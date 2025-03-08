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Haftanın Tüm İndirimleri Burada! Hepsiburada'dan Amazon'a Dikkat Çeken İndirimler ve Aktüel Katalogları

etiket Haftanın Tüm İndirimleri Burada! Hepsiburada'dan Amazon'a Dikkat Çeken İndirimler ve Aktüel Katalogları

Gökçenur Kemaloğlu
Gökçenur Kemaloğlu - Onedio Üyesi
08.03.2025 - 14:55

Eğer bu hafta hangi markaların indirimde olduğunu, hangi ürünlerin fiyatlarının düştüğünü merak ediyorsanız, doğru yerdesiniz. A101, Bim, Şok gibi perakende zincirlerinin aktüel ürünlerini, Amazon'un ve Hepsiburada'nın bu hafta indirime giren ürünlerini sizler için derledik. Bu hafta en çok satılan ürünlerini, bahar indirimlerini, nerede ne kadar indirim olduğunu görmek isteyenleri içeriğe alalım.

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir. Stok durumuna göre fiyatlar değişiklik gösterebilir.

“Bu içerik marka iş birliği içeriyor.”

Bu içerik 08.03.2025 tarihinde oluşturulmuş, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

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Haftanın en dikkat çeken fırsatları arasında, şık Miu Miu güneş gözlükleri ve performansıyla ön plana çıkan Bosch klimalar yer alıyor. Ev konforunu artırırken şıklığınızı da koruyabileceğiniz bu ürünler, yazın keyfini doyasıya çıkarabilmeniz için ideal.

Size özel indirim kodu ile seçili laptoplarda büyük bir fırsat sizi bekliyor. Yüksek performans ve uygun fiyatı bir arada sunan bu fırsatı kaçırmak istemeyeceksiniz.

BİM, 7 Mart’taki aktüel ürünleri arasında 125 CC motosikletle motor severlere özel bir fırsat sunuyor. Hem eğlenceli hem de ekonomik bir ulaşım çözümü arayanlar için mükemmel bir seçenek.

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Gökçenur Kemaloğlu
Gökçenur Kemaloğlu
Onedio Üyesi
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