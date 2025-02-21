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22 Şubat - 1 Mart 2025 A101 Haftanın Yıldızları Kataloğu

etiket 22 Şubat - 1 Mart 2025 A101 Haftanın Yıldızları Kataloğu

Başak Nur Süner
Başak Nur Süner - Onedio Editörü
21.02.2025 - 20:01

22 Şubat 2025 A101 Haftanın Yıldızları kataloğu Onedio'da! 

Türkiye'nin en büyük perakende market zincirlerinden A101 Haftanın Yıldızları katalog listeleri yayınlandı. A101 aktüel kataloğu Onedio'da! A101 kataloğundaki birbirinden cazip indirimleri kaçırmamak için güncel A101 broşür içeriklerimizi takip edebilirsiniz. Bakalım 22 Şubat 2025 Haftanın Yıldızları kataloğunda hangi indirimler var?

A101 Haftanın Yıldızları fırsatlarını buradan inceleyebilirsiniz.👇

'Bu içerik marka iş birliği içeriyor.'

'Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.'

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Haftanın yıldızlarında bu haftanın indirimli ürünleri

Haftanın yıldızlarında bu haftanın indirimli ürünleri

  • Çaykur Rize Turist Çayı 500 gr 99 TL

  • Tarabya Tam Yağlı Taze Kaşar Peyniri 500 gr 134,50 TL

  • Torku / Kaanlar Trakya Tam Yağlı Peynir 1 Kg 185 TL

  • Peynes Süzme Tam Yağlı Taze Beyaz Peynir 500 gr 69,50 TL

  • Birşah Tam Kıvamında Homojenize Yoğurt 3 Kg 109 TL

  • Öncü Biber Salçası 900 gr 115,90 TL

  • Öncü Pul Biber 500 gr 94,90 TL

  • Pliç Salam 850 gr 60 TL

  • Piliç Salam Çeşitleri 800 gr 56,50 TL

  • Nuhun Ankara Makarnası 500 gr 20 TL

Süpermarket ürünlerinde yer alan muhteşem indirimlere buradan göz atmayı unutmayın.

Eti Burçak Buğdaylı Bisküvi 3x131 gr 40 TL

Eti Burçak Buğdaylı Bisküvi 3x131 gr 40 TL

  • Eti Burçak Sütlü Kremalı Bisküvi 4x100 gr 50 TL

  • Eti Tartini Frambuazlı Kek 114 gr 24 TL

  • Eti Sütlü Kare Çikolata 65 gr 30 TL

  • Eti Cin Soslu Bisküvi 13x25 gr 35 TL

  • Eti Finger Bisküvi 900 gr 87 TL

  • Eti Cicibebe Bebek Bisküvisi 172 gr 28 TL

  • Eti Etimek 143 gr 32 TL

10 TL ve üzeri alışverişlerde geçerli

10 TL ve üzeri alışverişlerde geçerli

  • Hasata Baldo Pirinç 1 Kg 74,50 TL 

  • Seyidoğlu Tahin 550 gr 79,50 TL 

  • Seyidoğlu Pekmez 700 gr 99,50 TL

Çok al az öde

Çok al az öde

Bitmeden al

Bitmeden al
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Başak Nur Süner
Başak Nur Süner
Onedio Editörü
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