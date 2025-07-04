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“İnternette Tasarruf Olur mu?” Demeyin! Sosyal Medyada İsraftan Kurtulmanın Yolları

etiket “İnternette Tasarruf Olur mu?” Demeyin! Sosyal Medyada İsraftan Kurtulmanın Yolları

Özge Çil
Özge Çil - Onedio Üyesi
04.07.2025 - 11:31

Günümüz modern dünyasında tasarruf sadece fiziksel materyaller üzerinden değil dijital veri üzerinden de düşünülmesi gereken bir kavram. Sosyal medyanın hepimizin hayatındaki önemli yeri düşünülünce, burada kaybedilen zamandan sosyal medyanın cihaz ve internet üzerindeki olumsuz etkilerine kadar pek çok etkeni 'israf' olarak nitelendirmek mümkün. 

Ancak merak etmeyin. Çünkü sosyal medyada nasıl hareket etmeniz gerektiğini öğrenerek hem zamandan hem dijital veriden tasarruf edebilirsiniz.

İşte en etkili yöntemler!

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1. Otomatik video oynatmayı kapatın.

Otomatik video oynatma özelliği Instagram, TikTok ve Youtube gibi uygulamalarda, içeriklerin art arda sıralanmasını sağlar. Böylece bir video bittikten hemen sonra sıradaki içerik oynatılmaya başlanır. Bu özellik hiç fark etmeden internette hızla veri tüketmenize ve zaman kaybetmenize neden olabilir. Ayarlardan bu özelliği kapatarak sadece izlemek istediğiniz videoyu izlemeniz ve ardından platformdan çıkarak işinize dönmeniz daha kolay olur.

2. Cihazınızdaki düşük veri modunu aktif hale getirin.

Cihazınızdaki düşük veri modu sayesinde internette vakit geçirirken harcadığınız enerjiden tasarruf sağlayabilirsiniz. Çünkü bu özellik, farkında olmadan arka planda güç tüketen diğer uygulamaların kapanmasını sağlar veya bazı uygulamaları otomatik olarak düşük veri moduna alır. Böylece hem mobil veriden daha az tüketir hem de cihazınızın batarya gücünü korursunuz.

3. Story ve reel bağımlılığını sınırlandırın.

Story ve reel'ların bağımlılık yarattığı doğru. Özellikle üst üste izlenen bu tür içerikler hem internet verisinden hem de zamandan büyük israf anlamına gelir. Sosyal medyada vakit geçirirken neye zaman harcadığınızın farkında olursanız, bu tür israfların da önüne geçebilir ve bu bağımlılığı kontrol altına alabilirsiniz.

4. Kaliteyi düşürün.

İnternette izlediğiniz birçok içeriği yüksek çözünürlüklü açıyor olmanız çok normal. Çünkü bu tip içerikler genellikle otomatik ayarla birlikte açılır. Ancak çoğu içeriği yüksek kalitede izlemeye gereksinimiz olmaz. Bu nedenle video kalitesini orta seviyeye getirerek bile veri kaybından ciddi tasarruf sağlayabilirsiniz.

5. Kablosuz ağ bağlantınız varsa bağlandığınızdan emin olun.

Mobil veri, cihaz bataryasını hızla tüketir. Bu nedenle özellikle ev ve iş yeri gibi sabit alanlarda Wi-Fi ağ bağlantısına sahip olmak çok daha etkili ve verimli bir çözümdür. Kablosuz bağlantı mobil veriye göre çok daha güçlü ve avantajlıdır. Özellikle sosyal medyada hızlı veri tüketiminin olduğu düşünülürse, cihaz ömrünü ve internet kullanımını dengelemek için Wi-Fi bağlantısı edinmek çok daha kolaydır.

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6. Bildirimleri sınırlandırın.

Gün içinde aldığınız bildirimler sebebiyle hiç aklınızda yokken çeşitli platformlara giriyor olabilirsiniz. Ancak bu hem odak seviyesini düşüren hem de size vakit ve veri kaybettiren bir alışkanlıktır. Cihazınızdaki uygulama ayarlarına girerek gün içindeki belirli saatler için belirli uygulama bildirimlerine sınırlama getirebilirsiniz. Böylece sadece önemli bildirimleri alır ve sosyal medya bağımlılığını dengelersiniz.

7. Takip ettiklerinizi gözden geçirin.

Günümüzde içerik üretici yoğunluğu arasında kimi ve ne tür içerikleri takip ettiğinizi gözden geçirmeniz de önemli. Çünkü sosyal medyada, izleyiciye herhangi bir şey kazandırmadan sadece izlenme sayısını artırmak isteyen fenomen sayısı düşündüğünüzden daha fazla. Onlar arasında eleme yaparak ve sadece kaliteli yayın yapanlara odaklanarak gereksiz vakit ve internet harcamalarının da önüne geçebilirsiniz.

8. Tasarruflu içerik üretim araçları kullanın.

Eğer bir içeri üreticisiyseniz kullandığınız araçları gözden geçirerek enerjiden ve vakitten kazanabilirsiniz. Video veya post hazırlarken ağır uygulamalar kullanmak yerine daha veri dostu olanlara geçiş yapabilir, kendiniz için şablonlar oluşturarak otomatik eylemlere verim kazandırabilirsiniz. Hatta otomatik paylaşım araçları sayesinde tek seferde içeriklerin paylaşım zamanını belirleyebilir ve manuel kontrol zorunluluğundan kurtulabilirsiniz.

9. Ekran sürenizi takip edin.

Sosyal medyanın yaratığı veri ve zaman kaybından kurtulmak için ekran sürenizi gözetmek isteyebilirsiniz. Bu verilere biraz göz gezdirerek hangi platforma ne kadar zaman harcadığınızı net şekilde görebilir ve sorunu çözmek için atmanız gereken adımlara daha iyi karar verebilirsiniz. Düzenli bir takip sonunda bu değerleri ideal seviyelere getirebilirsiniz.

10. Offline video izleme seçeneklerini değerlendirin.

Eğer gün içinde yoğun olarak video içeriklere ihtiyaç duyuyorsanız, bazı otomatik tekrar eden videoları indirmeyi veya platform içine kaydetmeyi deneyebilirsiniz. Çeşitli eğitim materyalleri ve egzersiz yayınları başta gelmek üzere tekrar tekrar izlediğiniz videolar varsa, bunları internetten harcamadan izlemenin yollarını araştırabilirsiniz. Böylece hem internetin olmadığı alanlarda da bu içeriklere ulaşabilir hem de veriden tasarruf sağlarsınız. 

Üstelik Turkcell Tumbara ile bağlantınız hiç kesilmesin diye fatura kesim tarihinde artan haklarınızı puana dönüştürerek biriktirebilir ve sonraki aya veri aktarabilirsiniz. Böylece kullanmadığınız hiçbir hak kaybolmaz ve tasarruflu şekilde birikir.  sonunda

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Özge Çil
Özge Çil
Onedio Üyesi
Dokuz Eylül Üniversitesi Mimarlık Fakültesi mezunuyum. Dijital içerik üretimine üniversite yıllarında kültür-sanat, mimarlık ve şehir hafızası gibi konular başta gelmek üzere çeşitli mecralara içerik üreterek başladım. Ardından estetik bakış açımı grafik tasarım dilimle birleştirerek kendi bireysel projeme başladım. Şu an bir yandan sosyal medya yöneticisi ve içerik üretici olarak çalışıyor, bir yandan da Onedio için çeşitli markalara uygun liste, test ve bilgilendirici içerikler hazırlıyorum. Onedio’nun dinamik yapısı, gündeme uyum sağlama hızı ve farklı alanlarda araştırmaya dayalı bilgi aktarım stratejisi beni bu alanda daha çok gelişmeye teşvik ediyor.
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