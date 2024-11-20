Her Yıl Aynı Tarihte Aynı Yerde Video Çeken Bir Adam İklim Değişikliğini Net Bir Şekilde Gözler Önüne Serdi

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Kaynak: https://www.instagram.com/reel/DChbhr...
Küresel ısınma ve iklim değişikliği, tüm dünya için kaçınılmaz bir tehdit haline geldi. Bu durum, gezegenimizin geleceğini belirleyecek olan önemli bir mesele olarak karşımıza çıkıyor. İklim değişikliği ve küresel ısınma, dünya üzerindeki tüm yaşamı etkileyen ve gelecek nesillerin yaşam kalitesini belirleyen bir durum. Bu nedenle, iklim değişikliği ve küresel ısınma konusunda bilinçli olmak ve bu konuda gerekli önlemleri almak, tüm dünyanın ortak sorumluluğu. Bu konuda atılacak her adım, gezegenimizin geleceği için büyük önem taşıyor.
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'tylercarrfm' isimli bir sosyal medya kullanıcısı her yıl aynı tarihte aynı noktada video çekerek o günün hava koşullarını gösterdi.
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Her geçen yıl kar yağışının azaldığı o karlılaştırma iklim sorununu net bir şekilde gözler önüne serdi.
İşte o video;
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Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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