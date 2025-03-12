Halk TV’de Rasim Ozan Kütahyalı Krizi: İsmail Küçükkaya’dan Kanaldan Ayrılan Kayda Geçsin Ekibine Sert Sözler

Halk TV’de Rasim Ozan Kütahyalı krizi devam ediyor. YouTube kanalında yayınlanan ROK röportajının ardından Kayda Geçsin ekibi (Şule Aydın, Murat Ağırel, Timur Soykan, Barış Pehlivan) bu röportaja tepki gösterip istifa ettiklerini duyurmuştu. Halk TV’nin sahibi Cafer Mahiroğlu ise hem X hesabından hem de Ece Üner’in sunduğu ana habere katılarak kendisini savunmuştu.
Mahiroğlu’na tepki yağarken bu kez İsmail Küçükkaya’dan tartışmalı sözler geldi. Küçükkaya, sabah yayınında “Kayda Geçsin ekibi, kanalı çok yıprattı maalesef. Bu arkadaşlarımız burada parladı. Bence patron da yanlış yaptı” dedi. İzleyiciler Küçükkaya’ya tepki gösterdi, Kayda Geçsin ekibine ise destek yorumları yaptı.
Halk TV'de sular durulmuyor. Kanalın YouTube hesabından yayınlanan Rasim Ozan Kütahyalı röportajında yeni gelişme yaşandı.
Tepkinin sadece kanalın izleyicisiyle sınırlı kaldığı düşünülürken Halk TV programcısı Şule Aydın'ın paylaşımı şok etkisi yarattı.
Cafer Mahiroğlu, röportajdan ‘haberinin olmadığını’ iddia etti. Eski Halk TV çalışanından tokat gibi yanıt geldi.
Kayda Geçsin ekibinin istifasının ardından İsmail Küçükkaya'dan tepki çeken sözler.
İsmail Küçükkaya'nın açıklamalarını buradan izleyebilirsiniz 👇
İlk olarak İsmail Küçükkaya'nın açıklamalarının yayınlandığı YouTube videosuna gelen yorumlara bakalım 👇
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Videonun paylaşıldığı Instagram gönderisine gelen yorumlar ise şöyle oldu 👇
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