü kadınlarla nefes egzersizleri yaptı ve kahkaha terapisi gerçekleştirdi. Etkinliğe katılanlar, oldukça keyif aldıklarını belirtti.

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Peki kahkaha terapisi nedir?

Peki kahkaha terapisi nedir?

Son dönemde birbirinden ilginç terapi ve meditasyon yöntemleri moda oluyor bildiğiniz üzere. Kahkaha Terapisi de onlardan biri. Kahkaha terapisi, bireylerin stresle başa çıkmalarına yardımcı olmak, ruh halini iyileştirmek ve genel yaşam kalitesini artırmak amacıyla yapılan bir grup ya da bireysel terapi yöntemidir. Kahkaha terapisinde, katılımcılar nefes egzersizleri, meditasyon ve sahte kahkahaların zamanla gerçek kahkahalara dönüştüğü özel teknikler kullanır. Bu sayede endorfin salgısı artar, bağışıklık sistemi güçlenir ve depresyon belirtileri azalabilir. Özellikle yoğun stres altındaki bireyler, iş yaşamı baskısı yaşayanlar ve sosyal kaygı yaşayan kişiler için faydalı bir etkinlik olduğu düşünülüyor.

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Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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