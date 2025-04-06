Martta Öldü Dört Ay Sonra Dirildi: İstanbul’da Filmleri Aratmayacak Olay!
Martta Öldü Dört Ay Sonra Dirildi: İstanbul’da Filmleri Aratmayacak Olay!
İstanbul'da filmleri aratmayacak bir olay yaşandı. Erol T. isimli vatandaş mart ayında hayatını kaybetti ve üstelik cansız bedeni ağabeyi tarafından Adli Tıp Kurumu'ndan teşhis edildi. Ancak Sabah'tan Arzu Kaya'nın haberine göre Erol T.'nin Temmuz ayında ifade vermeye gitmesiyle gerçek ortaya çıktı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Her şey 17 Şubat 2024'te başladı...
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Alkolden ölen evsiz vatandaşla karıştırıldı.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın