BİM'e Stanley Yemek Termosu Geliyor! 28 Şubat 2025 BİM Aktüel Ürünler İndirim Kataloğu
BİM'e Stanley Yemek Termosu Geliyor! 28 Şubat 2025 BİM Aktüel Ürünler İndirim Kataloğu
28 Şubat 2025 BİM Aktüel İndirim Kataloğu Onedio'da!
Türkiye'nin en büyük perakende market zincirlerinden BİM aktüel ürün katalog listeleri yayınlandı. BİM aktüel kataloğundaki birbirinden cazip indirimleri kaçırmamak için güncel BİM broşür içeriklerimizi takip edebilirsiniz. Bakalım BİM katalog bu hafta bizleri neler bekliyor. BİM kataloğunda bu hafta hangi ürünler satışa çıkacak? Gelin birlikte bakalım.
BİM Aktüel indirim fırsatlarını buradan inceleyebilirsiniz.👇
Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.
“Bu içerik marka iş birliği içeriyor.”
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BİM'de haftanın önerileri olarak satışa sunulan ürünler;
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Yoga / Pilates Matı 369 TL
Paşabahçe Maxil Patisserie Ayaklı Servis Tabağı 299 TL
Benante Emaye Yuvarlak Saklama Kabı Seti 499 TL
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Molinella Çift Kişilik Sıvı Geçirmez Lastikli Alez 279 TL
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