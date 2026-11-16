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İspanya'nın 43 Maçlık Serisi Bitti, İspanyol Basını Yenilgide Teselli Buldu

İspanya'nın 43 Maçlık Serisi Bitti, İspanyol Basını Yenilgide Teselli Buldu

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Gündem ve Spor Editörü
16.11.2026 - 17:00
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İspanya Milli Takımı, 43 maçtır sürdürdüğü yenilmezlik serisini Uluslar Ligi'nde İngiltere karşısında kaybetti. Madrid'de oynanan maçta 0-3 geriye düşen İspanya, son yarım saatte oyuna geri döndü. Yenilgi İspanyol basınında beklenenden farklı bir tepkiyle karşılandı.

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Seri 2,5 yıl sonra bitti.

Seri 2,5 yıl sonra bitti.

İspanya'nın bundan önceki yenilgisi 2024 mart ayında Kolombiya ile oynanan hazırlık maçında 1-0'lık skorla gelmişti. O günden sonra Avrupa Şampiyonası ve Dünya Kupası kazanan takım, Madrid'de İngiltere'ye 3-2 yenildi. İlk 60 dakikayı çok kötü geçiren İspanya, skor 0-3 olduktan sonra rakibin 10 kişi kalması ve penaltı golüyle oyuna döndü.

İspanyol basınından teselli.

İspanyol basınından teselli.

Marca manşetini ‘İspanya onuruyla düştü’ diyerek atarken El Mundo Deportivo ‘Ödülsüz reaksiyon’ başlığını kullandı. El Mundo Deportivo direktörü Santi Nolla yenilgiyi şu sözlerle değerlendirdi: 'Acı verici bir yenilgi değildi. Takım 43 maç sonra kaybetti, ancak itibarı zedelenmedi.' Teknik direktör Luis de la Fuente da basın toplantısında şu ifadeleri kullandı: 'Bugün muhteşem bir milli takıma yenildik.'

Orta saha eleştiri aldı.

Orta saha eleştiri aldı.

İspanya, İngiltere karşısında en güçlü olduğu bölgeden, yani orta sahadan yenildi. Fabian Ruiz, Zubimendi ve Mikel Merino üçlüsü kötü bir gün geçirirken Rodri'nin olmadığı maçta Pedri'yi yedek bırakan De la Fuente eleştirilerin hedefi oldu. Teknik direktörü savunanlar ise Pedri ilk 11'de olmadan iki kupa kazanıldığını hatırlatıyor.

43 maçlık yenilmezlik serisi.

43 maçlık yenilmezlik serisi.

İspanya'nın 26 Mart 2024'te Brezilya ile 3-3 berabere kalarak başlattığı seri, tam 43 maç sürdü. Serinin tek ilginç ayrıntısı 2025 Uluslar Ligi finalinde Portekiz karşısında yaşandı, penaltılarla gelen kayıp teknik olarak beraberlik sayıldı. İşte serideki 43 maçın tamamı.

1. Brezilya ile 3-3 beraberlik (Hazırlık maçı)

2. Andorra ile 5-0 galibiyet (Hazırlık maçı)

3. Kuzey İrlanda ile 5-1 galibiyet (Hazırlık maçı)

4. Hırvatistan ile 3-0 galibiyet (EURO 2024)

5. İtalya ile 1-0 galibiyet (EURO 2024)

6. Arnavutluk ile 1-0 galibiyet (EURO 2024)

7. Gürcistan ile 4-1 galibiyet (EURO 2024)

8. Almanya ile 2-1 galibiyet (EURO 2024)

9. Fransa ile 2-1 galibiyet (EURO 2024)

10. İngiltere ile 2-1 galibiyet (EURO 2024)

11. Sırbistan ile 0-0 beraberlik (Uluslar Ligi)

12. İsviçre ile 4-1 galibiyet (Uluslar Ligi)

13. Danimarka ile 1-0 galibiyet (Uluslar Ligi)

14. Sırbistan ile 3-0 galibiyet (Uluslar Ligi)

15. Danimarka ile 2-1 galibiyet (Uluslar Ligi)

16. İsviçre ile 3-2 galibiyet (Uluslar Ligi)

17. Hollanda ile 2-2 beraberlik (Uluslar Ligi)

18. Hollanda ile 3-3 beraberlik (Uluslar Ligi)

19. Fransa ile 5-4 galibiyet (Uluslar Ligi)

20. Portekiz ile 2-2 beraberlik (Uluslar Ligi)

21. Bulgaristan ile 3-0 galibiyet (Dünya Kupası Elemeleri)

22. Türkiye ile 6-0 galibiyet (Dünya Kupası Elemeleri)

23. Gürcistan ile 2-0 galibiyet (Dünya Kupası Elemeleri)

24. Bulgaristan ile 4-0 galibiyet (Dünya Kupası Elemeleri)

25. Gürcistan ile 4-0 galibiyet (Dünya Kupası Elemeleri)

26. Türkiye ile 2-2 beraberlik (Dünya Kupası Elemeleri)

27. Sırbistan ile 3-0 galibiyet (Hazırlık maçı)

28. Mısır ile 0-0 beraberlik (Hazırlık maçı)

29. Irak ile 1-1 beraberlik (Hazırlık maçı)

30. Peru ile 3-1 galibiyet (Hazırlık maçı)

31. Yeşil Burun Adaları ile 0-0 beraberlik (2026 Dünya Kupası)

32. Suudi Arabistan ile 4-0 galibiyet (2026 Dünya Kupası)

33. Uruguay ile 1-0 galibiyet (2026 Dünya Kupası)

34. Avusturya ile 3-0 galibiyet (2026 Dünya Kupası)

35. Portekiz ile 1-0 galibiyet (2026 Dünya Kupası)

36. Belçika ile 2-1 galibiyet (2026 Dünya Kupası)

37. Fransa ile 2-0 galibiyet (2026 Dünya Kupası)

38. Arjantin ile 1-0 galibiyet (2026 Dünya Kupası)

39. İngiltere ile 3-2 galibiyet (Uluslar Ligi)

40. Hırvatistan ile 4-1 galibiyet (Uluslar Ligi)

41. Çekya ile 3-1 galibiyet (Uluslar Ligi)

42. Hırvatistan ile 2-1 galibiyet (Uluslar Ligi)

43. Çekya ile 2-0 galibiyet (Uluslar Ligi)

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Gündem ve Spor Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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