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Huawei FreeBuds Pro 4 İnceleme: Yeni Nesil Ses Teknolojisi ve Yapay Zeka Destekli Donanım

etiket Huawei FreeBuds Pro 4 İnceleme: Yeni Nesil Ses Teknolojisi ve Yapay Zeka Destekli Donanım

Kübra Bürümlü
Kübra Bürümlü - Onedio Editörü
20.12.2024 - 15:14

2024 yılını geride bırakmaya hazırlandığımız bu günlerde Huawei, ses teknolojisindeki en son yenilikleri bir araya getirdiği FreeBuds Pro 4 kulaklığı ile karşımıza çıkıyor. Dünyanın en iyi telefon görüşmesi deneyimini sunan, profesyonel Huawei Sound teknolojilerinin kullanıldığı ilk kulaklık olarak öne çıkan FreeBuds Pro 4, gelişmiş gürültü engelleme özelliğiyle sesli görüşmelerde netlik ve kesintisizlik sağlamasının yanı sıra kayıpsız ses aktarımıyla müzik ve sesli içeriklerde de olağanüstü bir deneyim vaat ediyor. Gelin, FreeBuds Pro 4'e yakından bakalım. 

'Bu içerik marka iş birliği içeriyor.'

Teknolojiyi Şık Tasarımla Buluşturan Premium Kulaklık

Teknolojiyi Şık Tasarımla Buluşturan Premium Kulaklık

Kompakt tasarımı ile bir önceki modeline benzese de yaylı çalgıların zarafetine bir saygı göstergesi olan lazer işleme detayı ve Huawei Sound logosunu vurgulayan yeni Silver String tasarımı ile FreeBuds Pro 4, lüks bir görünümle karşımıza çıkıyor.

Hafızalı Köpükten Yapılmış Kulak Uçları ile Kişiye Özel Uyum

Hafızalı Köpükten Yapılmış Kulak Uçları ile Kişiye Özel Uyum

Hafızalı köpük materyali kullanılarak üretilmiş olan kulak uçları, adaptif bir uyum yeteneği sunarak gürültü izolasyonunu bir üst seviyeye taşıyor.   Bu sayede, orta ve yüksek seviyedeki gürültüler azaltılıyor ve müzik dinleme ya da telefon görüşmesi sırasında dikkatinizin dağılmasını engelliyor. Hafızalı köpüğün sağladığı bu rahatlık ve kişiye özel uyum, Akıllı Dinamik ANC'nin gücüyle birleşerek, önceki nesile kıyasla %30 daha fazla gürültüyü yok ediyor.

Kararlı ve Net Telefon Görüşmeleri

Kararlı ve Net Telefon Görüşmeleri

FreeBuds Pro 4 sahip olduğu üçlü mikrofon sistemi ve kemik iletimli VPU mikrofonuyla aramaları hiç olmadığı kadar net ve kararlı hale getiriyor. Kemik iletimli mikrofon, özellikle ilgimizi çeken yeniliklerden biri oldu. Bu teknoloji, sesinizi çevredeki gürültüden ayırarak insan sesini net bir şekilde izole ediyor.

Dikkatimizi çeken bir diğer özellik ise AI Çağrı Gürültüsü Engelleme algoritması. Arka plandaki gürültüleri akıllıca filtreleyen ve sadece sizin sesinizin net bir şekilde karşı tarafa ulaşmasını sağlayan bu özellik, 100 dB'ye kadar ortam gürültüsünü etkili bir şekilde engelliyor.

Telefon görüşmelerini rahatlıkla yapabilmenizi sağlayan en etkileyici özelliklerinden bir diğeri de rüzgarlı ortamlarda bile performansını koruması. 10 m/s hızındaki rüzgarda sesiniz karşı tarafa sanki sessiz bir odadaymışsınız gibi net bir şekilde ulaşmasını sağlıyor. Bu nedenle FreeBuds Pro 4, sık telefon görüşmesi yapanlar için tam bir hayat kurtarıcı!

