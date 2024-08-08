Herkesi Heyecan Sardı: Türkiye - İtalya Yarı Final Maçına Dair Paylaşımlar

Paris'in ev sahipliğinde düzenlenen Olimpiyat Oyunları'nda ülkemize büyük gurur ve heyecan yaşanan Filenin Sultanları'nın yarı final karşılaşması sabırsızlıkla bekleniyor. Altın madalyaya ulaşmak için çıkacağımız için heyecan dorukta.