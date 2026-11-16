İspanya'nın 43 Maçlık Serisi Bitti, İspanyol Basını Yenilgide Teselli Buldu
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Seri 2,5 yıl sonra bitti.
İspanyol basınından teselli.
Orta saha eleştiri aldı.
43 maçlık yenilmezlik serisi.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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