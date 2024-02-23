İstanbulspor- Beşiktaş Maçı Ne Zaman, Saat Kaçta, Hangi Kanalda
İstanbulspor- Beşiktaş Maçı Ne Zaman, Saat Kaçta, Hangi Kanalda
Trendyol Süper Lig'in 27.haftasında karşı karşıya gelecek olan İstanbulspor ve Beşiktaş'ın mücadelesi futbolseverleri büyülüyor. Ligdeki iki takım arasındaki mücadele adeta nefesleri kesecek. İstanbulspor ev sahibi avantajını kullanarak güçlü rakibi Beşiktaş'a meydan okumaya hazırlanıyor. Peki İstanbulspor-Beşiktaş'ın maçı ne zaman, saat kaçta? İstanbulspor Beşiktaş maçı hangi kanalda yayınlanacak? Detaylar haberimizde.
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İstanbulspor ve Beşiktaş Süper Lig'de 50. Maçlarına Hazırlanıyor!
Bu sezon Beşiktaş, ev sahibi olduğu Süper Lig maçında İstanbulspor'u 2-0 mağlup etmişti.
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İstanbulspor-Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
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