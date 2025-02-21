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İndirim Günleri Başlıyor! 22 - 28 Şubat Haftasında A101, BİM ve ŞOK Aktüel Ürünler Listesinde Ne Var?

etiket İndirim Günleri Başlıyor! 22 - 28 Şubat Haftasında A101, BİM ve ŞOK Aktüel Ürünler Listesinde Ne Var?

Başak Nur Süner
Başak Nur Süner - Onedio Editörü
21.02.2025 - 21:15

Türkiye'nin en büyük perakende market zincirleri A101, ŞOK ve BİM'de aktüel ürün katalog listeleri yayınlandı. A101, Bim, Şok aktüel ürünler kataloğu Onedio'da! Birbirinden cazip indirimleri kaçırmamak için güncel broşür içeriklerimizi takip edebilirsiniz. Bakalım 22 - 28 Şubat 2025 tarihleri arasında hangi indirimler var?

'Bu içerik marka iş birliği içeriyor.' 

'Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.'

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22 Şubat 2025 A101 Haftanın Yıldızları kataloğu Onedio'da! 

Haftanın yıldızlarında bu haftanın indirimli ürünleri

Haftanın yıldızlarında bu haftanın indirimli ürünleri
onedio.com

  • Çaykur Rize Turist Çayı 500 gr 99 TL

  • Tarabya Tam Yağlı Taze Kaşar Peyniri 500 gr 134,50 TL

  • Torku / Kaanlar Trakya Tam Yağlı Peynir 1 Kg 185 TL

  • Peynes Süzme Tam Yağlı Taze Beyaz Peynir 500 gr 69,50 TL

  • Birşah Tam Kıvamında Homojenize Yoğurt 3 Kg 109 TL

  • Öncü Biber Salçası 900 gr 115,90 TL

  • Öncü Pul Biber 500 gr 94,90 TL

  • Pliç Salam 850 gr 60 TL

  • Piliç Salam Çeşitleri 800 gr 56,50 TL

  • Nuhun Ankara Makarnası 500 gr 20 TL

Süpermarket ürünlerinde yer alan muhteşem indirimlere buradan göz atmayı unutmayın.

Eti Burçak Buğdaylı Bisküvi 3x131 gr 40 TL

Eti Burçak Buğdaylı Bisküvi 3x131 gr 40 TL
onedio.com

  • Eti Burçak Sütlü Kremalı Bisküvi 4x100 gr 50 TL

  • Eti Tartini Frambuazlı Kek 114 gr 24 TL

  • Eti Sütlü Kare Çikolata 65 gr 30 TL

  • Eti Cin Soslu Bisküvi 13x25 gr 35 TL

  • Eti Finger Bisküvi 900 gr 87 TL

  • Eti Cicibebe Bebek Bisküvisi 172 gr 28 TL

  • Eti Etimek 143 gr 32 TL

10 TL ve üzeri alışverişlerde geçerli

10 TL ve üzeri alışverişlerde geçerli
onedio.com

  • Hasata Baldo Pirinç 1 Kg 74,50 TL 

  • Seyidoğlu Tahin 550 gr 79,50 TL 

  • Seyidoğlu Pekmez 700 gr 99,50 TL

Çok al az öde

Çok al az öde
onedio.com
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Bitmeden al

Bitmeden al
onedio.com

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onedio.com

27 Şubat 2025 A101 Aldın Aldın kataloğu Onedio'da! 

APEC APT4 Üç Tekerlekli Elektrikli Moped 44.990 TL

APEC APT4 Üç Tekerlekli Elektrikli Moped 44.990 TL
onedio.com

  • ReVolt RSX3 125 cc Benzinli Motosiklet 49.990 TL

  • Weigo Elektrikli Çocuk Motosikleti 12.990 TL

  • JVC 65' 4K Ultra HD Android Tv 24.999 TL

  • Hi-Level 43' 4K Ultra HD Tv 9.999 TL

  • Philips 32' HD Led Smart Tv 9.999 TL

  • Fobem 32' HD Ready Android Smart Whale Led Tv 4.999 TL

  • Oppo A38 Cep Telefonu 7.599 TL

  • APEX V5 Gaming Masaüstü Bilgisayar 26.999 TL

  • Thull 34' Gaming Monitör 9.999 TL

  • Gaming Direksiyon, Pedal ve Vistes Seti 9.999 TLL

  • Webasto Taşınabilir Dizel Isıtıcı 5.499 TL

Fırsatlara buradan göz atmayı unutmayın.

