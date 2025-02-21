İndirim Günleri Başlıyor! 22 - 28 Şubat Haftasında A101, BİM ve ŞOK Aktüel Ürünler Listesinde Ne Var?
İndirim Günleri Başlıyor! 22 - 28 Şubat Haftasında A101, BİM ve ŞOK Aktüel Ürünler Listesinde Ne Var?
Türkiye'nin en büyük perakende market zincirleri A101, ŞOK ve BİM'de aktüel ürün katalog listeleri yayınlandı. A101, Bim, Şok aktüel ürünler kataloğu Onedio'da! Birbirinden cazip indirimleri kaçırmamak için güncel broşür içeriklerimizi takip edebilirsiniz. Bakalım 22 - 28 Şubat 2025 tarihleri arasında hangi indirimler var?
'Bu içerik marka iş birliği içeriyor.'
'Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.'
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
22 Şubat 2025 A101 Haftanın Yıldızları kataloğu Onedio'da!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Haftanın yıldızlarında bu haftanın indirimli ürünleri
Eti Burçak Buğdaylı Bisküvi 3x131 gr 40 TL
10 TL ve üzeri alışverişlerde geçerli
Çok al az öde
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Bitmeden al
👇🏻
27 Şubat 2025 A101 Aldın Aldın kataloğu Onedio'da!
APEC APT4 Üç Tekerlekli Elektrikli Moped 44.990 TL
Akel Termostatlı Yuvarlak Fırın 1.699 TL
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
WMF Perfect Plus Düdüklü Tencere Seti 9.999 TL
Elektronik
4 Katlı Tekerlekli Düzenleyici 249 TL
Jwin Tabureli Dijital Bateri Seti 9.999 TL
Gıda ürünleri
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
👇🏻
👇🏻
BİM'de haftanın önerileri olarak satışa sunulan ürünler;
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Yoga / Pilates Matı 369 TL
Paşabahçe Maxil Patisserie Ayaklı Servis Tabağı 299 TL
Benante Emaye Yuvarlak Saklama Kabı Seti 499 TL
👇🏻
Molinella Çift Kişilik Sıvı Geçirmez Lastikli Alez 279 TL
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
ŞOK 22 Şubat ile 1 Mart 2025 Aktüel Ürünler Kataloğu Onedio'da!
Şok oyuncaklar
Elektronik
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın