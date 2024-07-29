Sen sosyal ve zarif bir karaktere sahipsin. İnsanlarla iletişim kurmayı seven, meraklı ve enerjik bir yapın var. Arkadaşlarınla ve ailenle vakit geçirmekten hoşlanıyorsun. Zamansızlıkta bile sevdiklerine zaman yaratmayı biliyorsun. Tıpkı bir Siyam kedisi gibi :) Bu patili dostumuz da sevdikleriyle zaman geçirmekten keyif alıyor ve etrafına pozitif bir enerji yayıyor. Bu sebeple senin kedi ruh eşin kesinlikle Siyam!