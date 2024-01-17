İstanbul'da Lise Çağındaki Çocuklar Lunaparkta Silahlı Çatışmaya Girdi

İstanbul Arnavutköy'de kız kardeşinin sevgilisi olduğunu öne sürdüğü kişiyi lunaparkta gören 16 ve 17 yaşındaki iki saldırgan, onlarca çocuğun arasında silahla ateş açtı. Saldırıda bir kişi yaralandı.
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Olay, 14 Ocak Pazar günü Merkez Mahallesi'nde bulunan lunaparkta meydana geldi. İddiaya göre, lunaparka gelen 16 ve 17 yaşındaki iki saldırgan, kız kardeşinin sevgilisi olduğunu öne sürdüğü kişiyi ve yanındaki arkadaşını gördü.
Şüpheliler, yanlarındaki silahı çıkararak ateş etmeye başladı. Parkta o sırada olan onlarca çocuk ve aileleri ile saldırının hedefindeki iki kişi panikle kaçmaya başladı.
Saldırıda bir kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, iki saldırganı yakaladı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen saldırganlardan biri tutuklanırken, diğeri serbest bırakıldı. Yaralanan kişinin tedavisinin devam ettiği öğrenildi.
Saldırı anı güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, saldırı anında oyuncakta bulunan çocuğunu bekleyen bir babanın ellerini kaldırarak saldırganları durdurmaya çalıştığı da görülüyor 👇
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16 17 yaşında silahları nerden bulabiliyorlar silaha erişmek nasıl kolay bu kadar bir önlem alınmalı
O ç çocukları !!
bunları meydan dayağı ile adam edeceksin..!