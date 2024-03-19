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Irak'ın Kuzeyinden Acı Haber: 1 Asker Şehit Oldu, 4 Yaralı Var!

Irak'ın Kuzeyinden Acı Haber: 1 Asker Şehit Oldu, 4 Yaralı Var!

Şehit
Burak Boyoglu
Burak Boyoglu - Onedio Haber ve Gündem Editörü
19.03.2024 - 15:40

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde yapılan sızma ve saldırı girişiminde bir askerin şehit olduğunu, 4 askerin yaralandığını duyurdu. 

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Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklama şu ifadeler kullanıldı: 👇

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklama şu ifadeler kullanıldı: 👇

"Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde, bölücü terör örgütü mensupları tarafından yapılan sızma ve saldırı girişiminde bir kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, dört kahraman silah arkadaşımız da yaralanmış ve derhal hastaneye sevk edilerek tedavilerine başlanmıştır."

"Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde, bölücü terör örgütü mensupları tarafından yapılan sızma ve saldırı girişiminde bir kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, dört kahraman silah arkadaşımız da yaralanmış ve derhal hastaneye sevk edilerek tedavilerine başlanmıştır."

"Sağlanan temasta ilk belirlemelere göre 6 terörist etkisiz hale getirilmiştir. Bölgede operasyonlar devam etmektedir."

"Sağlanan temasta ilk belirlemelere göre 6 terörist etkisiz hale getirilmiştir. Bölgede operasyonlar devam etmektedir."

'Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah’tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır, yaralı silah arkadaşlarımıza acil şifalar dileriz.'

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