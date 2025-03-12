onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Video
Halk TV’de Rasim Ozan Kütahyalı Krizi: İsmail Küçükkaya’dan Kanaldan Ayrılan Kayda Geçsin Ekibine Sert Sözler

Halk TV’de Rasim Ozan Kütahyalı Krizi: İsmail Küçükkaya’dan Kanaldan Ayrılan Kayda Geçsin Ekibine Sert Sözler

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
12.03.2025 - 17:19

İçerik Devam Ediyor

Halk TV’de Rasim Ozan Kütahyalı krizi devam ediyor. YouTube kanalında yayınlanan ROK röportajının ardından Kayda Geçsin ekibi (Şule Aydın, Murat Ağırel, Timur Soykan, Barış Pehlivan) bu röportaja tepki gösterip istifa ettiklerini duyurmuştu. Halk TV’nin sahibi Cafer Mahiroğlu ise hem X hesabından hem de Ece Üner’in sunduğu ana habere katılarak kendisini savunmuştu. 

Mahiroğlu’na tepki yağarken bu kez İsmail Küçükkaya’dan tartışmalı sözler geldi. Küçükkaya, sabah yayınında “Kayda Geçsin ekibi, kanalı çok yıprattı maalesef. Bu arkadaşlarımız burada parladı. Bence patron da yanlış yaptı” dedi. İzleyiciler Küçükkaya’ya tepki gösterdi, Kayda Geçsin ekibine ise destek yorumları yaptı.

Kaynak

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Halk TV'de sular durulmuyor. Kanalın YouTube hesabından yayınlanan Rasim Ozan Kütahyalı röportajında yeni gelişme yaşandı.

Halk TV'de sular durulmuyor. Kanalın YouTube hesabından yayınlanan Rasim Ozan Kütahyalı röportajında yeni gelişme yaşandı.

Tartışmalı açıklamaları ve geçmişte pek çok kişiyi hedef göstermesiyle tanınan; ‘her dönemin insanı’ olarak adlandırılan Rasim Ozan Kütahyalı, Halk TV’ye röportaj verdi. Halk TV’nin ROK ile yaptığı röportaj geçen günlerde kanalın YouTube hesabında yayınlandı. Ne olduysa bu röportajdan sonra oldu, Halk TV’de adeta kıyamet koptu. Halk TV'nin ROK ile röportaj yapması vatandaşlardan eksi puan aldı. Sosyal medyada pek çok kişi kanalı boykot ettiğini duyurdu. Tepkilerin ardından ROK röportajı Halk TV YouTube kanalından kaldırıldı.

Tepkinin sadece kanalın izleyicisiyle sınırlı kaldığı düşünülürken Halk TV programcısı Şule Aydın'ın paylaşımı şok etkisi yarattı.

Tepkinin sadece kanalın izleyicisiyle sınırlı kaldığı düşünülürken Halk TV programcısı Şule Aydın'ın paylaşımı şok etkisi yarattı.
twitter.com

Halk TV'de yayınlanan Kayda Geçsin programının sunucusu Şule Aydın, ROK röportajının ardından ekipçe kanalla yollarını ayırdıklarını. Aydın, 'Kayda Geçsin ekibi olarak bugün itibarıyla Halk TV ile yollarımız ayrıldı. İktidar baskısıyla medyanın karartıldığı, basın özgürlüğünün katledildiği bir dönemde Halk TV’de  özgürce yayınlar yaptık ve bu konuda desteklendik. Bizim için her zaman değerli olan Halk TV ailesine ve izleyicisine çok teşekkür ederiz' paylaşımını yaptı. 

Kayda Geçsin ekibinden Murat Ağırel, Timur Soykan, Barış Pehlivan da sosyal medya hesaplarından bir paylaşım gerçekleştirdi. 

Timur Soykan, 'Rasim Ozan Kütahyalı'nın Halk TV YouTube kanalında röportajının yayınlanmasını doğru bulmuyorum. FETÖ'cülerin ve Saray rejiminin tetikçiliğini yapan bu şahsın demokrasi mücadelesinin bedellerini ödemiş Halk TV logosunun altında görünmesi beni üzdü.' ifadelerini kullanırken Murat Ağırel ise 'Haftada bir Kayda Geçsin programına çıktığım Halk TV’nin YouTube kanalında, geçmişte FETÖ terör örgütüne methiyeler düzen, kumpas davalarının savunuculuğunu yapan ve bugün hâlâ sözde terör örgütü ile yürütülen sürece karşı çıkanlara adeta kılıç sallayan bir ismin muteber biriymiş gibi açıklamalarına yer verilmesini kabul edemem. Yıllarca emek verdiğimiz bir platformda bu durumu görmek, ilkelerime ve gazetecilik anlayışıma ters düşmektedir' dedi.

Öte yandan halktv.com.tr yazarı Serpil Yılmaz ise istifasını ilk duyuran isim olmuştu.

Cafer Mahiroğlu, röportajdan ‘haberinin olmadığını’ iddia etti. Eski Halk TV çalışanından tokat gibi yanıt geldi.

Cafer Mahiroğlu, röportajdan ‘haberinin olmadığını’ iddia etti. Eski Halk TV çalışanından tokat gibi yanıt geldi.

