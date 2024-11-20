Her Yıl Aynı Tarihte Aynı Yerde Video Çeken Bir Adam İklim Değişikliğini Net Bir Şekilde Gözler Önüne Serdi

Küresel ısınma ve iklim değişikliği, tüm dünya için kaçınılmaz bir tehdit haline geldi. Bu durum, gezegenimizin geleceğini belirleyecek olan önemli bir mesele olarak karşımıza çıkıyor. İklim değişikliği ve küresel ısınma, dünya üzerindeki tüm yaşamı etkileyen ve gelecek nesillerin yaşam kalitesini belirleyen bir durum. Bu nedenle, iklim değişikliği ve küresel ısınma konusunda bilinçli olmak ve bu konuda gerekli önlemleri almak, tüm dünyanın ortak sorumluluğu. Bu konuda atılacak her adım, gezegenimizin geleceği için büyük önem taşıyor.