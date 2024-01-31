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Motosiklet Sürücüsüne Durduk Yere 'Kurban Olurum Sana' Diyerek Gününü Güzelleştiren Teyze

Motosiklet Sürücüsüne Durduk Yere 'Kurban Olurum Sana' Diyerek Gününü Güzelleştiren Teyze

Emre Ş.
Emre Ş. - Onedio Üyesi
31.01.2024 - 10:07

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Bursa İnegöl'de yaşanan olayda, bir teyze sokakta gördüğü motosiklet sürücüsüne 'Kurban olurum sana' dedi. Durduk yere bir gence iltifat eden teyze o anlarda motosiklet sürücüsünün gününü güzelleştirdi.

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Durduk yere gördüğü bir gence 'Kurban olurum sana' diyen teyze karşılık olarak da 'Ben de sana kurban olurum' cevabını aldı.

Durduk yere gördüğü bir gence 'Kurban olurum sana' diyen teyze karşılık olarak da 'Ben de sana kurban olurum' cevabını aldı.

'Ben de sana kurban olurum' cümlesini duyan teyze ardından ise 'Hayatta bir tane sevgi börmedim, ben sana kurban olurum oğlum' dedi.

'Ben de sana kurban olurum' cümlesini duyan teyze ardından ise 'Hayatta bir tane sevgi börmedim, ben sana kurban olurum oğlum' dedi.

İşte o anlar: 👇

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