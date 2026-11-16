İspanya'nın 43 Maçlık Serisi Bitti, İspanyol Basını Yenilgide Teselli Buldu

İspanya'nın 26 Mart 2024'te Brezilya ile 3-3 berabere kalarak başlattığı seri, tam 43 maç sürdü. Serinin tek ilginç ayrıntısı 2025 Uluslar Ligi finalinde Portekiz karşısında yaşandı, penaltılarla gelen kayıp teknik olarak beraberlik sayıldı. İşte serideki 43 maçın tamamı.

1. Brezilya ile 3-3 beraberlik (Hazırlık maçı)

2. Andorra ile 5-0 galibiyet (Hazırlık maçı)

3. Kuzey İrlanda ile 5-1 galibiyet (Hazırlık maçı)

4. Hırvatistan ile 3-0 galibiyet (EURO 2024)

5. İtalya ile 1-0 galibiyet (EURO 2024)

6. Arnavutluk ile 1-0 galibiyet (EURO 2024)

7. Gürcistan ile 4-1 galibiyet (EURO 2024)

8. Almanya ile 2-1 galibiyet (EURO 2024)

9. Fransa ile 2-1 galibiyet (EURO 2024)

10. İngiltere ile 2-1 galibiyet (EURO 2024)

11. Sırbistan ile 0-0 beraberlik (Uluslar Ligi)

12. İsviçre ile 4-1 galibiyet (Uluslar Ligi)

13. Danimarka ile 1-0 galibiyet (Uluslar Ligi)

14. Sırbistan ile 3-0 galibiyet (Uluslar Ligi)

15. Danimarka ile 2-1 galibiyet (Uluslar Ligi)

16. İsviçre ile 3-2 galibiyet (Uluslar Ligi)

17. Hollanda ile 2-2 beraberlik (Uluslar Ligi)

18. Hollanda ile 3-3 beraberlik (Uluslar Ligi)

19. Fransa ile 5-4 galibiyet (Uluslar Ligi)

20. Portekiz ile 2-2 beraberlik (Uluslar Ligi)

21. Bulgaristan ile 3-0 galibiyet (Dünya Kupası Elemeleri)

22. Türkiye ile 6-0 galibiyet (Dünya Kupası Elemeleri)

23. Gürcistan ile 2-0 galibiyet (Dünya Kupası Elemeleri)

24. Bulgaristan ile 4-0 galibiyet (Dünya Kupası Elemeleri)

25. Gürcistan ile 4-0 galibiyet (Dünya Kupası Elemeleri)

26. Türkiye ile 2-2 beraberlik (Dünya Kupası Elemeleri)

27. Sırbistan ile 3-0 galibiyet (Hazırlık maçı)

28. Mısır ile 0-0 beraberlik (Hazırlık maçı)

29. Irak ile 1-1 beraberlik (Hazırlık maçı)

30. Peru ile 3-1 galibiyet (Hazırlık maçı)

31. Yeşil Burun Adaları ile 0-0 beraberlik (2026 Dünya Kupası)

32. Suudi Arabistan ile 4-0 galibiyet (2026 Dünya Kupası)

33. Uruguay ile 1-0 galibiyet (2026 Dünya Kupası)

34. Avusturya ile 3-0 galibiyet (2026 Dünya Kupası)

35. Portekiz ile 1-0 galibiyet (2026 Dünya Kupası)

36. Belçika ile 2-1 galibiyet (2026 Dünya Kupası)

37. Fransa ile 2-0 galibiyet (2026 Dünya Kupası)

38. Arjantin ile 1-0 galibiyet (2026 Dünya Kupası)

39. İngiltere ile 3-2 galibiyet (Uluslar Ligi)

40. Hırvatistan ile 4-1 galibiyet (Uluslar Ligi)

41. Çekya ile 3-1 galibiyet (Uluslar Ligi)

42. Hırvatistan ile 2-1 galibiyet (Uluslar Ligi)

43. Çekya ile 2-0 galibiyet (Uluslar Ligi)