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İstedikleri Mesleğe Dair Detaylı Bilgi Edinmek İsteyenler İçin BİLGİ’de ‘Tercih Günleri’ Başladı!

İstedikleri Mesleğe Dair Detaylı Bilgi Edinmek İsteyenler İçin BİLGİ’de ‘Tercih Günleri’ Başladı!

Onedio Content
Onedio Content - Onedio Editörü
16.07.2024 - 17:30

İstanbul Bilgi Üniversitesi aday öğrenciler için santralistanbul ve Kuştepe kampüslerinde “Tercih Günleri” düzenliyor. Aday öğrenciler kariyerlerini planlarken BİLGİ danışmanları ile bir araya gelerek istedikleri meslek ve üniversite yaşamı hakkında ayrıntılı bilgi edinebilecek.

İstanbul Bilgi Üniversitesi, aday öğrencilerin üniversite tercih sürecinde tüm sorularına yanıt bulmalarını ve üniversite yaşamını yakından tanımalarını sağlamak amacıyla santralistanbul ve Kuştepe kampüslerinde “Tercih Günleri” düzenliyor. 16 Temmuz’da başlayan “Tercih Günleri”nde BİLGİ’yi tercih etmek isteyen aday öğrenciler, BİLGİ danışmanlarıyla üniversitenin sunduğu eğitim hayatı, kampüs olanakları ve tercih süreci ile ilgili bire bir görüşme imkânı bulacak. Öğrenciler, Tercih Günleri kapsamında üniversitenin akademisyenleri tarafından verilecek fakülte seminerlerine katılarak ilgi duydukları bölüm ve fakülteler ile ilgili detaylı bilgi edinebilecek.

‘Okul için değil, yaşam için öğrenmeli’

‘Okul için değil, yaşam için öğrenmeli’

“Okul için değil, yaşam için öğrenmeli” mottosuyla 1996 yılında Türkiye’nin ilk vakıf üniversitelerinden biri olarak kurulan İstanbul Bilgi Üniversitesi, yenilikçi eğitim anlayışı, güçlü akademik kadrosu ve canlı kampüs yaşamıyla Türkiye’nin önde gelen üniversiteleri arasında yer alıyor.

BİLGİ, İstanbul’un merkezindeki üç kampüsünde 8 fakültesi, 3 enstitüsü ve 2 meslek yüksekokulunda 150’yi aşkın lisans, önlisans ve lisansüstü program sunuyor. Kendi geleneklerini yaşatan köklü bir üniversite olarak 20.000’in üzerinde öğrencisi, 60.000’i aşkın mezunu ve 1.000’e yakın akademik personeliyle eğitim yolculuğuna devam ediyor.

Yaparak öğrenmeye dayalı uluslararası standartlarda bir eğitim

Yaparak öğrenmeye dayalı uluslararası standartlarda bir eğitim

Uluslararası standartlarda eğitim veren BİLGİ’de programların çoğunun öğretim dili İngilizce. Alanında geçerliliğini tüm dünyada kanıtlamış CEA (Commission on English Language Program Accreditation) akreditasyonuna sahip olan BİLGİ İngilizce Hazırlık Programı, deneyimli bir öğretim kadrosundan en güncel eğitim teknolojileriyle donanımlı bir ortamda İngilizce öğrenme imkânı sağlıyor.

“Yaparak öğrenmeye” dayalı bir eğitim modelini benimseyen BİLGİ’de öğrenciler yalnızca sınıf ortamında değil gerçek hayatta deneyim kazanarak öğrenim görme olanağına sahip. Bu sayede öğrenciler, seçtikleri disiplinde mesleki deneyim kazanabiliyor, sektörle ortak projelerde yer alabiliyor, kendi girişimlerini hayata geçirebiliyor.

Zengin uluslararası olanaklar

Zengin uluslararası olanaklar

Güçlü uluslararası bağlantılarıyla öğrencilerine dünyaya açılabilecekleri olanaklar sunan BİLGİ’nin Erasmus ve İkili Değişim anlaşmalarıyla 50’yi aşkın ülkede 250’den fazla önde gelen üniversiteyle öğrenci değişimleri, ortak programları ve dönemsel proje işbirlikleri bulunuyor. Ayrıca BİLGİ, alanlarında tüm dünyada adını duyurmuş üniversitelerle özel programlar yürütüyor. İngiltere’de University of London'a bağlı olan London School of Economics ile yürüttüğü Üstün Başarı Programları ve İtalya’da Nuova Accademia di Belle Arti Milano (NABA) ile işbirlikleri sayesinde öğrenciler ilgili programlarda BİLGİ diplomasının yanı sıra bu üniversitelerden de diplomayla mezun olabiliyor.

Canlı, sosyal ve kültürel yaşam

Canlı, sosyal ve kültürel yaşam

İstanbul Bilgi Üniversitesi, eğitim ve öğretimi renkli bir sosyal ve kültürel hayatla buluşturarak öğrencilerin yeteneklerini keşfedebilecekleri, potansiyellerini gerçekleştirebilecekleri bir sosyal ortam sağlıyor. Her yıl dünyaca ünlü konukları ağırlayan 1000’e yakın etkinliğin düzenlendiği BİLGİ’de öğrencilerin ilgi alanları doğrultusunda kendilerini geliştirebilecekleri 100’e yakın öğrenci kulübü bulunuyor.

Sıralamalarda en iyi üniversiteler arasında

Sıralamalarda en iyi üniversiteler arasında

BİLGİ, dünyanın saygın yükseköğretim derecelendirme kuruluşu QS’in 2024 yılı “Dünya Üniversiteleri Sıralaması”nda dünyanın en iyi üniversiteleri arasında yer aldı. Sıralamada geçen yılki başarısını koruyan BİLGİ, Türkiye’den sıralamaya katılan 25 yükseköğretim kurumu arasında yer alarak en iyi 5 vakıf üniversitesinden biri oldu. QS Stars’tan 5 yıldız alarak öğretim, uluslararasılaşma, online eğitim, mezunlarının istihdam edilebilirliği, program gücü ve kapsayıcılık alanlarındaki başarısını uluslararası alanda tescilleyen BİLGİ, QS’in 2024 yılı Sürdürülebilirlik Sıralaması’na göre ise Türkiye’nin en iyi 4 vakıf üniversitesinden biri oldu.

BİLGİ’de ‘Tercih Günleri’ santralistanbul ve Kuştepe kampüslerinde başladı!''

BİLGİ’de ‘Tercih Günleri’ santralistanbul ve Kuştepe kampüslerinde başladı!''

Detaylı bilgi için web sitesi ziyaret edilebilir.