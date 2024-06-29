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İnsanların İşyerlerinde Uyması Gereken En Saçma 13 Kural

İnsanların İşyerlerinde Uyması Gereken En Saçma 13 Kural

Aden
Aden - Onedio Üyesi
29.06.2024 - 14:01

Ne yazık ki günümüzde düzgün bir maaşa sahip bir iş bulmak çok zor. Bununla beraber işyerlerinin de oldukça absürt istekleri olabiliyor. Bugün çalıştıkları yerlerdeki en saçma kuralları anlatan 13 kişinin hikayesine bakıyor olacağız. Aklınıza benzer tecrübeler geliyorsa bizlerle paylaşmaktan çekinmeyin.

Kaynak: https://www.reddit.com/r/AskReddit/co...
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1. "Laboratuvarda çalışıyorduk ama ilkokul çocuğu gibi öğle yemeği için zilimizi takip etmemiz gerekiyordu."

1. "Laboratuvarda çalışıyorduk ama ilkokul çocuğu gibi öğle yemeği için zilimizi takip etmemiz gerekiyordu."

'Deneylerim yarım kalmasın diye bazen zil çalınca gitmez ve daha sonra giderdim ama bazı iş arkadaşlarım beni şikayet edince ben de deneylerimi yarım bırakmayı ve zili takip etmeye karar verdim.'

2. "Doktor raporum olmadan iş saatlerim sırasında su içmem yasaklanmıştı."

'Sırf bunun için doktordan rapor almam gerekmesi çok garipti.'

3. "Zoom toplantımızda arkamdan kızım geçti diye menajerim bana kızmıştı ama aynı toplantı içerisinde menajerimin de 7 yaşındaki kızı arkadasından geçti..."

3. "Zoom toplantımızda arkamdan kızım geçti diye menajerim bana kızmıştı ama aynı toplantı içerisinde menajerimin de 7 yaşındaki kızı arkadasından geçti..."

4. "Mesaimiz başlamasa bile kapı çalınırsa gelenleri içeri almamız gerektiği söylenmişti. Üzgünüm ama o sırada hazırlanmam gerekiyor ve mesai saatlerim başlamadan kimseyi içeri almam!"

4. "Mesaimiz başlamasa bile kapı çalınırsa gelenleri içeri almamız gerektiği söylenmişti. Üzgünüm ama o sırada hazırlanmam gerekiyor ve mesai saatlerim başlamadan kimseyi içeri almam!"

5. "Ofiste doğum günlerinin kutlandığını ama doğum günü kutlamaları sırasında geçen süreyi günün sonunda telafi etmemiz gerektiği söylenmişti..."

5. "Ofiste doğum günlerinin kutlandığını ama doğum günü kutlamaları sırasında geçen süreyi günün sonunda telafi etmemiz gerektiği söylenmişti..."
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6. "Öğle aralarında konuşmamız yasaktı."

6. "Öğle aralarında konuşmamız yasaktı."

7. "Ünlü ve lüks bir çiçek dükkanında çalışmıştım ve dükkan boş bile olsa oturmamız yasaktı."

7. "Ünlü ve lüks bir çiçek dükkanında çalışmıştım ve dükkan boş bile olsa oturmamız yasaktı."

'Sanırım dükkanın meşgul gözükmesi gerekiyordu...'

8. "Ofisimizdeki sandalyemizin boyunu yasaklamamız yasaktı ve boyunu değiştirmek istersek yetkili birisinden rica etmemiz gerekiyordu."

8. "Ofisimizdeki sandalyemizin boyunu yasaklamamız yasaktı ve boyunu değiştirmek istersek yetkili birisinden rica etmemiz gerekiyordu."

9. "Her iki haftada bir haftasonu telefonda aktif olmam gerektiği ama bunun için ödeme almayacağım söylenmişti."

10. "Çalışma saatlerimiz belli olsa bile patronumuz ofisi terk etmeden çıkmamız yasaktı ve bazen çıkması uzun sürebiliyordu."

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11. "Kadınların karşılaması gereken birçok güzellik kuralı vardı ama erkekler için tek geçerli kural pis kokmamalarıydı."

12. "Tuvalete gitmek için izin almamız gerekiyordu."

'Evet, aynı ilkokul çocukları gibi.'

13. "Hırsızlık yapan birisini görürsek gidip onlarla konuşmamızı bekliyorlardı."

13. "Hırsızlık yapan birisini görürsek gidip onlarla konuşmamızı bekliyorlardı."

'Sonunda çalışanlardan birisi bıçaklandı ve ben de istifa ettim.'

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