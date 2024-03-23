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İstanbul'da Bir Vatandaş Sigara İçen Kadınlara Oruç Tutmadıkları İçin Hakaret Edince Arbede Yaşandı

İstanbul'da Bir Vatandaş Sigara İçen Kadınlara Oruç Tutmadıkları İçin Hakaret Edince Arbede Yaşandı

Penny
Penny - Onedio Üyesi
23.03.2024 - 20:14

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Ramazan ayı, ruhuna uygun bir şekilde sakin ve huzurlu bir şekilde devam ederken İstanbul'da tatsız bir olay yaşandı.

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İddiaya göre bir vatandaş, İstanbul Fatih Camii avlusunda sigara içen bir grup kadını önce uyardı, ardından da küfür ve hakaretler etti.

İddiaya göre bir vatandaş, İstanbul Fatih Camii avlusunda sigara içen bir grup kadını önce uyardı, ardından da küfür ve hakaretler etti.

Polis olaya müdahale etti ve iki tarafı birbirinde uzaklaştırdı.

Polis olaya müdahale etti ve iki tarafı birbirinde uzaklaştırdı.

Bu sırada kadınlardan biri adama çantasıyla vurdu.

Adamın ise "Sigara içiyor sigara. Nasıl bana ne" dediği duyuldu.

Adamın ise "Sigara içiyor sigara. Nasıl bana ne" dediği duyuldu.

İşte o anlar;

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irem

tamam knk en Müslüman sensin aferin cenneti kazandin

Nuray

Tek hücreli vasıfsıza bak hele! İnsanların yaşantısına müdahale etmekten, bir türlü bıkmadılar..

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