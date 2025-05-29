İlişkide Ne Kadar Sabırlısın?
Her ilişkide bazen sabırlı olmak gerekebilir, ama kimimiz pamuk gibi yumuşak başlıyken kimimiz bir kıvılcımla parlamaya hazır bir volkan gibiyiz! Peki, sen ilişkinde ne kadar sabırlısın? Bu testte, aşk hayatında sabrın sınırlarını keşfedeceğiz. Hadi başlayalım!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
1. Öncelikle cinsiyetini öğrenmekle başlayalım!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
2. Partnerin geç kaldığında ne yaparsın?
3. Peki ya partnerin sevmediğin bir arkadaşına fazla zaman ayırdığında ne düşünürsün?
4. Diyelim ki partnerinle birlikte yemek yaparken yemek yanıyor. Tepkin ne olur sence?
5. Tatilde partnerin bavulunu toplamayı unutmuş! Ne yaparsın?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
6. Çok özel bir gün! Partnerin sana bir çiçek almış, sen o çiçeğin bunlardan hangisi olmasını tercih edersin?
7. Partnerinle dizi izlerken aniden spoiler verdi... Tepkin ne olur?
8. Son olarak diyelim ki partnerin doğum gününü unuttu. Ne yaparsın?
Sen gerçek bir sabır taşısın!
Sen dengenin adresisin!
Patlamaya hazır bir volkan gibisin!
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorum Yazın