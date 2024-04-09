İngilizce Meslekler Kelime Testinden Geçebilecek misin?
İngilizce Meslekler Kelime Testinden Geçebilecek misin?
Senin için özel olarak hazırladığımız bu 15 soruluk İngilizce meslekler testiyle, meslekler dünyasına dair bilgilerini sınayacak ve belki de yeni şeyler öğreneceksin. Hazırsan, bu keyifli teste başlayalım!👇
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1. İlk sorumuzla başlayalım! Şarkıcı ne demek?
2. Çiftçi kelimesinin İngilizcesini biliyor musun?
3. Marangoz ne demek peki?
4. Müzisyen kelimesinin İngilizcesini çıkartabilecek misin?
5. Çevirmen ne demek bulabilecek misin?
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6. Peki ya can kurtaran?
7. Öğretmen kelimesinin İngilizcesine aşina mısın?
8. Diş hekimi kelimesinin İngilizcesi nedir?
9. Mühendis ne demek?
10. Ressam ne demek peki?
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11. Avukat ne demek bulabilecek misin?
12. Gazeteci ne demek, biliyor musun?
13. Eczacı kelimesinin İngilizcesini biliyor musun?
14. Neredeyse bitiriyoruz! Garson ne demek?
15. Son olarak, kütüphaneci ne demek?
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