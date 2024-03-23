İstanbul'da Bir Vatandaş Sigara İçen Kadınlara Oruç Tutmadıkları İçin Hakaret Edince Arbede Yaşandı

İçeriğin Devamı Aşağıda
İddiaya göre bir vatandaş, İstanbul Fatih Camii avlusunda sigara içen bir grup kadını önce uyardı, ardından da küfür ve hakaretler etti.
Polis olaya müdahale etti ve iki tarafı birbirinde uzaklaştırdı.
Adamın ise "Sigara içiyor sigara. Nasıl bana ne" dediği duyuldu.
İşte o anlar;
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Yorum Yazın
tamam knk en Müslüman sensin aferin cenneti kazandin
Tek hücreli vasıfsıza bak hele! İnsanların yaşantısına müdahale etmekten, bir türlü bıkmadılar..
CB iletişim başkanı Fahrettin Altun'un bahsettiği, kurmak istedikleri "kültürel hegemonya"ya bir örnek...