Huawei FreeBuds Pro 4 İnceleme: Yeni Nesil Ses Teknolojisi ve Yapay Zeka Destekli Donanım

FreeBuds Pro 4 sahip olduğu üçlü mikrofon sistemi ve kemik iletimli VPU mikrofonuyla aramaları hiç olmadığı kadar net ve kararlı hale getiriyor. Kemik iletimli mikrofon, özellikle ilgimizi çeken yeniliklerden biri oldu. Bu teknoloji, sesinizi çevredeki gürültüden ayırarak insan sesini net bir şekilde izole ediyor.

Dikkatimizi çeken bir diğer özellik ise AI Çağrı Gürültüsü Engelleme algoritması. Arka plandaki gürültüleri akıllıca filtreleyen ve sadece sizin sesinizin net bir şekilde karşı tarafa ulaşmasını sağlayan bu özellik, 100 dB'ye kadar ortam gürültüsünü etkili bir şekilde engelliyor.

Telefon görüşmelerini rahatlıkla yapabilmenizi sağlayan en etkileyici özelliklerinden bir diğeri de rüzgarlı ortamlarda bile performansını koruması. 10 m/s hızındaki rüzgarda sesiniz karşı tarafa sanki sessiz bir odadaymışsınız gibi net bir şekilde ulaşmasını sağlıyor. Bu nedenle FreeBuds Pro 4, sık telefon görüşmesi yapanlar için tam bir hayat kurtarıcı!