Halk TV’de Rasim Ozan Kütahyalı Krizi: İsmail Küçükkaya’dan Kanaldan Ayrılan Kayda Geçsin Ekibine Sert Sözler

Gazetecilerin açıklamalarının ardından X hesabından bir paylaşım yapan Mahiroğlu, cevap hakkının Kayda Geçsin ekibi tarafından kullandırılmadığını dile getirdi. Mahiroğlu, ardından Ece Üner’in sunduğu ana habere Londra’dan bağlanarak 'Cevap hakkımı kullanmakta ısrar edince, program yapmamayı tercih ettiklerini ilettiler. Oysa cevap hakkı kutsaldır ve hiçbir demokrat bunu reddetmez, hayal kırıklığı yaşıyorum' sözleriyle kendisini savundu.

Ancak Mahiroğlu’nun açıklamalarına rağmen tepki dinmezken Halk TV eksi programcısı Özlem Akarsu Çelik’ten çok konuşulacak yanıt geldi.

Çelik’in paylaşımı şöyle oldu:

'Sayın Cafer Mahiroğlu, hâlâ editöryal bağımsızlığın ne olduğunu anlamak istemiyorsunuz, gazetecilere saygı duymuyorsunuz.

'Kanalda program yapan arkadaşlarımızın, kanalı ve patronunu rahatlıkla eleştirmesi, eleştirel gazetecilik kültürünü oturttuğumu gösteriyor”'cümlenizle bizim mesleğe ne kadar uzak olduğunuzu ispatlamışsınız. Rasim Ozan Kütahyalı röportajını eleştiren gazetecilerin programınına çıkma ısrarınız da problemli. Amacınız, 'cevap hakkını kullanmak' değil patronun kim olduğunu hatırlatmak!

R. O. Kütahyalı yayınından haberiniz olmadığını söylemişsiniz. Hiç sanmıyorum ama umarım doğrudur.

Sizinle çalışmış biri olarak konuklara karıştığınızın, yayınlara müdahale ettiğinizin tanığıyım (İstifa gerekçelerimden biri buydu hatırlarsanız.) Elinizde yayına çıkacaklar için bir ak bir de kara liste ile dolaştığınızı hem konuklar hem tüm gazeteciler biliyor. İzleyicileriniz ise bunların hiçbirinden haberdar değil çünkü kimse onlara gerçeği söylemiyor.

Bunca zaman kurumunuzdaki değerli meslektaşlarıma saygımdan sustum. “Çalışacakları kaç yer var ki! Gitseler de geri dönerler…”anlayışıyla çalıştırdığınız, asgari ücrete mahkûm ettiğiniz, 212 yapmadığınız, haklarını vermediğiniz için basın kartı alamayan/Basın Kanunu’ndan doğan yıpranma hakkından yararlanamayan ve sendikaya üye olmamaları için baskı yaptığınız gazeteciler adına söylüyorum, medya patronu olmanız bizim en büyük talihsizliğimiz.

Sahibi olduğunuz kanalı, gazeteciler üzerinden itibar kazanmak, “Türkiye’nin gündemini belirleyen patron” olmak için kullanıyorsunuz.

Koyunun olmadığı yerde keçiye Abdurrahman Çelebi derler misali demokrasinin olmadığı memlekette de hak etmeyenler demokrat sıfatıyla ortalıkta gezer. Gerçeği bilenler sustukça halk bu sahte demokratları alkışlamaya devam eder.

Gazetecilik, kamu yararını gözetmek, tüm çıkar odaklarına mesafeli durmaktır. Bunları bu prensiple yazdığım bilinsin…'

Özlem Akarsu Çelik'in sosyal medya paylaşımına buradan ulaşabilirsiniz.