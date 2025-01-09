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İstanbul'da 6 Yaşındaki Şirin'i Katleden Sanığa Ağırlaştırılmış Müebbet ile 51 Yıl Hapis Cezası

İstanbul'da 6 Yaşındaki Şirin'i Katleden Sanığa Ağırlaştırılmış Müebbet ile 51 Yıl Hapis Cezası

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
09.01.2025 - 12:38 Son Güncelleme: 09.01.2025 - 12:58

Şişli’de 6 yaşındaki kız çocuğu Şirin Elmas Hanilçi'nin ölümüne ilişkin sanık Mustafa Örün'ün yargılandığı davada karar çıktı. Mahkeme, sanığı ağırlaştırılmış müebbet ile 51 yıl hapis cezasına çarptırdı.

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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