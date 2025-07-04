“İnternette Tasarruf Olur mu?” Demeyin! Sosyal Medyada İsraftan Kurtulmanın Yolları

Günümüz modern dünyasında tasarruf sadece fiziksel materyaller üzerinden değil dijital veri üzerinden de düşünülmesi gereken bir kavram. Sosyal medyanın hepimizin hayatındaki önemli yeri düşünülünce, burada kaybedilen zamandan sosyal medyanın cihaz ve internet üzerindeki olumsuz etkilerine kadar pek çok etkeni 'israf' olarak nitelendirmek mümkün.

Ancak merak etmeyin. Çünkü sosyal medyada nasıl hareket etmeniz gerektiğini öğrenerek hem zamandan hem dijital veriden tasarruf edebilirsiniz.

İşte en etkili yöntemler!