İnegöl'de Teyzenin Hayır Duasını Alan Motosikletli Genç Arkadaşı ile Birlikte Kaza Yaptı

Bursa İnegöl'de geçtiğimiz haftalarda yaşanan olayda, yol verdiği bir teyzeden hayır duası alan Mahsun isimli gencin görüntüleri viral olmuştu.
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Teyze, kendisine yol veren motosikletli gence, 'Kurban olurum sana' demiş ve o görüntüler sosyal medyada çokça konuşulmuştu.
Mahsun isimli genç bu defa Ömer Faruk isimli arkadaşına kullanması için motosikleti verip, kendisi de arkasına geçti. İkili kaza yaptı.
İşte o anlar: 👇
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çok geçmiş olsun, inşallah ciddi bir şeyi yoktur
Teyzenin duasını aldı ama kaza yaptı. Kanıt düzeyi A: Allah yok Dinler yalan 😂