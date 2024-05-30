Halil İbrahim Ceyhan'ın Ayrıldığı Kirli Sepeti'ne İki Oyuncu Daha Veda Ediyor!
Halil İbrahim Ceyhan'ın Ayrıldığı Kirli Sepeti'ne İki Oyuncu Daha Veda Ediyor!
Kaynak: https://www.birsenaltuntas.com/dizi/k...
NOW'ın sevilen dizisi Kirli Sepeti, sezon finali yaparak ekranlara bir süre ara veriyor. Geçtiğimiz günlerde Halil İbrahim Ceyhan'ın veda ettiği diziden iki oyuncunun daha ayrılacağı ortaya çıktı.
KAYNAK: Birsen Altuntaş
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NOW'ın sevilen dizisi Kirli Sepeti aldığı yüksek reyting oranlarıyla yeni sezonu garantilemişti.
Ayça Bingöl, Ceren Moray, Cansu Tosun gibi isimlerin rol aldığı diziden geçtiğimiz günlerde Halil İbrahim Ceyhan'ın ayrıldığı ortaya çıkarken, sevilen dizide yeni vedalar yaşanmaya devam ediyor.
Birsen Altuntaş'ın haberine göre yeni sezonda hikâyesi değişen Kirli Sepeti'nden bazı zengin aileler ayrılıyor.
Halil İbrahim Ceyhan'ın canlandırdığı Murat karakterinin vedasının ardından dizide rol alan Serhat Kılıç ve Gözde Seda Altuner de yeni sezonda yer almayacak isimler arasında.
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