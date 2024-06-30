İnsanların Artık Hiç Kullanmasalar Bile Hala Evlerinde Duran 17 Eşyaları
İnsanların Artık Hiç Kullanmasalar Bile Hala Evlerinde Duran 17 Eşyaları
Kaynak: https://www.reddit.com/r/AskReddit/co...
Bugünkü içeriğimizde insanların evlerinde dursa da hiç kullanmadıkları ve büyük ihtimalle hiç kullanmayacakları 17 eşyaya bakacağız. Sizin de benzer eşyalarınız varsa bizlerle paylaşmaktan çekinmeyin.
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1. "Bugüne kadar sahip olduğum bütün cihazların kablolarını içeren bir çekmece."
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2. "Yangın söndürücü, umarım hiç de kullanmama gerek olmayacak."
3. "Adrenalin oto enjektörü bulunduruyorum çünkü ailemden birisi aniden alerjik reaksiyon gösterirse hazır olmak istiyorum."
4. "Aldığım mobilya çoktan kurulmuş olsa bile lazım olur diye sakladığım fazladan vidalar."
5. "Dışarıdan aldığım yemeklerle beraber gelen küçük mayonez ve ketçap paketleri."
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6. "İki plastik poşete sığdırılmış yüzlerceden fazla market poşeti."
7. "Misafirler için ayrılmış porselen seti ama hiçbir zaman misafirim olmuyor..."
8. "Eski iPhone telefonlarımın kutuları."
9. "Kıyafetlerimi asmak için kullandığım eliptik bisikletim."
10. "10 yıl önce alınmış ama kutusundan hiç çıkarılmamış bir dikiş makinesi."
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11. "Vampirlerin aşırı popüler olduğu dönemde küçük kardeşimle beraber kendi kazıklarımızı yapmıştık."
12. "Bir felaket olursa diye sakladığım konserve yemeklerim var."
13. "Toz olmasın ve dağılmasın diye içerisinde oturmanın yasak olduğu bir misafir odamız var..."
14. "Ütü masası çünkü artık evden çalışıyorum."
15. "Bir zamanlar giysem de artık sadece bir köşede duran eski kıyafetlerim."
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16. "Gaz maskesi çünkü ne zaman ihtiyacınız olur bilemezsiniz!"
17. "Eski kitaplarım."
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Hiç kullanmasam da yıllardır sakladığım neler neler vardı, öyle bi alışkanlığım var ne olursa olsun sağlam kırık bozuk hiç bişeyi atmam, kendisi olmasa da bi... Devamını Gör