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Hiç İş Deneyimin Yokken de CV’ne Ekleyebileceğin 10 Şey

etiket Hiç İş Deneyimin Yokken de CV’ne Ekleyebileceğin 10 Şey

Ceren Özer
Ceren Özer - Onedio Editörü
11.10.2026 - 16:31
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Üniversite bitti, diplomayı kaptın ya da kariyerinde yepyeni bir sayfa açmak istiyorsun... Ama o da ne? Her iş ilanında en az 2 yıl deneyim aranıyor! 'Deneyim kazanmak için işe girmem lazım, işe girmek için deneyim lazım' paradoksuna girdiysen derin bir nefes al.

İşte hiçbir profesyonel iş deneyimin olmasa bile CV’ni bomboş göstermeyecek, tam aksine parlatacak 10 hayat kurtaran şey:

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1. Ders Projeleri

Dönem boyu teslim etmek için sabahladığın o büyük projeler, sunumlar veya bitirme tezin var ya; işte onlar aslında senin ilk gerçek iş deneyimlerin sayılıyor. CV'ne 'X Dersi Projesi' başlığı altında hangi problemi çözdüğünü, hangi analiz araçlarını kullandığını ve ortaya nasıl bir somut sonuç çıkardığını yazarak İK'cıları etkileyebilirsin. Excel analizi mi yaptın, kod mu yazdın yoksa dev bir pazarlama planı mı hazırladın; hepsini sanki bir şirkete danışmanlık vermiş gibi detaylandırarak anlatmaktan çekinme.

2. Gönüllülük Çalışmaları

Bir sivil toplum kuruluşunda (STK) yer almak, barınak hayvanları için kampanya düzenlemek veya kampüsteki bir sosyal sorumluluk projesine omuz vermek sandığından çok daha kıymetli. İK yöneticileri gönüllü işler yapan gençlerin vizyonuna, takım çalışmasına yatkınlığına ve karşılıksız sorumluluk alma bilincine büyük değer veriyor. Bu tarz toplumsal fayda sağlayan işleri CV'ne ekleyerek hem karakterini hem de liderlik potansiyelini ön plana çıkarabilirsin.

3. Öğrenci Kulüpleri

Kampüsteki İşletme Kulübü, Tiyatro Topluluğu ya da Robotik Takımı gibi oluşumlar sadece sosyalleşme yeri değil, aynı zamanda harika birer networking beşiğidir. CV'ne sadece 'X kulübüne üye oldum' yazıp geçmek yerine, orada üstlendiğin aktif rollerden bahsetmelisin. 'Yıl sonu festivalinde sponsorluk bütçesini yönettim' veya 'Kulübün sosyal medya hesapları için içerik stratejisi ürettim' gibi net başarılar, kurumsal hayata ne kadar hazır olduğunu doğrudan kanıtlar.

4. Online Kurslar ve Sertifikalar

Okulda sana teorik olarak öğretilmeyen ama YouTube, Udemy, Coursera veya global online eğitim platformlarından kendi tırnaklarınla kazıyarak öğrendiğin her şey seni rakiplerinin önüne geçirir. Kendini geliştirmek ve kariyerine yatırım yapmak için aldığın bu eğitimler, 'Ben yerimde saymıyorum, sürekli güncel kalıyorum' mesajını vermenin en direkt yolu.

5. Katıldığın Yarışmalar

İster büyük bir markanın vaka analizi yarışması olsun, ister 48 saat uykusuz kalarak sınırlarını zorladığın bir kodlama maratonu (hackathon); bu etkinliklerin hepsi CV için birer altındır.

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6. Kişisel Portfolyo

Tasarımcıysan Behance/Dribbble profilin, yazılımcıysan GitHub hesabın, metin yazarıysan Medium sayfan veya kendi adınla açtığın kişisel web siten senin en büyük dijital kartvizitindir. Deneyimsiz bir adayın 'Ben bu işi gerçekten yapabiliyorum' demesinin en somut ve ikna edici kanıtı ürettiği işleri göstermesidir. İK yöneticisinin önüne koyacağın aktif bir çalışma linki, sayfalarca süren boş yazıdan çok daha hızlı bir şekilde işi kapmanı sağlar.

7. Yabancı Diller ve Global Deneyimler

Küreselleşen dünyada İngilizce, Almanca veya İspanyolca gibi dilleri bilmek artık bir lüks değil, kapıları açan en önemli anahtarlardan biridir. CV hazırlarken 'çat pat biliyorum' klişelerini bir kenara bırakıp Avrupa Dil Portföyü standartlarına göre net seviyeni yazmalı, yabancı dil ve global içerik platformlarında geçirdiğin vakti resmi bir başarıya dönüştürmelisin.

8. Teknik Beceriler

İlerlemek ve uzmanlaşmak istediğin mesleğin 'olmazsa olmaz' kabul edilen teknik programlarını ve dijital araçlarını mutlaka listelemelisin. Tabii ki bilmediğin bir programı sırf havalı dursun diye yazmamaya dikkat etmelisin; mülakatta önüne bilgisayar koyulduğunda yetkinliğini rahatça gösterebilmelisin.

9. Freelance ve Kısa Süreli Küçük İşler

Komşunun dükkanına web sitesi tasarlamak, bir tanıdığın Instagram hesabını yönetmek, harçlık çıkarmak için çeviri yapmak veya makale yazmak gibi işlerin hiçbirini küçümsememelisin.

10. Güçlü Bir Özet

CV'nin en tepesinde yer alan ve İK'cının gözüne ilk çarpan 3-4 cümlelik 'Ben kimim ve ne istiyorum?' paragrafı senin en büyük şansındır. Deneyimsizliğini saklamaya çalışmak veya bundan yakınmak yerine, öğrenmeye olan açlığını ve motivasyonunu ön plana çıkarmalısın.

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Ceren Özer
Ceren Özer
Onedio Editörü
Mimarlık Bölümü mezunuyum. Öğrencilik yıllarımdan itibaren üretim, tasarım ve dijital iletişim gibi konularla iç içeydim. Bu süreçte kültür-sanat ve mimarlık tarihi odaklı blog içeriklerine ve sosyal medya projelerine ilgi duymaya başladım. 2024 yılından beri Onedio için çeşitli kategorilerde liste, test ve bilgilendirici içerikler hazırlıyorum.
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