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Hangi Kedi Türü Senin Ruh Eşin?

etiket Hangi Kedi Türü Senin Ruh Eşin?

miray soysal
miray soysal - Onedio Üyesi
29.07.2024 - 18:01

Hangi kedi türünün senin ruh eşin olduğunu merak ediyor musun? 'Evet' dediğini duyar gibiyiz. O zaman sen hiç bekletmeden hemen teste alalım👇

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1. İlk sorumuzla başlayalım! Sen bir kedi olsan köpeklerle iyi anlaşabilir miydin?

2. Bir kedi olsan istediğini nasıl belli ederdin?

3. Bunlardan hangisi seni daha iyi tanımlıyor?

4. Peki, bir kedi olsan evde mi yaşamak isterdin yoksa dışarda mı?

5. Yeni yerler keşfetmekten hoşlanan biri misin?

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6. Bu alanlardan hangisinde çok yetenekli olmak isterdin?

7. Uykuyu sever misin? Ne kadar uykucusun puanla!

8. Son olarak, bir kedi fotoğrafı seç!

Siyam kedisi!

Siyam kedisi!

Sen sosyal ve zarif bir karaktere sahipsin. İnsanlarla iletişim kurmayı seven, meraklı ve enerjik bir yapın var. Arkadaşlarınla ve ailenle vakit geçirmekten hoşlanıyorsun. Zamansızlıkta bile  sevdiklerine zaman yaratmayı biliyorsun. Tıpkı bir Siyam kedisi gibi :) Bu patili dostumuz da sevdikleriyle zaman geçirmekten keyif alıyor ve etrafına pozitif bir enerji yayıyor. Bu sebeple senin kedi ruh eşin kesinlikle Siyam!

Maine Coon!

Maine Coon!

Maine Coon kedisi kesinlikle senin ruh eşin çünkü sakin ve sevecen tavırlarıyla sana çok benziyor. Sen risk almayı pek sevmeyen, her anlamda mükemmeliyetçi birisin. Her türlü soruna karşı soğukkanlı hareket etmeyi tercih edersin. Dışardan pek sakin ve yumuşak kalpli gibi gözükmüyor olabilirsin ama bu patili dostumuz da büyük boyutlarına rağmen nazik ve sevimli. Tıpkı sana benziyor :)

British Shorthair!

British Shorthair!

Bağımsız ve düşünceli bir karaktersin. Özgürlüğüne değil müdahale gölgeyi bile hakaret sayarsın. Kendi alanına ve başkalarının alanlarına saygı duyan birisin. Derin ve inceli düşüncelisin. British Shorthair gibi sessiz ve sakin bir şekilde etrafında olan biteni gözlemleyen bir yapın var. Bu sebeple senin ruh eşin kesinlikle British Shorthair!

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