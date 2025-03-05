Bilgisayarı Aratmayan Tablet: Huawei MatePad Pro 13.2'yi İnceledik!

Bilgisayar klavyesi deneyimine yakın, konforlu ve kullanışlı bir deneyim sunan Huawei Smart Magnetic Keyboard, 1.5 mm tuş hareket mesafesi, büyük tuş yapısı ve geniş touchpad ile rahat bir kullanım sağlıyor. Bu sayede ''Bilgisayar başında halletmem gerek'' dedirten tüm işleri taşınabilir ve yüksek performans sunan bir tablet ile halletmek mümkün hale geliyor.

3. Nesil Huawei M-Pencil ise düşük gecikme süresi ve 16.384 basınç seviyesi ile dijital çizim için mükemmel bir yardımcı haline gelirken kalem ile yazma deneyimini de en üst seviyeye çıkarıyor.

Her iki cihaz da tablet ile akıcı bir bağlantı ile çalışıyor ve çizim/yazma deneyimini yalnızca verimli değil keyifli hale de getiriyor.