İtfaiye Ekipleri Kurtardı! Balık Tutmaya Giden Genç Bataklığa Saplandı

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İstanbul Sancaktepe'de göle balık tutmaya giden genç, bataklığa saplandı. Çamur yığınından bir türlü kurtulamayan genci fark eden çevredeki vatandaşlar, itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri halat ve merdiven yardımıyla genci bataklığın içerisinden kurtardı. O anlar çevredeki vatandaşların cep telefonu kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.
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İstanbul Sancaktepe'de bir göle balık tutmaya giden genç, girdiği bataklığın içerisinde mahsur kaldı. Kendi çabalarıyla sesini çevredeki vatandaşlara duyuran genci kurtarmak için itfaiye ekiplerine haber verildi.
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Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri genci bulunduğu noktadan çıkarmak için halat ve merdiven kullandı. Bataklıktan kurtulan genç, "Balık tutmaya geldik, balık olduk." dedi.
İşte o görüntüler; 🎥
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2015 yılında başladığım Gaziantep Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü’nde gazetecilik ve medya faaliyetlerine ilişkin teorik dersler aldım. Eğitimim sürecim boyunca, üniversitenin basın-yayın biriminde yazı işleri faaliyetleri yürüttükten sonra lisans eğitimimi tamamladım. 2020 yılında yerel bir gazetede yazı işleri ve gazete tasarımı yaparak basın sektöründeki ilk iş tecrübemi edindim. 2022 yılında Onedio platformunda ‘Gündem editörü’ olarak işe başladıktan sonra mesleğim olan gazeteciliği ulusal çapta icra etmeyi ve farklı kaynaklardan olayları teyitlemeyi öğrendim. 2023’ten bu yana ise yine Onedio çatısı altında ‘Video editörü’ olarak medya faaliyetlerime devam etmekteyim.
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