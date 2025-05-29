İlişkide Ne Kadar Sabırlısın?

Sabırlısın ama sınırların var! Partnerinin yaptığı hatalar karşısında önce anlamaya çalışıyor sonra tepki veriyorsun. Gerektiğinde tepkini dile getiriyor ama karşı tarafı da dinliyorsun. İlişkinin sağlıklı bir dengede yürümesi için çaba gösteriyorsun. Bu yaklaşımın sayesinde hem kendini hem de partnerini koruyorsun.