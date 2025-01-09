Hangi Araba Senin Olmalı?
Hangi Araba Senin Olmalı?
Artık çerle çöple uğraştığın yeter! Dünyanın en harika arabaları burada. Ama kritik soru şu: Hangi araba senin kişiliğinle eşleşiyor?
1. Öncelikle bir zaman dilimi seç!
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2. Araba temalı bir film seç!
3. Araba alırken en dikkat ettiğin nokta nedir?
4.
5. Şöyle eskilerden efsane bir F1 pilotu seçmeni istiyoruz! (Schumacher hariç; çünkü onu koyarsak yanına pilot bulamayız :) )
6. Şimdi de kendine co-pilot olarak bir ünlü seç!
7. Sana arabayı vereceğiz o belli oldu da; ama arabayı aldığında ilk nereye gideceğini merak ediyoruz!
"Vosvos" çıktı!
"69 Mustang" çıktı!
"Bugatti Veyron" çıktı!
"Tesla Model S" çıktı!
"BMW 3" çıktı!
"Porsche 991" çıktı!
"Mini Cooper" çıktı!
"Hummer" çıktı!
"Aston Martin One-77" çıktı!
"DeLorean" çıktı!
"1950 Model Cadillac" çıktı!
"Lamborghini Aventador" çıktı!
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