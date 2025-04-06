Martta Öldü Dört Ay Sonra Dirildi: İstanbul’da Filmleri Aratmayacak Olay!

İstanbul'da filmleri aratmayacak bir olay yaşandı. Erol T. isimli vatandaş mart ayında hayatını kaybetti ve üstelik cansız bedeni ağabeyi tarafından Adli Tıp Kurumu'ndan teşhis edildi. Ancak Sabah'tan Arzu Kaya'nın haberine göre Erol T.'nin Temmuz ayında ifade vermeye gitmesiyle gerçek ortaya çıktı.

Kaynak