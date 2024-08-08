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Herkesi Heyecan Sardı: Türkiye - İtalya Yarı Final Maçına Dair Paylaşımlar

Herkesi Heyecan Sardı: Türkiye - İtalya Yarı Final Maçına Dair Paylaşımlar

Bahadır
Bahadır - Onedio İçerik Editörü
08.08.2024 - 13:04

Paris'in ev sahipliğinde düzenlenen Olimpiyat Oyunları'nda ülkemize büyük gurur ve heyecan yaşanan Filenin Sultanları'nın yarı final karşılaşması sabırsızlıkla bekleniyor. Altın madalyaya ulaşmak için çıkacağımız için heyecan dorukta.

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Olimpiyat Oyunları tarihinde ilk kez yarı finalde mücadeleye etmeye hak kazanan A Mili Kadın Voleybol Takımımız, bu akşam saat 21'de İtalya ile kozlarını paylaşacak.

Olimpiyat Oyunları tarihinde ilk kez yarı finalde mücadeleye etmeye hak kazanan A Mili Kadın Voleybol Takımımız, bu akşam saat 21'de İtalya ile kozlarını paylaşacak.

TRT 1 ekranlarından yayınlanacak dev mücadelenin nasıl sonuçlanacağı büyük merak konusu.

TRT 1 ekranlarından yayınlanacak dev mücadelenin nasıl sonuçlanacağı büyük merak konusu.

Voleybolseverler, sosyal medyada maç için geri sayıma başladı.

Voleybolseverler, sosyal medyada maç için geri sayıma başladı.

İşte maç öncesindeki paylaşımlardan bazıları 👇

İşte maç öncesindeki paylaşımlardan bazıları 👇
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8. "Atatürk’ün kızları, #Paris2024’te altın madalya ile tarih yazacak! İnancımız ve desteğimiz her zaman sizinle!" - Mansur Yavaş

9. "kapina geldik bizi geri cevirme yarabbim"

10. "Şöyle bekliyoruz"

11. "O finali o madalyayı çok hak ediyoruz bundan sonra sadece mutluluktan ve gururdan ağlayalım"

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12. "Türkiye ✘ italy: what a comeback!"

13. "Bu akşam hepimiz şöyleyiz"

14. "akşam filenin sultanları için salavat zinciri"

15. "once filenin sultanlari finale cikiyo sonra Hatice altin aliyo hayat bayram oluyo"

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