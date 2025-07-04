“İnternette Tasarruf Olur mu?” Demeyin! Sosyal Medyada İsraftan Kurtulmanın Yolları
Günümüz modern dünyasında tasarruf sadece fiziksel materyaller üzerinden değil dijital veri üzerinden de düşünülmesi gereken bir kavram. Sosyal medyanın hepimizin hayatındaki önemli yeri düşünülünce, burada kaybedilen zamandan sosyal medyanın cihaz ve internet üzerindeki olumsuz etkilerine kadar pek çok etkeni 'israf' olarak nitelendirmek mümkün.
Ancak merak etmeyin. Çünkü sosyal medyada nasıl hareket etmeniz gerektiğini öğrenerek hem zamandan hem dijital veriden tasarruf edebilirsiniz.
İşte en etkili yöntemler!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
1. Otomatik video oynatmayı kapatın.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
2. Cihazınızdaki düşük veri modunu aktif hale getirin.
3. Story ve reel bağımlılığını sınırlandırın.
4. Kaliteyi düşürün.
5. Kablosuz ağ bağlantınız varsa bağlandığınızdan emin olun.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
6. Bildirimleri sınırlandırın.
7. Takip ettiklerinizi gözden geçirin.
8. Tasarruflu içerik üretim araçları kullanın.
9. Ekran sürenizi takip edin.
10. Offline video izleme seçeneklerini değerlendirin.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Dokuz Eylül Üniversitesi Mimarlık Fakültesi mezunuyum. Dijital içerik üretimine üniversite yıllarında kültür-sanat, mimarlık ve şehir hafızası gibi konular başta gelmek üzere çeşitli mecralara içerik üreterek başladım. Ardından estetik bakış açımı grafik tasarım dilimle birleştirerek kendi bireysel projeme başladım. Şu an bir yandan sosyal medya yöneticisi ve içerik üretici olarak çalışıyor, bir yandan da Onedio için çeşitli markalara uygun liste, test ve bilgilendirici içerikler hazırlıyorum. Onedio’nun dinamik yapısı, gündeme uyum sağlama hızı ve farklı alanlarda araştırmaya dayalı bilgi aktarım stratejisi beni bu alanda daha çok gelişmeye teşvik ediyor.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın