İnsanların İşyerlerinde Uyması Gereken En Saçma 13 Kural
İnsanların İşyerlerinde Uyması Gereken En Saçma 13 Kural
Kaynak: https://www.reddit.com/r/AskReddit/co...
Ne yazık ki günümüzde düzgün bir maaşa sahip bir iş bulmak çok zor. Bununla beraber işyerlerinin de oldukça absürt istekleri olabiliyor. Bugün çalıştıkları yerlerdeki en saçma kuralları anlatan 13 kişinin hikayesine bakıyor olacağız. Aklınıza benzer tecrübeler geliyorsa bizlerle paylaşmaktan çekinmeyin.
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1. "Laboratuvarda çalışıyorduk ama ilkokul çocuğu gibi öğle yemeği için zilimizi takip etmemiz gerekiyordu."
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2. "Doktor raporum olmadan iş saatlerim sırasında su içmem yasaklanmıştı."
3. "Zoom toplantımızda arkamdan kızım geçti diye menajerim bana kızmıştı ama aynı toplantı içerisinde menajerimin de 7 yaşındaki kızı arkadasından geçti..."
4. "Mesaimiz başlamasa bile kapı çalınırsa gelenleri içeri almamız gerektiği söylenmişti. Üzgünüm ama o sırada hazırlanmam gerekiyor ve mesai saatlerim başlamadan kimseyi içeri almam!"
5. "Ofiste doğum günlerinin kutlandığını ama doğum günü kutlamaları sırasında geçen süreyi günün sonunda telafi etmemiz gerektiği söylenmişti..."
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6. "Öğle aralarında konuşmamız yasaktı."
7. "Ünlü ve lüks bir çiçek dükkanında çalışmıştım ve dükkan boş bile olsa oturmamız yasaktı."
8. "Ofisimizdeki sandalyemizin boyunu yasaklamamız yasaktı ve boyunu değiştirmek istersek yetkili birisinden rica etmemiz gerekiyordu."
9. "Her iki haftada bir haftasonu telefonda aktif olmam gerektiği ama bunun için ödeme almayacağım söylenmişti."
10. "Çalışma saatlerimiz belli olsa bile patronumuz ofisi terk etmeden çıkmamız yasaktı ve bazen çıkması uzun sürebiliyordu."
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11. "Kadınların karşılaması gereken birçok güzellik kuralı vardı ama erkekler için tek geçerli kural pis kokmamalarıydı."
12. "Tuvalete gitmek için izin almamız gerekiyordu."
13. "Hırsızlık yapan birisini görürsek gidip onlarla konuşmamızı bekliyorlardı."
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