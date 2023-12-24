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Hangi Kafayla Yazıldıklarını Çözmeye Çalışırken Beyninizin Yanacağı 15 Levha

Hangi Kafayla Yazıldıklarını Çözmeye Çalışırken Beyninizin Yanacağı 15 Levha

İsmail Can
İsmail Can - Onedio Üyesi
24.12.2023 - 16:16

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1. "Her seferinde eve dönen güvercinimi 22'ince kez sattım."

1. "Her seferinde eve dönen güvercinimi 22'ince kez sattım."

2. "Irkçı parkı"

2. "Irkçı parkı"

3. "Zombiler yüzemez. Gemi alın :)"

3. "Zombiler yüzemez. Gemi alın :)"

4. "Ben şişko ve tembelim. Sizin hala bir şansınız var. (bedava)"

4. "Ben şişko ve tembelim. Sizin hala bir şansınız var. (bedava)"

5. "Gerçek anlamda asla büyümüyoruz, sadece dışarıda nasıl davranmamız gerektiğini öğreniyoruz."

5. "Gerçek anlamda asla büyümüyoruz, sadece dışarıda nasıl davranmamız gerektiğini öğreniyoruz."
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6. "Dikkatlice panikleyelim."

6. "Dikkatlice panikleyelim."

7. "Benimle anlaşamazsan sorun yok. Seni doğru olmaya zorlayacak halim yok ya!"

7. "Benimle anlaşamazsan sorun yok. Seni doğru olmaya zorlayacak halim yok ya!"

8. "Sonunda bahar geldi! O kadar heycanlıyım ki çiceklerimi ıslattım."

8. "Sonunda bahar geldi! O kadar heycanlıyım ki çiceklerimi ıslattım."

9. "Buradasınız."

9. "Buradasınız."

10. "Köpeğiniz dışkısını yapıyorsa lütfen yerden alınız."

10. "Köpeğiniz dışkısını yapıyorsa lütfen yerden alınız."
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11. "Boşuna dua etmeyin... Tanrı size park yeri bulmak için çok meşgul."

11. "Boşuna dua etmeyin... Tanrı size park yeri bulmak için çok meşgul."

12. "Hafızalı yataklar da unutmayı diliyor mu acaba?"

12. "Hafızalı yataklar da unutmayı diliyor mu acaba?"

13. "Zayıf insanları kaçırması daha kolaydır. Kek yiyin güvende kalın."

13. "Zayıf insanları kaçırması daha kolaydır. Kek yiyin güvende kalın."

14. "Dikkat! Filler size obje atabilir. Ayrıca nişanları da oldukça iyidir."

14. "Dikkat! Filler size obje atabilir. Ayrıca nişanları da oldukça iyidir."

15. "Evliyim. Lütfen beni rahatsız etmeyin. Zaten çoktan rahatsız edileceğim kadar rahatsız edildim."

15. "Evliyim. Lütfen beni rahatsız etmeyin. Zaten çoktan rahatsız edileceğim kadar rahatsız edildim."

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