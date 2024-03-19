Irak'ın Kuzeyinden Acı Haber: 1 Asker Şehit Oldu, 4 Yaralı Var!

'Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah’tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır, yaralı silah arkadaşlarımıza acil şifalar dileriz.'