Hangi Kafayla Yazıldıklarını Çözmeye Çalışırken Beyninizin Yanacağı 15 Levha
Hangi Kafayla Yazıldıklarını Çözmeye Çalışırken Beyninizin Yanacağı 15 Levha
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1. "Her seferinde eve dönen güvercinimi 22'ince kez sattım."
2. "Irkçı parkı"
3. "Zombiler yüzemez. Gemi alın :)"
4. "Ben şişko ve tembelim. Sizin hala bir şansınız var. (bedava)"
5. "Gerçek anlamda asla büyümüyoruz, sadece dışarıda nasıl davranmamız gerektiğini öğreniyoruz."
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6. "Dikkatlice panikleyelim."
7. "Benimle anlaşamazsan sorun yok. Seni doğru olmaya zorlayacak halim yok ya!"
8. "Sonunda bahar geldi! O kadar heycanlıyım ki çiceklerimi ıslattım."
9. "Buradasınız."
10. "Köpeğiniz dışkısını yapıyorsa lütfen yerden alınız."
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11. "Boşuna dua etmeyin... Tanrı size park yeri bulmak için çok meşgul."
12. "Hafızalı yataklar da unutmayı diliyor mu acaba?"
13. "Zayıf insanları kaçırması daha kolaydır. Kek yiyin güvende kalın."
14. "Dikkat! Filler size obje atabilir. Ayrıca nişanları da oldukça iyidir."
15. "Evliyim. Lütfen beni rahatsız etmeyin. Zaten çoktan rahatsız edileceğim kadar rahatsız edildim."
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