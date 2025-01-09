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Hangi Araba Senin Olmalı?

Hangi Araba Senin Olmalı?

Anadolu Sigorta
Anadolu Sigorta - Onedio Üyesi
09.01.2025 - 17:26

Artık çerle çöple uğraştığın yeter! Dünyanın en harika arabaları burada. Ama kritik soru şu: Hangi araba senin kişiliğinle eşleşiyor?

1. Öncelikle bir zaman dilimi seç!

2. Araba temalı bir film seç!

3. Araba alırken en dikkat ettiğin nokta nedir?

4.

5. Şöyle eskilerden efsane bir F1 pilotu seçmeni istiyoruz! (Schumacher hariç; çünkü onu koyarsak yanına pilot bulamayız :) )

6. Şimdi de kendine co-pilot olarak bir ünlü seç!

7. Sana arabayı vereceğiz o belli oldu da; ama arabayı aldığında ilk nereye gideceğini merak ediyoruz!

"Vosvos" çıktı!

"Vosvos" çıktı!

Senin kişiliğini en iyi yansıtan araba vosvos. Sen, kendini fani dünyanın hayhuyuna kaptırmayan birisin. Bu yüzden zengin olmak, çok çok başarılı olmak, kariyer yapmak gibi büyük hırsların, büyük fantazilerin yok. Azıcık aşım, ağrımaz başım kafasındasın. Çünkü bu hayatta paradan, zenginlikten, mal-mülkten daha önemli şeylerin olduğunun farkındasın. Mesela özgürlük, mesela huzur. Yani bir vosvos kadar huzurun olsun, başka bir şey istemezsin...

"69 Mustang" çıktı!

"69 Mustang" çıktı!

Senin kişiliğinle birebir örtüşen araba 69 model Mustang! Acaba şu dünya üzerinde 69 Mustang kadar karizmatik bir araba var mı? Bizce yok! Sen de karizmana dikkat eden bir kişilik olduğun için bu araba senin için biçilmiş kaftan. Ayrıca senin araban kesinlikle siyah olmalı; yani katışıksız, net! Son olarak sen hırçınsın, ele avuca sığmazsın; eskiye, nostaljiye de oldum olası meraklıydın, çünkü yeni şeylerin kalitesiz olduğunu biliyorsun, ey karizmanın vücut bulmuş hali!

"Bugatti Veyron" çıktı!

"Bugatti Veyron" çıktı!

Senin kişiliğinle birebir örtüşen araba: Bugatti Veyron! Senin en büyük özelliğin kafana hiçbir şeyi takmaman; çünkü biliyorsun ki, herkesten bir-iki gömlek üsttesin. Ancak kibirli değilsin, bu üstünlüğünle piyasa yapmıyorsun ama, şov peşinde değilsin yani. Zaten senin adın şov, tarzın festival. Katılmak istiyoruz!

"Tesla Model S" çıktı!

"Tesla Model S" çıktı!

Senin kişiliğinle birebir örtüşen araba: Tesla Model S! Sen karakter ve kişilik olarak, diğerlerinden farklı bir ligde oynuyorsun; uzaysın sen uzay, tıpkı Tesla gibi! Birçok şeyin birleşimi sende vardır, yani tam kararında. Mesela zekisindir ama aynı zamanda ahlaklısın da; yani işin çakallığında değilsin asla. Sonra mesela eskiye değer verirsin ama yeniden de ayrı kalmazsın. Değişim senin ikinci adın kısacası, ey teknolojinin son harikası :)

"BMW 3" çıktı!

"BMW 3" çıktı!

Senin kişiliğinle birebir örtüşen araba: BMW 3! Seni en iyi anlatan sıfat: Kusursuz, tıpkı BMW 3 serisi gibi. Evet, ilk başta insanları ölümüne kendine bağlamıyorsun; ama sonra sana alışan da senden vazgeçemiyor. Yani senin tarzın: yavaş yavaş, anladın sen onu! Ayrıca sen konforuna, rahatına düşkün bir kişiliksin; ama rahatsın diye de küçük zevklerinden de vazgeçmezsin. Kısaca kusursuz dengeye sahipsin, Alman'dan ne bekliyorsun ki zaten :)

"Porsche 991" çıktı!

"Porsche 991" çıktı!

