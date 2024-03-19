Irak'ın Kuzeyinden Acı Haber: 1 Asker Şehit Oldu, 4 Yaralı Var!
Irak'ın Kuzeyinden Acı Haber: 1 Asker Şehit Oldu, 4 Yaralı Var!
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde yapılan sızma ve saldırı girişiminde bir askerin şehit olduğunu, 4 askerin yaralandığını duyurdu.
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Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklama şu ifadeler kullanıldı: 👇
"Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde, bölücü terör örgütü mensupları tarafından yapılan sızma ve saldırı girişiminde bir kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, dört kahraman silah arkadaşımız da yaralanmış ve derhal hastaneye sevk edilerek tedavilerine başlanmıştır."
"Sağlanan temasta ilk belirlemelere göre 6 terörist etkisiz hale getirilmiştir. Bölgede operasyonlar devam etmektedir."
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