Akel Termostatlı Yuvarlak Fırın 1.699 TL

Akel Termostatlı Yuvarlak Fırın 1.699 TL
onedio.com

  • Arzum Cleancompact Cyclone Süpürge 2.999 TL

  • Kiwi Koltuk ve Halı Yıkama Makinesi 5.499 TL

  • Homend Steamwork Buhar Kazanlı Ütü 2.799 TL

  • Braun Filtre Kahve Makinesi 2.399 TL

  • Starcom Akıllı Tartı 329 TL

  • Sinbo Çırpıcı Blender Seti 899 TL

  • Aprilla Otomatik Cimbız 149 TL

  • Kiwi IPL Tüy Alma Cihazı 1.299 TL

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WMF Perfect Plus Düdüklü Tencere Seti 9.999 TL

WMF Perfect Plus Düdüklü Tencere Seti 9.999 TL
onedio.com

  • Hascevher Tava ve Sahan Seti 599 TL

  • Başucu Sürahisi 1200 cc 149 TL

  • Tantino Çelik Termos 450 ml 349 TL

  • Ocak Üstü Tost Makinesi 479 TL

  • Emaye Fırın Tepsisi Çeşitleri 149 TL

  • Tulu Porselen Tek Fiyat Porselen Ürünler 55 TL

  • Altın Rimli Ayaklı Kek Tabağı 149 TL

  • Desenli Melamin Tepsi 139 TL

Elektronik

Elektronik
onedio.com

4 Katlı Tekerlekli Düzenleyici 249 TL

4 Katlı Tekerlekli Düzenleyici 249 TL
onedio.com

  • Pafu Sando 2 Kişilik Katlanır Yataklı Koltuk 9.999 TL

  • Robbom Büyük Boy ABS Valiz 839 TL

  • Robbom Orta Boy ABS Valiz 739 TL

  • Robbom Kabin Boy ABS Valiz 639 TL

  • Çift Kişilik Desenli Nevresim 299 TL

  • Çift Kişilik Çarşaf & Yastık Kılıfı Seti 219 TL

  • Dijital Baskılı Kadife Kaymaz Taban Salon Halısı 6m2 1.099 TL

  • Dijital Baskılı Kadife Kaymaz Taban Salon Halısı 4m2 749 TL

Jwin Tabureli Dijital Bateri Seti 9.999 TL

Jwin Tabureli Dijital Bateri Seti 9.999 TL
onedio.com
  • Jwin Çekiç Aksiyonlu 88 Tuşlu Dijital piyano 15.999 TL

Gıda ürünleri

Gıda ürünleri
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28 Şubat 2025 BİM Aktüel İndirim Kataloğu Onedio'da! 

BİM'de haftanın önerileri olarak satışa sunulan ürünler;

BİM'de haftanın önerileri olarak satışa sunulan ürünler;
onedio.com

  • Altus 43' Ultra HD Google Tv 10.990 TL

  • Altus 32' HD Android Smart Led Tv 6.595 TL

  • Philips Air Fryer 4.290 TL

  • Arnica Tesla Plus Toz Torbasız Süpürge 5.290 TL

  • Range Erkek Vücut Bakım Seti 699 TL

  • Range Buharlı Mop Çok Amaçlı Temizleyici 2.450 TL

  • Heifer Procleanx Şarjlı Süpürge 4.490 TL

  • Range Düzleştirici 329 TL

  • Blaupunkt Döner Başlıklı Standlı Diş Fırçası 799 TL

  • Blaupunkt Şarj Edilebilir Ağız Duşu 1.075 TL

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Yoga / Pilates Matı 369 TL

Yoga / Pilates Matı 369 TL
onedio.com

  • Ağırlık Fitnes Eldiveni 169 TL

  • Kemerli Sporcu Masaj Tabancası 779 TL

  • Loop Band Seti 59 TL

  • Elastik Esneme Bandı 139 TL

  • Maxfit X3 Yürüyüş Bandı 6.990 TL

  • Vinly Dambıl Seti 15 Kg 659 TL

  • Boks Torbası 449 TL

  • Fonksiyonel Egzersiz Barı 2.199 TL

Spor aletleri önerileri burada.

