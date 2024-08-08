Herkesi Heyecan Sardı: Türkiye - İtalya Yarı Final Maçına Dair Paylaşımlar
Herkesi Heyecan Sardı: Türkiye - İtalya Yarı Final Maçına Dair Paylaşımlar
Paris'in ev sahipliğinde düzenlenen Olimpiyat Oyunları'nda ülkemize büyük gurur ve heyecan yaşanan Filenin Sultanları'nın yarı final karşılaşması sabırsızlıkla bekleniyor. Altın madalyaya ulaşmak için çıkacağımız için heyecan dorukta.
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Olimpiyat Oyunları tarihinde ilk kez yarı finalde mücadeleye etmeye hak kazanan A Mili Kadın Voleybol Takımımız, bu akşam saat 21'de İtalya ile kozlarını paylaşacak.
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TRT 1 ekranlarından yayınlanacak dev mücadelenin nasıl sonuçlanacağı büyük merak konusu.
Voleybolseverler, sosyal medyada maç için geri sayıma başladı.
İşte maç öncesindeki paylaşımlardan bazıları 👇
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8. "Atatürk’ün kızları, #Paris2024’te altın madalya ile tarih yazacak! İnancımız ve desteğimiz her zaman sizinle!" - Mansur Yavaş
9. "kapina geldik bizi geri cevirme yarabbim"
10. "Şöyle bekliyoruz"
11. "O finali o madalyayı çok hak ediyoruz bundan sonra sadece mutluluktan ve gururdan ağlayalım"
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12. "Türkiye ✘ italy: what a comeback!"
13. "Bu akşam hepimiz şöyleyiz"
14. "akşam filenin sultanları için salavat zinciri"
15. "once filenin sultanlari finale cikiyo sonra Hatice altin aliyo hayat bayram oluyo"
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