Senin kişiliğinle birebir örtüşen araba: Porsche 991! Sen tıpkı Porsche gibi oldukça dışa dönük ve sıcakkanlı birisin. İnsanlarla etkileşime girmek, yeni insanlar tanımak, yeni bağlar kurmak senin için olmazsa olmaz. Konuşmayı, anlatmayı, espri yapmayı çok seviyorsun. İnsanlar da seni seviyor, hep senin yanında kümelenmeyi seviyor haliyle de! Çekicisin kısaca, seni sevmeyen ölsün :)

"Mini Cooper" çıktı!

"Mini Cooper" çıktı!

Senin kişiliğini birebir yansıtan araba: Mini Cooper! Sen her şeyden önce minimalist bir kişiliksin. Sadelik senin için her şey demek; böyle şatafatlı şeylere hiç gelemezsin sen! Bunun yanında senin öyle tatlı, öyle şeker bir halin var ki, şimdi anlatmaya kalksak kelimeler kifayetsiz kalır. Kısaca, 'sen acayip derecede tatlı bir şeysin ya' Tüm bu sebeplerden dolayı senin araban Mini Cooper!

"Hummer" çıktı!

"Hummer" çıktı!

Senin kişiliğinle birebir örtüşen araba: Hummer! Çünkü sen ağır derecede baskın birisin. Bu dünyaya insancıkları yönetmeye gelmişsin; lidersin, büyüksün ve geçtiğin yollarda illaki iz bırakırsın. Ayrıca insanların hayatına senin gibi birisi en fazla 1 defa girebilir; çünkü senin kadar baskını pek nadirdir. Yani kısaca, seni geçtiğin yollardan sormak lazım! İşte tam da bu yüzden senin araban Hummer!

"Aston Martin One-77" çıktı!

"Aston Martin One-77" çıktı!

Senin kişiliğinle birebir örtüşen araba: Aston Martin One-77! Öncelikle senin insanlar üstünde bıraktığın etkiden bahsetmek istiyoruz: Senin yanında olan heyecanlanıyor ister istemez. Nedeniyse pek tabii ki farklı tarzın. Seni tanıyanlara seni sorsak, mutlaka 'o, tanıdığım en enteresan kişiliktir' diyecektir. Konuşmanda, giyiminde, düşüncelerinde, her şeyinde bunu gözlemlemek mümkün. Garip değil ama FARKLI! İşte tam da bu yüzden senin araban Aston Martin One-77!

"DeLorean" çıktı!

"DeLorean" çıktı!

Senin kişiliğinle birebir örtüşen araba, Geleceğe Dönüş serisinden de tanıdığımız DeLorean! Çünkü sen, zamanının ötesinde birisin. İleri görüşlüsün; hatta etrafında 'oha, sen müneccim misin?' tepkisiyle çokça karşılaşıyorsun. Ancak eskiye de bir o kadar bağlısın. Bunun yanında her daim çocuk kalabildiğini de eklemek gerek: Ne yaşarsan yaşa, başına ne gelirse gelsin; her daim çocuksu saflığın baki kalacaktır, ey zamanın ötesindeki insan! İşte bu yüzden senin araban DeLorean!

"1950 Model Cadillac" çıktı!

"1950 Model Cadillac" çıktı!

Senin kişiliğinle birebir örtüşen araba: 50 model Cadillac. Sen bu zamana ait olamazsın; 50'lerin 60'ların insanısın; çünkü o zamanlar sana daha gerçekmiş, daha güzelmiş gibi geliyor.  Zaten oldum olası nostaljiye meraklı bir insandın. Çünkü bu zamanda yapılan şeylere inancın yok; bu zamana ait şeyler sana sahte, yapmacık ve otomatik geliyor. Zaten ne varsa eskilerde var, ey eski zaman insanı! İşte bu yüzden senin araban 50 Model Cadillac!

"Lamborghini Aventador" çıktı!

"Lamborghini Aventador" çıktı!

Senin kişiliğinle birebir örtüşen araba: Lamborghini Aventador ve bu testteki tartışmasız en iyi sonuç! Sen her şeyden önce başarılı bir insansın; hem de öyle başarı için yırtınan, çok çalışanlardan da değil. Sendeki başarı; kendiliğinden, yani bir nevi doğuştan. Çünkü oldukça zekisin, sezgilerin de oldukça yüksek! İşte tam da bu yüzden senin araban Lamborghini!

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