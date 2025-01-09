Hangi Araba Senin Olmalı?

Senin kişiliğini birebir yansıtan araba: Mini Cooper! Sen her şeyden önce minimalist bir kişiliksin. Sadelik senin için her şey demek; böyle şatafatlı şeylere hiç gelemezsin sen! Bunun yanında senin öyle tatlı, öyle şeker bir halin var ki, şimdi anlatmaya kalksak kelimeler kifayetsiz kalır. Kısaca, 'sen acayip derecede tatlı bir şeysin ya' Tüm bu sebeplerden dolayı senin araban Mini Cooper!