Üstün Ses Teknolojileriyle Etkileyici İşitsel Deneyim

Üstün Ses Teknolojileriyle Etkileyici İşitsel Deneyim

Huawei FreeBuds Pro 4, müzik dinleme deneyimini tamamen değiştiriyor. Çift Sürücülü True Sound teknolojisi sayesinde baslar güçlü ve derin, tizler ise inanılmaz derecede net. Sanki sevdiğiniz şarkıları stüdyoda canlı dinliyormuşsunuz gibi hissediyorsunuz. Hem basların yoğunluğu hem de yüksek frekanslardaki detaylar mükemmel bir dengede.

Bir diğer favori özellik ise Triple Adaptive EQ. Kulaklığı, kulağınıza nasıl taktığınızı, bulunduğunız ortamı ve hatta kulak yapınızı analiz edip sesi buna göre optimize ediyor. Bu da size her zaman en iyi ses kalitesini yakalayabildiğini gösteriyor. Kalabalık bir ofis ortamında bile müziğin detaylarını aynı berraklıkta duymak çok etkileyici.

Ayrıca, 48 kHz – 24 bit çözünürlük ve HUAWEI Pura 70 Ultra'ya bağlandığında 1,5 Mbps'ye kadar, Huawei'nin diğer telefonları ve tüm Android cihazlarda ise 990 kbps kayıpsız ses, müzik dinlerken farkını da hemen hissettiriyor. En ince enstrüman detaylarını bile duyabiliyorsunuz.

Akıllı Bağlantı ve Cihazlar Arası Kesintisiz Geçiş

Akıllı Bağlantı ve Cihazlar Arası Kesintisiz Geçiş

Aynı anda iki cihaza bağlanma özelliğine de sahip olan Huawei FreeBuds Pro 4, iOS ve Android cihazlar arasında bağlantıyı kesmeden ses geçişi yapmanızı sağlıyor. Hangi cihazdan ses akışı varsa otomatik olarak ona geçiş yapıyor. Mesela bilgisayarda bir video izlerken telefonunuz çaldığında, hiçbir şey yapmanıza gerek kalmadan kulaklıklar anında telefona bağlanıyor. 

AI Life uygulaması ile kulaklıklarınızı dilediğiniz gibi kontrol edebiliyorsunuz. Uygulama üzerinden bağlı cihazlarınızı görüntüleyebilir, tüm fonksiyonlara kolayca erişim sağlayabilir, kulaklıkların ve kutusunun şarj durumunu, güncelleme işlemlerini, cihaza göre HQ Ses İletim Ayarlarını ve Kulaklıklarımı Bul özelliğini rahatlıkla kullanabilirsiniz. Cihazlar arası ister otomatik ister manuel geçiş yapabilirsiniz. Gün içinde kulaklığını kulağından çıkarmayanların bu özelliklere bayılacağı kesin.

Pil Ömrü ve Dayanıklılık

Pil Ömrü ve Dayanıklılık

Her zamankinden daha dayanıklı seramik kasasıyla öne çıkan Huawei FreeBuds Pro 4, her Huawei ürününde olduğu gibi hızlı şarj ve pil ömrü konusunda farkını ortaya koyuyor. Tek bir şarjla ANC olmadan 6,5 saate kadar olan kullanım süresi, şarj kutusuyla birlikte 33 saate kadar çıkıyor.

IP54 derecesiyle toza, suya ve tere dayanıklılığa da sahip olduğu için yağmurlu havalarda ya da spor salonunda ter atarken rahatlıkla kullanabilirsiniz.

Sadece sizin sesinizi karşıya net bir biçimde ileten Yapay Zeka Destekli ANC teknolojisi, geniş frekans aralığından etkileyici sesler çıkarabilen Çift Sürücülü True Sound teknolojisi ve çağrıları yanıtlama ya da reddetme imkanı sunan Kafa Hareketleri özelliği gibi birçok yenilikçi özelliği bünyesinde barındıran serinin Amiral gemisi olan FreeBuds Pro 4, lüks tasarımı ve ileri teknoloji özellikleriyle bizleri büyüledi.

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Kübra Bürümlü
Kübra Bürümlü
Onedio Editörü
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