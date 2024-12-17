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İstanbul’un Tüm Güzellikleri Aklını Alsa da Akıllı Yaşamayı Seviyorsan İstanbulkart Mobil Her Zaman Yanında!

İstanbul’un Tüm Güzellikleri Aklını Alsa da Akıllı Yaşamayı Seviyorsan İstanbulkart Mobil Her Zaman Yanında!

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Onedio Content - Onedio Editörü
17.12.2024 - 16:44

İstanbulkart Mobil ile tüm toplu ulaşım ödemelerini %100 dijital olarak yapabilir, Sanal İstanbulkart Plus ile alt limitsiz %50’ye varan nakit iade fırsatlarıyla zorlukları kolaylaştırabilirsin!

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İstanbulkart Mobil’i hemen indir, İstanbul’u keyifle yaşayanların arasına sen de katıl!

İstanbulkart Mobil’i hemen indir, İstanbul’u keyifle yaşayanların arasına sen de katıl!

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