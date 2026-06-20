Hurghada mı Şarm El Şeyh mi? Kararsız Kalanlar İçin Karşılaştırdık!

Mısır’a gidip tarihi bölgeleri keşfetmemek olmaz. Bu yüzden Hurghada çok büyük bir avantaj sağlar. Çünkü Luksor gibi tarihi noktalara ulaşım kolay olur. Şarm El Şeyh biraz daha deniz tatili olarak ön plana çıkar. Bu yüzden kültür gezilerinde avantaj sağlamaz. Burada sizin tatilde ne biriktirmek istediğiniz önemli. Tarihi bir keşif mi yoksa hem zihinsel hem de bedensel bir rahatlık mı?