Her Bölümde Dinamik Hikayeler, Her Bölümde Farklı Bir Arka Sokaklar!

Arka Sokaklar değişen yönetmeni, çekim ekibi ve senaryosu ile yeni sezona damga vuran dizilerden biri haline geldi. Özellikle işlediği konular ve gündemi takip eden senaryosu ile artık cuma akşamlarının en çok izlenen dizileri arasında.

Yeni fragmana gelen yorumlar;

'Her hafta acımıza dokunmanız ne güzel, saygı teşekkürler Arka Sokaklar.'

'Şarap gibi dizi yapmışlar yıllar geçtikçe güzelleşiyor.'

'Arka Sokaklar bir 19 sene daha devam etsin diyenler.'

'Şu dizinin bittiğini hayal edemiyorum lütfen izlemeye devam edin ben ölene kadar sürsün lütfen.'

'İzlediğim nadir dizilerden, gayet güzel 90 yaşındaki babam bile heyecanla bakıyor😊'

'Yine yaşanmış olaylara değinilmesi harika değil mi… böyle devam edin harikasınız.'

'Tusaş şehitlerini unutmayacağız!'

'Abi helal olsun bu dizi böyle giderse reytingleri falan düşmez her hafta olan bir şeyin konusunu yapıyorlar vallaha ben çok beğeniyorum yapımcısına helal olsun.'

'Arka Sokaklar daha da kalitelileşiyor.'

'Devlet intikam almaz ama ödeşmek âdettendir' Dizide yazılan en sağlam karakter net Mesuttur.'

Ankara tusaş saldırısı olayı bir kez daha iyi ki arka sokaklar helal olsun.

'Arka sokaklar çocukluğumun dizisi. Mesut, Ali, Hüsnü efsane üçlü…'

'Format değişikliği çok güzel olmuş son bölümler izlediğim en güzel bölümler.'

'Ben bu yüzden seviyorum arka sokakları gene ağlatacaklar bizi☹️'

'Tarihin en iyi dizisi ne diye sorsalar şüphesiz Arka Sokaklar derim.'