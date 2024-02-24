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İnegöl'de Teyzenin Hayır Duasını Alan Motosikletli Genç Arkadaşı ile Birlikte Kaza Yaptı

İnegöl'de Teyzenin Hayır Duasını Alan Motosikletli Genç Arkadaşı ile Birlikte Kaza Yaptı

Bursa Trafik Kazası Kaza
Emre Ş.
Emre Ş. - Onedio Üyesi
24.02.2024 - 09:37

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Bursa İnegöl'de geçtiğimiz haftalarda yaşanan olayda, yol verdiği bir teyzeden hayır duası alan Mahsun isimli gencin görüntüleri viral olmuştu.

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Teyze, kendisine yol veren motosikletli gence, 'Kurban olurum sana' demiş ve o görüntüler sosyal medyada çokça konuşulmuştu.

Teyze, kendisine yol veren motosikletli gence, 'Kurban olurum sana' demiş ve o görüntüler sosyal medyada çokça konuşulmuştu.

Teyzenin o anlarını da burada paylaşmıştık: 👇

Mahsun isimli genç bu defa Ömer Faruk isimli arkadaşına kullanması için motosikleti verip, kendisi de arkasına geçti. İkili kaza yaptı.

Mahsun isimli genç bu defa Ömer Faruk isimli arkadaşına kullanması için motosikleti verip, kendisi de arkasına geçti. İkili kaza yaptı.

Kaza anları aksiyon kamerası tarafından anbean kaydedilirken, Mahsun'un kazanın ardından 'Verme abi işte verme, böyle hevesli adama verme' diyerek sitem ettiği anlar da yansıdı.

İşte o anlar: 👇

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çok geçmiş olsun, inşallah ciddi bir şeyi yoktur

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Teyzenin duasını aldı ama kaza yaptı. Kanıt düzeyi A: Allah yok Dinler yalan 😂