Gazetecilerin açıklamalarının ardından X hesabından bir paylaşım yapan Mahiroğlu, cevap hakkının Kayda Geçsin ekibi tarafından kullandırılmadığını dile getirdi. Mahiroğlu, ardından Ece Üner’in sunduğu ana habere Londra’dan bağlanarak 'Cevap hakkımı kullanmakta ısrar edince, program yapmamayı tercih ettiklerini ilettiler. Oysa cevap hakkı kutsaldır ve hiçbir demokrat bunu reddetmez, hayal kırıklığı yaşıyorum' sözleriyle kendisini savundu.

Ancak Mahiroğlu’nun açıklamalarına rağmen tepki dinmezken Halk TV eksi programcısı Özlem Akarsu Çelik’ten çok konuşulacak yanıt geldi. 

Çelik’in paylaşımı şöyle oldu:

'Sayın Cafer Mahiroğlu, hâlâ editöryal bağımsızlığın ne olduğunu anlamak istemiyorsunuz, gazetecilere saygı duymuyorsunuz.  

'Kanalda program yapan arkadaşlarımızın, kanalı ve patronunu rahatlıkla eleştirmesi, eleştirel gazetecilik kültürünü oturttuğumu gösteriyor”'cümlenizle bizim mesleğe ne kadar uzak olduğunuzu ispatlamışsınız. Rasim Ozan Kütahyalı röportajını eleştiren gazetecilerin programınına çıkma ısrarınız da problemli. Amacınız, 'cevap hakkını kullanmak' değil patronun kim olduğunu hatırlatmak!

R. O. Kütahyalı yayınından haberiniz olmadığını söylemişsiniz. Hiç sanmıyorum ama umarım doğrudur.

Sizinle çalışmış biri olarak konuklara karıştığınızın, yayınlara müdahale ettiğinizin tanığıyım (İstifa gerekçelerimden biri buydu hatırlarsanız.)  Elinizde yayına çıkacaklar için bir ak bir de kara liste ile dolaştığınızı hem konuklar hem tüm gazeteciler biliyor. İzleyicileriniz ise bunların hiçbirinden haberdar değil çünkü kimse onlara gerçeği söylemiyor.

Bunca zaman kurumunuzdaki değerli meslektaşlarıma saygımdan sustum. “Çalışacakları kaç yer var ki! Gitseler de geri dönerler…”anlayışıyla çalıştırdığınız, asgari ücrete mahkûm ettiğiniz, 212 yapmadığınız, haklarını vermediğiniz için basın kartı alamayan/Basın Kanunu’ndan doğan yıpranma hakkından yararlanamayan ve sendikaya üye olmamaları için baskı yaptığınız gazeteciler adına söylüyorum, medya patronu olmanız bizim en büyük talihsizliğimiz.

Sahibi olduğunuz kanalı, gazeteciler üzerinden itibar kazanmak, “Türkiye’nin gündemini belirleyen patron” olmak için kullanıyorsunuz.

Koyunun olmadığı yerde keçiye Abdurrahman Çelebi derler misali demokrasinin olmadığı memlekette de hak etmeyenler demokrat sıfatıyla ortalıkta gezer. Gerçeği bilenler sustukça halk bu sahte demokratları alkışlamaya devam eder. 

Gazetecilik, kamu yararını gözetmek, tüm çıkar odaklarına mesafeli durmaktır. Bunları bu prensiple yazdığım bilinsin…'

Özlem Akarsu Çelik'in sosyal medya paylaşımına buradan ulaşabilirsiniz.

Kayda Geçsin ekibinin istifasının ardından İsmail Küçükkaya'dan tepki çeken sözler.

Kayda Geçsin ekibinin istifasının ardından İsmail Küçükkaya'dan tepki çeken sözler.

Kayda Geçsin ekibinin kanaldan ayrılma kararına Halk TV sunucusu İsmail Küçükkaya'dan gündem olacak sözler geldi. Tepkileri ve ekip arkadaşlarının attığı tweetleri ‘ölçüsüz, abartılı ve orantısız bulduğunu’ söyleyen Küçükkaya, Mahiroğlu’nun kendisini savunma girişimlerini de hem yanlış olarak yorumladı hem de izleyicinin 20 dakikasını boşa aldığını belirtti.

'BU ARKADAŞLARIMIZ BURADA PARLADI'

Küçükkaya, şunları söyledi:

“Bence patron da yanlış yaptı. Neresinden tutsanız elinizde kalıyor.  Halk TV önemli bir marka. Bu arkadaşlarımız buralarda parladılar. Kayda Geçsin ekibi, kanalı çok yıprattı maalesef. Halk TV, bahçesi olmayan insanların hortum aldığı bir kanal. En büyük şaşkınlığım ve üzüntüm bu kanalı en çok benim düşünüyor olmamdır.”

İsmail Küçükkaya'nın açıklamalarını buradan izleyebilirsiniz 👇

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

İlk olarak İsmail Küçükkaya'nın açıklamalarının yayınlandığı YouTube videosuna gelen yorumlara bakalım 👇

İlk olarak İsmail Küçükkaya'nın açıklamalarının yayınlandığı YouTube videosuna gelen yorumlara bakalım 👇

👇

👇

👇

👇

👇

👇

👇

👇
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

👇

👇

Videonun paylaşıldığı Instagram gönderisine gelen yorumlar ise şöyle oldu 👇

Videonun paylaşıldığı Instagram gönderisine gelen yorumlar ise şöyle oldu 👇

👇

👇

👇

👇

👇

👇
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

👇

👇

👇

👇

👇

👇

👇

👇

👇

👇

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
5
3
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın