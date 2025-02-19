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ŞOK'a Meyve, Sebze ve Et Kurutma Makinesi Geliyor! 22 Şubat 2025 ŞOK Aktüel Ürünler Kataloğu

etiket ŞOK'a Meyve, Sebze ve Et Kurutma Makinesi Geliyor! 22 Şubat 2025 ŞOK Aktüel Ürünler Kataloğu

Başak Nur Süner
Başak Nur Süner - Onedio Editörü
19.02.2025 - 10:38

ŞOK 22 Şubat ile 1 Mart 2025 Aktüel Ürünler Kataloğu Onedio'da! Türkiye'nin en büyük perakende market zincirlerinden ŞOK aktüel ürün katalog listeleri yayınlandı. ŞOK'ta bu hafta 2024 kataloğu hafta sonu fırsatlarını merak ediyorsanız aktüel kataloğundaki birbirinden cazip indirimleri kaçırmamak için güncel ŞOK broşür içeriklerimizi takip edebilirsiniz. Bakalım 22 Şubat ile 1 Mart 2025 ŞOK Aktüel listelerinde hangi indirimler var?  

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir. 

 “Bu içerik marka iş birliği içeriyor.'

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Şok oyuncaklar

Şok oyuncaklar

  • Hot Wheels Şehir Hayatı Serisi 499 TL,

  • Hot Wheels Atlayış Pisti Yarış Seti 299 TL, 

  • Hot Wheels Tekli Araba 79,95 TL,

  • Gokidy Taşıyıcı Tır Seti 299 TL,

  • Barbieland Mini Bebek ve Aracı 249 TL, 

  • Barbie Chelsea Bebek Serisi 149 TL, 

  • 30 cm Barbie Bebek 199 TL,

  • Melisa Pet Taşıma / Pet Seti Evi 199 TL,

  • Elsa ve Saç Aksesuarları 499 TL, 

  • Folyo Balon 79,95 TL, 

  • 3'lü Desenli Soft Top 69,95 TL, 

  • Mini Süpriz Yumurta 24,95 TL,

  • Sherlock Holmes Kitap Çeşitleri 39,95 TL,

  • 120x210 cm Koltuk Örtüsü 159 TL, 

  • Visco Dolgulu Yastık 199 TL, 

  • Silikon Micro Yastık 99,95 TL, 

  • 2'li Penye Yastık Kılıfı 79,95 TL,

  • Kapı Önü Paspas 69,95 TL

25 TL üstü alışverişlerde geçerli;

  • 8'li Sofia Pamuk Katkılı Kağıt Havlu 75 TL, 

  • Pril Bulaşık Deterjanı 75 TL, 

  • 1008 ml Yumoş Extra Konsantre Yumuşatıcı Çeşitleri 85 TL, 

  • 450 gram Anavarza Çiçek Balı 109 TL,

  • 400 gram Taşkale Kürek Helva 50 TL

Günün fırsatları için tıklayın.

Elektronik

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Başak Nur Süner
Başak Nur Süner
Onedio Editörü
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