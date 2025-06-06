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Hande Soral'dan Engin Altan Düzyatan'a Ünlülerden Renkli Kurban Bayramı Paylaşımları

Hande Soral'dan Engin Altan Düzyatan'a Ünlülerden Renkli Kurban Bayramı Paylaşımları

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Magazin Editörü
06.06.2025 - 13:18

Bugün Kurban Bayramı’nın birinci günü! Ünlü isimler de bayram heyecanını sosyal medya hesaplarından paylaşmayı ihmal etmedi. Kimi sevdikleriyle çektirdiği fotoğrafı paylaştı, kimi ise bayram mesajını sevenlerine duyurdu. 

Sıla Türkoğlu’ndan Engin Altan Düzyatan’a, Emel Sayın’dan Hande Soral'a kadar birçok ünlü isim, takipçilerine neşeli karelerle seslendi. 

Peki, kim ne paylaştı? Gelin birlikte bakalım…🍬

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Mert Demir

Mert Demir

Emel Sayın

Emel Sayın

Merve Özbey

Merve Özbey

Hande Soral

Hande Soral

Engin Akyürek

Engin Akyürek
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Özge Ulusoy

Özge Ulusoy

Anıl Altan

Anıl Altan

Buse Terim

Buse Terim

Sinan Akçıl

Sinan Akçıl

Armağan Çağlayan

Armağan Çağlayan
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Engin Altan Düzyatan

Engin Altan Düzyatan

Sıla Türkoğlu

Sıla Türkoğlu

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Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Magazin Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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