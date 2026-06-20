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Hurghada mı Şarm El Şeyh mi? Kararsız Kalanlar İçin Karşılaştırdık!

etiket Hurghada mı Şarm El Şeyh mi? Kararsız Kalanlar İçin Karşılaştırdık!

Elif Nur Çamurcu
Elif Nur Çamurcu - Onedio Üyesi
20.06.2026 - 10:01
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Genelde Mısır’da tatil planlayan kişiler iki yer arasında kalır. Hurghada mı, Şarm El Şeyh mi? Kızıldeniz kıyısında yer alan bu iki yer hem etkileyici plajlarıyla hem de şehir atmosferi açısından sunduklarıyla turistleri kendine çekiyor. Fakat aralarında biraz fark var! 

Gelin, birlikte bu farklara bakarak tercih yapmanızı kolaylaştıralım!

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1. Deniz açısından farklı atmosfer sunuyorlar.

1. Deniz açısından farklı atmosfer sunuyorlar.

Eğer uzun sahil şeridi, geniş ve kumlu plajlar istiyorsanız Hurghada’ya bir bakmalısınız. Şarm El Şeyh tarafı ise berrak bir deniz sunar sizlere. Fakat burada iskeleden denize girilir. Şnorkel ya da su altı keşfi için çok daha uygun!

2. Gece hayatında da farklılıklar var.

2. Gece hayatında da farklılıklar var.

Modern ve hareketli bir gece mi istiyorsunuz? O zaman sizler Şarm El Şeyh’e bakabilirsiniz. Burada uluslararası restoranlar, beach club’lar ve birçok canlı müzik mekanı var! Daha sakin ve rahat bir akşam geçirmek istiyorsanız ise Hurghada’yı tercih edebilirsiniz. Burada lüks gece hayatı pek bulunmaz. Bu yüzden dinamik bir tatil için Şarm El Şeyh tercih edilmeli.

3. Çocuklu aileler hangisini tercih etmeli?

3. Çocuklu aileler hangisini tercih etmeli?

Hurghada'da sahiller geniş, kumluk ve sığ olur. Bu yüzden çocuklu aileler ya da yüzmeyi yeni öğrenenler için uygun olabilir. Ayrıca kumsalında çok rahat bir şekilde yürüyüş yapabilir ve güneşlenebilirsiniz. Şarm El Şeyh ise daha kayalık kıyılara ve mercanlı yapılara sahip. Haliyle su aniden derinleşebilir.

4. Şehir yapısını es geçmeyelim.

4. Şehir yapısını es geçmeyelim.

Modern bir görünüm için Şarm El Şeyh! Otellerin bulunduğu bölgeler çok düzenli. Ayrıca kaliteli hizmet sunan bir turistik altyapısı var. Büyük ve yerel yaşamın yoğun olduğu yerler için ise Hurghada! Otantik deneyimler biriktirmek için tercih edebilirsiniz. Gezginler genellikle burada olur...

5. Çevre gezilerine bakalım!

5. Çevre gezilerine bakalım!

Mısır’a gidip tarihi bölgeleri keşfetmemek olmaz. Bu yüzden Hurghada çok büyük bir avantaj sağlar. Çünkü Luksor gibi tarihi noktalara ulaşım kolay olur. Şarm El Şeyh biraz daha deniz tatili olarak ön plana çıkar. Bu yüzden kültür gezilerinde avantaj sağlamaz. Burada sizin tatilde ne biriktirmek istediğiniz önemli. Tarihi bir keşif mi yoksa hem zihinsel hem de bedensel bir rahatlık mı?

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6. Balayı çiftleri dikkat!

6. Balayı çiftleri dikkat!

Romantik bir atmosfer olması gerekiyor, değil mi? O zaman Şarm El Şeyh harika bir seçenek olur. Lüks resort oteller, özel plajlar ve şık restoranlar şehrin romantik olmasını sağlıyor. Ayrıca gün batımı manzaraları ve sakin koylar aşkınızı yaşamanız için size eşlik ediyor!

7. En önemli kısım! Su sporlarında nereye bakılmalı?

7. En önemli kısım! Su sporlarında nereye bakılmalı?

Mısır su sporları açısından insanlara harika deneyimler sunar. Kitesurf, jet ski, tekne turları... Eğer rüzgar sörfüne merakınız varsa Hurghada daha çok ilginizi çekecektir. Fakat dalış ve şnorkel deneyimlemek istiyorsanız Şarm El Şeyh’e bakmalısınız. Her iki yerde de deniz sporlarını deneyimlemek için harika imkanlar bulunuyor. Sizin hangi spor dalına ilgi duyduğunuz burada belirleyici oluyor!

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Elif Nur Çamurcu
Elif Nur Çamurcu
Onedio Üyesi
Sakarya Üniversitesi Sosyal Hizmet lisans eğitimini tamamladıktan sonra, Kocaeli Üniversitesi Felsefe lisans ve aynı zamanda Sakarya Üniversitesi Felsefe yüksek lisans eğitimi almaya başladım. Araştırmaya, okumaya ve yazmaya meraklı olan yanımı kullanarak ONEDİO üzerinden içerikler üretmeye devam ediyorum. Teorik bilgilerin pratik hayatta kendisini göstermesiyle işlevsel hale geleceğini düşünerek ilerliyor; bu yüzden araştırmalarımı derinlemesine yaparak güvenilir bir şekilde aktarıyorum. Güncel ve merak edilen konulardan uzaklaşmadan ilerlenen bu yolda, kolay bir şekilde anlaşılabilen içerikler ortaya koymayı temel amaç olarak edinmekteyim.
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