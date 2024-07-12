Havuza İlk Elay Tanesi Düştü, Pelin Akil Nefes Kesti: 12 Temmuz'da Ünlülerin Instagram Paylaşımları
Havuza İlk Elay Tanesi Düştü, Pelin Akil Nefes Kesti: 12 Temmuz'da Ünlülerin Instagram Paylaşımları
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İlk Elay tanesi havuza düştü, Aslı Enver kızının şaşkın surat ifadesini paylaşmadan edemedi!
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Özge Özpirinçci, kız kıza tatilin keyfini çıkarmaya devam etti.
Gamze Erçel, dünyanın en zor sorusunu sordu.
Şeyma Subaşı, yine bildiğimiz gibiydi.
Yasemin Tatlıses, Ayelikoyla enerji attı.
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Berfu Yenenler, tartıdaki rakamı beğenmeyince çareyi yürüyüşe gitmekte buldu.
Pelin Akil, güzelliğiyle yine nefes kesti.
Arzu Sabancı gün batımının tadını çıkardı.
Cemal Can Canseven'den gün dumpı geldi.
Muhteşem ikili geri döndü.
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Demet Akalın, saçlarını daha da sararttı.
Didem Soydan, kankasının gelişine sevinmelere doyamadı.
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