Her Bölümde Dinamik Hikayeler, Her Bölümde Farklı Bir Arka Sokaklar!
Her Bölümde Dinamik Hikayeler, Her Bölümde Farklı Bir Arka Sokaklar!
Kanal D’nin fenomen dizisi ‘Arka Sokakların yeni bölümünde, istihbaratın uzun süredir takibinde olduğu terör hücresi, başarılı bir operasyonla etkisiz hale getirilir. Örgüt evinden çıkan dokümanlar, Savunma Sanayii’nin göz bebeği firmalarından birinin hedef alınacağı şüphesini doğurmuştur. Jandarma ve emniyetin ortak operasyonuyla bu saldırının önüne geçebilmek için zamana karşı bir yarış başlar. Ekip, terörle mücadele tecrübesiyle bu operasyonun en ön safında yer alır.
Reyting listelerinde tepeleri zorluyor!
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