Hande Soral'dan Engin Altan Düzyatan'a Ünlülerden Renkli Kurban Bayramı Paylaşımları
Bugün Kurban Bayramı’nın birinci günü! Ünlü isimler de bayram heyecanını sosyal medya hesaplarından paylaşmayı ihmal etmedi. Kimi sevdikleriyle çektirdiği fotoğrafı paylaştı, kimi ise bayram mesajını sevenlerine duyurdu.
Sıla Türkoğlu’ndan Engin Altan Düzyatan’a, Emel Sayın’dan Hande Soral'a kadar birçok ünlü isim, takipçilerine neşeli karelerle seslendi.
Peki, kim ne paylaştı? Gelin birlikte bakalım…🍬
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Mert Demir
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Emel Sayın
Merve Özbey
Hande Soral
Engin Akyürek
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Özge Ulusoy
Anıl Altan
Buse Terim
Sinan Akçıl
Armağan Çağlayan
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Engin Altan Düzyatan
Sıla Türkoğlu
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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