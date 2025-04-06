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Martta Öldü Dört Ay Sonra Dirildi: İstanbul’da Filmleri Aratmayacak Olay!

Martta Öldü Dört Ay Sonra Dirildi: İstanbul’da Filmleri Aratmayacak Olay!

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
06.04.2025 - 10:49

İstanbul'da filmleri aratmayacak bir olay yaşandı. Erol T. isimli vatandaş mart ayında hayatını kaybetti ve üstelik cansız bedeni ağabeyi tarafından Adli Tıp Kurumu'ndan teşhis edildi. Ancak Sabah'tan Arzu Kaya'nın haberine göre Erol T.'nin Temmuz ayında ifade vermeye gitmesiyle gerçek ortaya çıktı. 

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Her şey 17 Şubat 2024'te başladı...

Her şey 17 Şubat 2024'te başladı...

İstanbul, Kadıköy'de polis ekipleri, yerde yatan 60 yaşındaki Erol T. ile karşılaştı. Ekip aracına alınan Erol T., polislere kolonya içtiğini söyledikten sonra fenalaştı ve hastaneye kaldırılarak yoğun bakıma alındı. Tedavisi tamamlanan Erol T.'nin mart ayında hayatını kaybettiği kayıtlara geçti. Ağabeyi Erdoğan T., kardeşinin cansız bedenini Adli Tıp Kurumu'nda teşhis etti. Erol T., 30 Mart günü memleketi Aksaray'da toprağa verildi.

Erol T. hastaneye kaldırıldığında hakkında 'alkol zehirlenmesi' soruşturması başlatılmıştı.

25 Mart 2024'te öldüğü belirtilen Erol T.'nin 18 Temmuz'da polis merkezine giderek ifade verdiği ortaya çıktı.

Alkolden ölen evsiz vatandaşla karıştırıldı.

Alkolden ölen evsiz vatandaşla karıştırıldı.

Kardeşinin cansız bedenini teşhis eden Erdoğan T., Erol T.'nin yaşamasının anlaşılması üzerine ifadeye çağrıldı. Erdoğan T., cansız bedenin yüzünün tanınmaz halde olduğunu söyleyerek, 'Kardeşim olduğuna kanaat getirdim' dedi.

Sabah'tan Arzu Kaya'nın haberine göre, olayın araştırılması üzerine gerçek ortaya çıktı. 25 Mart 2024'te Kadıköy'de alkol zehirlenmesi sonucu ölen bir kişinin Erol T. olduğu sanılmıştı. Savcılık, Erol T.'nin kimseden şikayetçi olmaması üzerine 'zehirlenme' dosyasına takipsizlik verdi.

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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