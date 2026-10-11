Hiç İş Deneyimin Yokken de CV’ne Ekleyebileceğin 10 Şey

Üniversite bitti, diplomayı kaptın ya da kariyerinde yepyeni bir sayfa açmak istiyorsun... Ama o da ne? Her iş ilanında en az 2 yıl deneyim aranıyor! 'Deneyim kazanmak için işe girmem lazım, işe girmek için deneyim lazım' paradoksuna girdiysen derin bir nefes al.

İşte hiçbir profesyonel iş deneyimin olmasa bile CV’ni bomboş göstermeyecek, tam aksine parlatacak 10 hayat kurtaran şey: