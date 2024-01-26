Rolü Ne Olacak? Sosyal Medya Fenomeni Kızılcık Şerbeti'nin Kadrosuna Girdi!
Rolü Ne Olacak? Sosyal Medya Fenomeni Kızılcık Şerbeti'nin Kadrosuna Girdi!
Sıla Türkoğlu ve Doğukan Güngör'ün başrolü paylaştığı Kızılcık Şerbeti'nin yeni bölümüne sosyal medya fenomeni Meriç Keskin konuk oldu. Keskin'i görenler ise çok şaşırdı.
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Kaos ihtiyacımızı karşılayan dizi Kızılcık Şerbeti, her hafta yeni bölümünü iple çektiğimiz yapımlar arasında.
Dengeler değişti, herkes birbirine girdi. Tahmin edemeyeceğimiz olaylar yaşandı. Özellikle yeni sezonda, yeni karakterlerle birlikte daha da güzel oldu.
Dizi konuk karakterler de de adından söz ettirdi. Hatırlarsınız geçtiğimiz bölümlerde Farah Zeynep Abdullah Nursema'nın arkadaşı Dilruba rolüyle karşımıza çıkmıştı.
Şimdi ise sosyal medyanın tanınmış isimlerinden biri olan Meriç Keskin Kızılcık Şerbeti'ne konuk oldu.
Yeni bölümde izleyeceğimiz Keskin, Zülkar’ın arkadaşı Hamiyet karakterine hayat veriyor. Bölümde Zülkar’ın davetiyle Hamiyet’in Ünallar’ın evine gelişiyle olaylar olacak.
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