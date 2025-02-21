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BİM'e Stanley Yemek Termosu Geliyor! 28 Şubat 2025 BİM Aktüel Ürünler İndirim Kataloğu

etiket BİM'e Stanley Yemek Termosu Geliyor! 28 Şubat 2025 BİM Aktüel Ürünler İndirim Kataloğu

Başak Nur Süner
Başak Nur Süner - Onedio Editörü
21.02.2025 - 11:01

28 Şubat 2025 BİM Aktüel İndirim Kataloğu Onedio'da! 

Türkiye'nin en büyük perakende market zincirlerinden BİM aktüel ürün katalog listeleri yayınlandı. BİM aktüel kataloğundaki birbirinden cazip indirimleri kaçırmamak için güncel BİM broşür içeriklerimizi takip edebilirsiniz. Bakalım BİM katalog bu hafta bizleri neler bekliyor. BİM kataloğunda bu hafta hangi ürünler satışa çıkacak? Gelin birlikte bakalım.

BİM Aktüel indirim fırsatlarını buradan inceleyebilirsiniz.👇

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.

“Bu içerik marka iş birliği içeriyor.”

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BİM'de haftanın önerileri olarak satışa sunulan ürünler;

BİM'de haftanın önerileri olarak satışa sunulan ürünler;

  • Altus 43' Ultra HD Google Tv 10.990 TL

  • Altus 32' HD Android Smart Led Tv 6.595 TL

  • Philips Air Fryer 4.290 TL

  • Arnica Tesla Plus Toz Torbasız Süpürge 5.290 TL

  • Range Erkek Vücut Bakım Seti 699 TL

  • Range Buharlı Mop Çok Amaçlı Temizleyici 2.450 TL

  • Heifer Procleanx Şarjlı Süpürge 4.490 TL

  • Range Düzleştirici 329 TL

  • Blaupunkt Döner Başlıklı Standlı Diş Fırçası 799 TL

  • Blaupunkt Şarj Edilebilir Ağız Duşu 1.075 TL

Yoga / Pilates Matı 369 TL

Yoga / Pilates Matı 369 TL

  • Ağırlık Fitnes Eldiveni 169 TL

  • Kemerli Sporcu Masaj Tabancası 779 TL

  • Loop Band Seti 59 TL

  • Elastik Esneme Bandı 139 TL

  • Maxfit X3 Yürüyüş Bandı 6.990 TL

  • Vinly Dambıl Seti 15 Kg 659 TL

  • Boks Torbası 449 TL

  • Fonksiyonel Egzersiz Barı 2.199 TL

Spor aletleri önerileri burada.

Paşabahçe Maxil Patisserie Ayaklı Servis Tabağı 299 TL

Paşabahçe Maxil Patisserie Ayaklı Servis Tabağı 299 TL

  • Paşavahçe Frezya Büyük Kase 2650 cc 99 TL

  • Paşabahçe Elysia Sürahi 139 TL

  • Paşabahçe Borcam Kase 1900 cc 149 TL

  • Paşabahçe Casseroles Kapaklı Borcam 2600 cc 239 TL

  • Paşabahçe Nova Su Bardağı 3'lü 99 TL

  • Paşabahçe Nova Kahve Yanı Su Bardağı 6'lı 159 TL

  • Paşabahçe Frezya Kase 6'lı 169 TL

  • Paşabahçe Elysia Kupa 2'li 179 TL

  • Paşabahçe Elysia Kase 4'lü 269 TL

  • Paşabahçe Elysia Çay Bardağı 6'lı 249 TL

  • Paşabahçe Ramekin Kase 6'lı 149 TL

  • Paşabahçe Elysia Çay Tabağı 2'li 149 TL

  • Chef's Kek Kalıbı Çeşitleri 149 TL

  • Chef's Pro Tek Fiyat Çelik Ürünler 299 TL

  • Çizgi Gravürlü Erzak Kabı 500 ml 42,50 TL

  • Çizgi Gravürlü Erzak Kabı 1,2 Litre 59 TL

  • Çizgi Gravürlü Erzak Kabı 1,7 Litre 79 TL

  • Chef's Pro Kapaklı Kavurma Sacı 479 TL

  • Naturalove Standlı Bambu Tuzluk Seti 249 TL

  • Yapışkanlı Kesim Panosu 149 TL

  • Kaşıklı Baharatlık Seti 6'lı 89 TL

  • Kaşık Seti 4'lü 29 TL

  • Çizgi Gravürlü Pirinç Süzgeci / Mikser Kabı 139 TL

  • Kepçe / Kaşık Altlığı 22,50 TL

  • Duvar Organizeri 109 TL

  • Ayarlanabilir Çekmece İçi Kaşıklık 79 TL

  • Yuvarlak Mısır Kovası 22,50 TL

  • Slim Askı Seti 10'lu 45 TL

  • Tablet Mop Temizlik Seti 199 TL

  • Kapaklı Organizer Kutu 55 TL

  • Kapaklı Saklama Kutusu 119 TL

  • Mısır Kovalı Pipetli Bardak 49,50 TL

Benante Emaye Yuvarlak Saklama Kabı Seti 499 TL

Benante Emaye Yuvarlak Saklama Kabı Seti 499 TL

  • Benante Emaye Kızartma Tenceresi 399 TL

  • Benante Emaye Çaydanlık 599 TL

  • Benante Emaye Sosluk 219 TL

  • Keramika Servis Tabağı 79 TL

  • Pirge Deluxe Şef Bıçağı 299 TL

  • Pirge Deluxe Dilimleme Bıçağı 239 TL

  • Benate 7 Parça Çerezlik Seti 249 TL

  • Espresso Fincan Seti 6'lı 159 TL

  • Bardaklı Başucu Sürahisi 109 TL

  • Mutfak Gereçleri 35 TL

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Molinella Çift Kişilik Sıvı Geçirmez Lastikli Alez 279 TL

Molinella Çift Kişilik Sıvı Geçirmez Lastikli Alez 279 TL

  • Molinella Tek Kişilik Sıvı Geçirmez Lastikli Alez 199 TL

  • Molinella Sıvı Geçirmez Yastık Alezi 59 TL

  • Molinella Çift Kişilik Lastikli Çarşaf 179 TL

  • Molinella Tek Kişilik Lastikli Çarşaf 139 TL

  • Molinella Yastık Kılıfı 2'li 59 TL

  • Çift Kişilik Mikrofiber Yorgan 349 TL

  • Tek Kişilik Mikrofiber Yorgan 299 TL

  • Favori Batik yumak 3'lü 129 TL

  • Favori Yumak 3'lü 89 TL

  • Star Yumak 3'lü 79 TL

  • Rubenis Şemsiye 249 TL

  • Bozuk Para Çantası 69 TL

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Başak Nur Süner
Başak Nur Süner
Onedio Editörü
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