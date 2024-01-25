Yargı ve Yasak Elma'da Rol Alan Ünlü Oyuncu Açıkladı: "Öyle Bir Geçer Zaman ki'deki Mete Rolünü Reddettim!"

Öyle Bir Geçer Zaman ki gelmiş geçmiş en beğenilen yapımlardan biri. Pek çok genç oyuncunun şöhret basamaklarını hızlıca çıkmasını sağlayan da bu dizi. Hatta dizinin en çok beğenilen, en çok konuşulan karakteri Mete, Aras Bulut İynemli'nin çıkış noktası oldu. Meğer bu rol bambaşka birine teklif edilmiş, ancak oyuncu rolü reddetmiş! Bakalım hangi oyuncuymuş?