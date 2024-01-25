Yargı ve Yasak Elma'da Rol Alan Ünlü Oyuncu Açıkladı: "Öyle Bir Geçer Zaman ki'deki Mete Rolünü Reddettim!"
Yargı ve Yasak Elma'da Rol Alan Ünlü Oyuncu Açıkladı: "Öyle Bir Geçer Zaman ki'deki Mete Rolünü Reddettim!"
Kaynak: https://www.instagram.com/p/C2hdlHPKDHE/
Öyle Bir Geçer Zaman ki gelmiş geçmiş en beğenilen yapımlardan biri. Pek çok genç oyuncunun şöhret basamaklarını hızlıca çıkmasını sağlayan da bu dizi. Hatta dizinin en çok beğenilen, en çok konuşulan karakteri Mete, Aras Bulut İynemli'nin çıkış noktası oldu. Meğer bu rol bambaşka birine teklif edilmiş, ancak oyuncu rolü reddetmiş! Bakalım hangi oyuncuymuş?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Öyle Bir Geçer Zaman ki 2010-2013 yılları arasında yayınlanmış olmasına rağmen bugün hala konuşabileceğimiz kadar büyük kalitede bir dizi.
Şu kadroya bir bakar mısınız? Bu diziyle başlayan yolculuklarını şimdilerde ülkenin en popüler oyuncuları olarak taçlandıran genç yeteneklerle dolu.
Onlardan biri de hiç şüphesiz Mete karakterini canlandıran Aras Bulut İynemli. Mete'ye öyle hayat verdi ki buradaki yeteneği için hepimiz "Tamam, bu çocuk olmuş" diye düşündük.
O da buradan aldı ve yürüdü, şu an ülkenin en popüler ve en beğenilen oyuncularından biri haline geldi.
Meğer bu rol önce bambaşka birine teklif edilmiş ve o da bu rolü reddetmiş!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Yargı'da Ömer'i, Yasak Elma'da Yiğit'i ve daha pek çok dizi ve filmde pek çok karakteri canlandıran Doğaç Yıldız, teklif giden ilk oyuncuymuş.
Bi' Başka'ya yaptığı açıklamaya göre Mete karakteri için son ikiye kalmış ve çağırılmış. Ancak konservatuarı kazandığı için bu rolü reddetmiş Doğaç Yıldız.
Sizce nasıl bir Mete olurdu? Yorumlarda buluşalım!
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda