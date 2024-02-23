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İstanbulspor- Beşiktaş Maçı Ne Zaman, Saat Kaçta, Hangi Kanalda

İstanbulspor- Beşiktaş Maçı Ne Zaman, Saat Kaçta, Hangi Kanalda

Batuhan Bayraktar
Batuhan Bayraktar - Onedio Üyesi
23.02.2024 - 17:30

Trendyol Süper Lig'in 27.haftasında karşı karşıya gelecek olan İstanbulspor ve Beşiktaş'ın mücadelesi futbolseverleri büyülüyor. Ligdeki iki takım arasındaki mücadele adeta nefesleri kesecek. İstanbulspor ev sahibi avantajını kullanarak güçlü rakibi Beşiktaş'a meydan okumaya hazırlanıyor. Peki İstanbulspor-Beşiktaş'ın maçı ne zaman, saat kaçta? İstanbulspor Beşiktaş maçı hangi kanalda yayınlanacak? Detaylar haberimizde.

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İstanbulspor ve Beşiktaş Süper Lig'de 50. Maçlarına Hazırlanıyor!

İstanbulspor ve Beşiktaş Süper Lig'de 50. Maçlarına Hazırlanıyor!
İstanbulspor ve Beşiktaş Süper Lig'de 50. Maçlarına Hazırlanıyor!

İstanbulspor, Beşiktaş'ı konuk ettiği son dokuz Süper Lig maçında galibiyet elde edemese de taraftarlarını her zaman coşturacak mücadeleci ruhuyla sahada yer alıyor. Öte yandan, Beşiktaş bu sezon İstanbulspor'u iç sahada mağlup ederek, güçlü kadrosu ve etkileyici performansıyla adından söz ettiriyor. Her iki takım da tutkulu taraftarlarıyla birlikte Süper Lig'de unutulmaz anlar yaşatmaya devam ediyor.

Bu sezon Beşiktaş, ev sahibi olduğu Süper Lig maçında İstanbulspor'u 2-0 mağlup etmişti.

Bu sezon Beşiktaş, ev sahibi olduğu Süper Lig maçında İstanbulspor'u 2-0 mağlup etmişti.

Bu sezon Süper Lig'deki müsabakada Beşiktaş, ev sahipliği yaptığı karşılaşmada İstanbulspor'u 2-0 mağlup ederek üç puanı hanesine yazdırdı. Beşiktaş, etkili hücum ve sağlam savunma performansıyla galibiyete ulaşırken, İstanbulspor ise rakibine karşı etkili bir oyun sergileyemedi. Bu sonuçla Beşiktaş, ligdeki üst sıralardaki yerini sağlamlaştırırken, İstanbulspor ise önemli bir deplasman mağlubiyeti almıştı

İstanbulspor-Beşiktaş sakat ve cezalılar

İstanbulspor-Beşiktaş sakat ve cezalılar

İstanbulspor'da cezalı olan S. Deli ve sakatlığı bulunan G. Imbula ile A. Hadziahmetovic, maça katılamayacaklar. Beşiktaş'ta ise A. Masuaku, A. Oxlade-Chamberlain ve Tayfur Bingöl de sakatlık nedeniyle forma giyemeyecek oyuncular arasında yer alıyorlar. Bu oyuncuların yokluğu, her iki takımın kadro derinliğini etkileyebilir ve teknik ekipler için zorlu bir durum oluşturabilir.

İstanbulspor-Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

İstanbulspor-Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

İstanbulspor-Beşiktaş maçında hakem Atilla Karaoğlan görev yapacak. Hakemin yardımcılıklarını Cevdet Kömürcüoğlu ve İlker Takpak  üstlenecek. 25 Şubat Pazar günü Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadyumu'nda oynanacak mücadele 19.00 da başlayacak. Karşılaşma Bein Sports 1 ekranlarında canlı yayınlanacak.

İstanbulspor-Beşiktaş Süper Lig tek maç satın al

İstanbulspor-Beşiktaş Süper Lig tek maç satın al

İstanbulspor-Beşiktaş maçını izlemek istiyorsanız tek maç olarak satın alabilirsiniz. Maçı satın almak için linkler:

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