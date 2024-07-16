İstedikleri Mesleğe Dair Detaylı Bilgi Edinmek İsteyenler İçin BİLGİ’de ‘Tercih Günleri’ Başladı!

“Okul için değil, yaşam için öğrenmeli” mottosuyla 1996 yılında Türkiye’nin ilk vakıf üniversitelerinden biri olarak kurulan İstanbul Bilgi Üniversitesi, yenilikçi eğitim anlayışı, güçlü akademik kadrosu ve canlı kampüs yaşamıyla Türkiye’nin önde gelen üniversiteleri arasında yer alıyor.

BİLGİ, İstanbul’un merkezindeki üç kampüsünde 8 fakültesi, 3 enstitüsü ve 2 meslek yüksekokulunda 150’yi aşkın lisans, önlisans ve lisansüstü program sunuyor. Kendi geleneklerini yaşatan köklü bir üniversite olarak 20.000’in üzerinde öğrencisi, 60.000’i aşkın mezunu ve 1.000’e yakın akademik personeliyle eğitim yolculuğuna devam ediyor.