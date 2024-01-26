İnci Taneleri'nin İlk Bölümünden Kızılcık Şerbeti'ndeki Fenomene Televizyon Dünyasında Bugün Yaşananlar
İnci Taneleri'nin İlk Bölümünden Kızılcık Şerbeti'ndeki Fenomene Televizyon Dünyasında Bugün Yaşananlar
26 Ocak Cuma günü televizyon ve dizi dünyasında yaşanan son dakika gelişmelerini ve olaylarını derledik.
Bakalım bugün neler yaşanmış?
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Sonunda o büyük gün geldi çattı, İnci Taneleri yayın hayatına başladı! Dizinin haftalardır beklenen sahnesi yayınlandı. Dilber'i sahnede, meşhur dansıyla izledik, ortalık şenlendi!
İnci Taneleri ilk bölümüyle ekranlara geldi. İzleyicinin beğenisini kazanan ilk bölümde Dilber, Azem, Piraye ve Ayça odaklı ilerlendi. Hikayelerinin kesiştiği noktaları gördüğümüz ilk bölüme sosyal medyadan yorum yağdı.
İnci Taneleri ilk bölümüyle izleyici karşısına çıktı, merakla beklenen dizi büyük beğeni topladı. Merak ettiğimiz soruların bazısına yanıt bulabilirken bir kısmı daha çok kafamızı kurcaladı. Bakalım ilk bölümde neler olmuş?
Öyle Bir Geçer Zaman ki gelmiş geçmiş en beğenilen yapımlardan biri. Pek çok genç oyuncunun şöhret basamaklarını hızlıca çıkmasını sağlayan da bu dizi. Hatta dizinin en çok beğenilen, en çok konuşulan karakteri Mete, Aras Bulut İynemli'nin çıkış noktası oldu. Meğer bu rol bambaşka birine teklif edilmiş, ancak oyuncu rolü reddetmiş! Bakalım hangi oyuncuymuş?
Hazar Ergüçlü, Kubilay Aka, Selma Ergeç ve Yılmaz Erdoğan'ın yer aldığı İnci Taneleri dizisinin ilk bölümü yayınlandı. Ses getiren ilk bölümün de galası yapıldı ve oyuncular kurtlarını döktü. Yılmaz Erdoğan ve Hazar Ergüçlü'nün karşılıklı oynaması galaya damga vurdu.
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Ankara'dan Esra Erol'da programına annesini bulmak için gelen 18 yaşındaki Seda Nur'un pavyonda çalışma hikayesi programa damga vurdu.
Sıla Türkoğlu ve Doğukan Güngör'ün başrolü paylaştığı Kızılcık Şerbeti'nin yeni bölümüne sosyal medya fenomeni Meriç Keskin konuk oldu. Keskin'i görenler ise çok şaşırdı.
Bir dönem Medcezir dizisinde partner olan ve aşk yaşayan Serenay Sarıkaya ve Çağatay Ulusoy'u şimdilerde Gaddar ve Aile dizilerinde izliyoruz. Yağmur isimli bir Twitter kullanıcısı ise iki diziden de aldığı Çağatay ve Serenay sahneleriyle yaptığı editle sosyal medyaya damgasını vurdu!
Dilber'in dansı sebebiyle haftalardır pavyon konuşuyoruz, galiba konuşmaya da devam edeceğiz. Aslına bakarsanız pavyonlar hep vardı, diziyle birlikte çıkmış değil. Ancak çoğu insanın hayatına göre uzak bir dünya olduğu için de içerde neler olup bittiği merak ediliyor. Biz de içerde olanları, içerdeki gerçek kişilerden öğrenelim diye pavyona gittik. Bakın ortaya nasıl bir video çıktı?
MasterChef All Star'ın olaylı yarışmacıları Tahsin ve Sergen, Berfu Yenenler'in sunduğu Talk Show Perileri'ne konuk olup yarışmada neden sevilmediklerini anlattılar.
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