Paşabahçe Maxil Patisserie Ayaklı Servis Tabağı 299 TL

Paşabahçe Maxil Patisserie Ayaklı Servis Tabağı 299 TL
onedio.com

  • Paşavahçe Frezya Büyük Kase 2650 cc 99 TL

  • Paşabahçe Elysia Sürahi 139 TL

  • Paşabahçe Borcam Kase 1900 cc 149 TL

  • Paşabahçe Casseroles Kapaklı Borcam 2600 cc 239 TL

  • Paşabahçe Nova Su Bardağı 3'lü 99 TL

  • Paşabahçe Nova Kahve Yanı Su Bardağı 6'lı 159 TL

  • Paşabahçe Frezya Kase 6'lı 169 TL

  • Paşabahçe Elysia Kupa 2'li 179 TL

  • Paşabahçe Elysia Kase 4'lü 269 TL

  • Paşabahçe Elysia Çay Bardağı 6'lı 249 TL

  • Paşabahçe Ramekin Kase 6'lı 149 TL

  • Paşabahçe Elysia Çay Tabağı 2'li 149 TL

  • Chef's Kek Kalıbı Çeşitleri 149 TL

  • Chef's Pro Tek Fiyat Çelik Ürünler 299 TL

  • Çizgi Gravürlü Erzak Kabı 500 ml 42,50 TL

  • Çizgi Gravürlü Erzak Kabı 1,2 Litre 59 TL

  • Çizgi Gravürlü Erzak Kabı 1,7 Litre 79 TL

  • Chef's Pro Kapaklı Kavurma Sacı 479 TL

  • Naturalove Standlı Bambu Tuzluk Seti 249 TL

  • Yapışkanlı Kesim Panosu 149 TL

  • Kaşıklı Baharatlık Seti 6'lı 89 TL

  • Kaşık Seti 4'lü 29 TL

  • Çizgi Gravürlü Pirinç Süzgeci / Mikser Kabı 139 TL

  • Kepçe / Kaşık Altlığı 22,50 TL

  • Duvar Organizeri 109 TL

  • Ayarlanabilir Çekmece İçi Kaşıklık 79 TL

  • Yuvarlak Mısır Kovası 22,50 TL

  • Slim Askı Seti 10'lu 45 TL

  • Tablet Mop Temizlik Seti 199 TL

  • Kapaklı Organizer Kutu 55 TL

  • Kapaklı Saklama Kutusu 119 TL

  • Mısır Kovalı Pipetli Bardak 49,50 TL

Benante Emaye Yuvarlak Saklama Kabı Seti 499 TL

Benante Emaye Yuvarlak Saklama Kabı Seti 499 TL
onedio.com

  • Benante Emaye Kızartma Tenceresi 399 TL

  • Benante Emaye Çaydanlık 599 TL

  • Benante Emaye Sosluk 219 TL

  • Keramika Servis Tabağı 79 TL

  • Pirge Deluxe Şef Bıçağı 299 TL

  • Pirge Deluxe Dilimleme Bıçağı 239 TL

  • Benate 7 Parça Çerezlik Seti 249 TL

  • Espresso Fincan Seti 6'lı 159 TL

  • Bardaklı Başucu Sürahisi 109 TL

  • Mutfak Gereçleri 35 TL

👇🏻

👇🏻
onedio.com

Molinella Çift Kişilik Sıvı Geçirmez Lastikli Alez 279 TL

Molinella Çift Kişilik Sıvı Geçirmez Lastikli Alez 279 TL
onedio.com

  • Molinella Tek Kişilik Sıvı Geçirmez Lastikli Alez 199 TL

  • Molinella Sıvı Geçirmez Yastık Alezi 59 TL

  • Molinella Çift Kişilik Lastikli Çarşaf 179 TL

  • Molinella Tek Kişilik Lastikli Çarşaf 139 TL

  • Molinella Yastık Kılıfı 2'li 59 TL

  • Çift Kişilik Mikrofiber Yorgan 349 TL

  • Tek Kişilik Mikrofiber Yorgan 299 TL

  • Favori Batik yumak 3'lü 129 TL

  • Favori Yumak 3'lü 89 TL

  • Star Yumak 3'lü 79 TL

  • Rubenis Şemsiye 249 TL

  • Bozuk Para Çantası 69 TL

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ŞOK 22 Şubat ile 1 Mart 2025 Aktüel Ürünler Kataloğu Onedio'da!

Şok oyuncaklar

Şok oyuncaklar
onedio.com

  • Hot Wheels Şehir Hayatı Serisi 499 TL,

  • Hot Wheels Atlayış Pisti Yarış Seti 299 TL, 

  • Hot Wheels Tekli Araba 79,95 TL,

  • Gokidy Taşıyıcı Tır Seti 299 TL,

  • Barbieland Mini Bebek ve Aracı 249 TL, 

  • Barbie Chelsea Bebek Serisi 149 TL, 

  • 30 cm Barbie Bebek 199 TL,

  • Melisa Pet Taşıma / Pet Seti Evi 199 TL,

  • Elsa ve Saç Aksesuarları 499 TL, 

  • Folyo Balon 79,95 TL, 

  • 3'lü Desenli Soft Top 69,95 TL, 

  • Mini Süpriz Yumurta 24,95 TL,

  • Sherlock Holmes Kitap Çeşitleri 39,95 TL,

  • 120x210 cm Koltuk Örtüsü 159 TL, 

  • Visco Dolgulu Yastık 199 TL, 

  • Silikon Micro Yastık 99,95 TL, 

  • 2'li Penye Yastık Kılıfı 79,95 TL,

  • Kapı Önü Paspas 69,95 TL

25 TL üstü alışverişlerde geçerli;

  • 8'li Sofia Pamuk Katkılı Kağıt Havlu 75 TL, 

  • Pril Bulaşık Deterjanı 75 TL, 

  • 1008 ml Yumoş Extra Konsantre Yumuşatıcı Çeşitleri 85 TL, 

  • 450 gram Anavarza Çiçek Balı 109 TL,

  • 400 gram Taşkale Kürek Helva 50 TL

Günün fırsatları için tıklayın.

Elektronik

Elektronik
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Başak Nur Süner
Başak Nur Süner
Onedio Editörü
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