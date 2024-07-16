İstedikleri Mesleğe Dair Detaylı Bilgi Edinmek İsteyenler İçin BİLGİ’de ‘Tercih Günleri’ Başladı!
İstanbul Bilgi Üniversitesi aday öğrenciler için santralistanbul ve Kuştepe kampüslerinde “Tercih Günleri” düzenliyor. Aday öğrenciler kariyerlerini planlarken BİLGİ danışmanları ile bir araya gelerek istedikleri meslek ve üniversite yaşamı hakkında ayrıntılı bilgi edinebilecek.
İstanbul Bilgi Üniversitesi, aday öğrencilerin üniversite tercih sürecinde tüm sorularına yanıt bulmalarını ve üniversite yaşamını yakından tanımalarını sağlamak amacıyla santralistanbul ve Kuştepe kampüslerinde “Tercih Günleri” düzenliyor. 16 Temmuz’da başlayan “Tercih Günleri”nde BİLGİ’yi tercih etmek isteyen aday öğrenciler, BİLGİ danışmanlarıyla üniversitenin sunduğu eğitim hayatı, kampüs olanakları ve tercih süreci ile ilgili bire bir görüşme imkânı bulacak. Öğrenciler, Tercih Günleri kapsamında üniversitenin akademisyenleri tarafından verilecek fakülte seminerlerine katılarak ilgi duydukları bölüm ve fakülteler ile ilgili detaylı bilgi edinebilecek.