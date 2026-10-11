Hiç İş Deneyimin Yokken de CV’ne Ekleyebileceğin 10 Şey
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Üniversite bitti, diplomayı kaptın ya da kariyerinde yepyeni bir sayfa açmak istiyorsun... Ama o da ne? Her iş ilanında en az 2 yıl deneyim aranıyor! 'Deneyim kazanmak için işe girmem lazım, işe girmek için deneyim lazım' paradoksuna girdiysen derin bir nefes al.
İşte hiçbir profesyonel iş deneyimin olmasa bile CV’ni bomboş göstermeyecek, tam aksine parlatacak 10 hayat kurtaran şey:
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1. Ders Projeleri
2. Gönüllülük Çalışmaları
3. Öğrenci Kulüpleri
4. Online Kurslar ve Sertifikalar
5. Katıldığın Yarışmalar
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6. Kişisel Portfolyo
7. Yabancı Diller ve Global Deneyimler
8. Teknik Beceriler
9. Freelance ve Kısa Süreli Küçük İşler
10. Güçlü Bir Özet
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Mimarlık Bölümü mezunuyum. Öğrencilik yıllarımdan itibaren üretim, tasarım ve dijital iletişim gibi konularla iç içeydim. Bu süreçte kültür-sanat ve mimarlık tarihi odaklı blog içeriklerine ve sosyal medya projelerine ilgi duymaya başladım. 2024 yılından beri Onedio için çeşitli kategorilerde liste, test ve bilgilendirici içerikler hazırlıyorum.
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