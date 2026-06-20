Hurghada mı Şarm El Şeyh mi? Kararsız Kalanlar İçin Karşılaştırdık!
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Genelde Mısır’da tatil planlayan kişiler iki yer arasında kalır. Hurghada mı, Şarm El Şeyh mi? Kızıldeniz kıyısında yer alan bu iki yer hem etkileyici plajlarıyla hem de şehir atmosferi açısından sunduklarıyla turistleri kendine çekiyor. Fakat aralarında biraz fark var!
Gelin, birlikte bu farklara bakarak tercih yapmanızı kolaylaştıralım!
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1. Deniz açısından farklı atmosfer sunuyorlar.
2. Gece hayatında da farklılıklar var.
3. Çocuklu aileler hangisini tercih etmeli?
4. Şehir yapısını es geçmeyelim.
5. Çevre gezilerine bakalım!
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6. Balayı çiftleri dikkat!
7. En önemli kısım! Su sporlarında nereye bakılmalı?
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
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Sakarya Üniversitesi Sosyal Hizmet lisans eğitimini tamamladıktan sonra, Kocaeli Üniversitesi Felsefe lisans ve aynı zamanda Sakarya Üniversitesi Felsefe yüksek lisans eğitimi almaya başladım. Araştırmaya, okumaya ve yazmaya meraklı olan yanımı kullanarak ONEDİO üzerinden içerikler üretmeye devam ediyorum. Teorik bilgilerin pratik hayatta kendisini göstermesiyle işlevsel hale geleceğini düşünerek ilerliyor; bu yüzden araştırmalarımı derinlemesine yaparak güvenilir bir şekilde aktarıyorum. Güncel ve merak edilen konulardan uzaklaşmadan ilerlenen bu yolda, kolay bir şekilde anlaşılabilen içerikler ortaya koymayı temel amaç olarak edinmekteyim.
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