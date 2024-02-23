İstanbulspor- Beşiktaş Maçı Ne Zaman, Saat Kaçta, Hangi Kanalda

İstanbulspor'da cezalı olan S. Deli ve sakatlığı bulunan G. Imbula ile A. Hadziahmetovic, maça katılamayacaklar. Beşiktaş'ta ise A. Masuaku, A. Oxlade-Chamberlain ve Tayfur Bingöl de sakatlık nedeniyle forma giyemeyecek oyuncular arasında yer alıyorlar. Bu oyuncuların yokluğu, her iki takımın kadro derinliğini etkileyebilir ve teknik ekipler için zorlu bir durum oluşturabilir.