Bilgisayarı Aratmayan Tablet: Huawei MatePad Pro 13.2'yi İnceledik!
Bilgisayarı Aratmayan Tablet: Huawei MatePad Pro 13.2'yi İnceledik!
Huawei’nin en yeni ve en gelişmiş tableti MatePad Pro 13.2, şık ve hafif tasarımıyla göz alırken performansıyla etkilemeyi başarıyor.
Güçlü donanımı, gelişmiş teknolojiler ile donatılmış geniş ekranı ve şık tasarımı ile günlük kullanımdan profesyonel senaryolara tüm ihtiyaçlarınıza yanıt verecek bir tablet olarak tasarlanan Huawei MatePad Pro'yu gelin yakından inceleyelim!
Huawei MatePad Pro 13.2, ultra hafif ve ultra ince!
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Klavye ve kalem, büyük ekran deneyimini bir üst seviyeye taşıyarak bilgisayar verimliliği sağlıyor.
Bilgisayar deneyimi kadar konforlu bir akış sunan tablo ve belge kullanım deneyimi
Touchpad kullanımı ile dosya ve ekran kontrol özellikleri de bilgisayar deneyimini pekiştiriyor.
Güneş ışığı altında bile net görüntü sunan Flexible OLED PaperMatte ekran!
Uzun pil ömrü, hızlı şarj desteği, yüksek performans.
Yeni nesil 3D Isı Dağıtım Mimarisi ile daha verimli soğutma.
Video görüşmelerinizin kalitesini artıracak ses ve görüntü performası.
AI destekli ekran koruma sistemi ile üst düzey gizlilik ve güvenlik.
Huawei MatePad Pro 13.2, ön satış dönemine özel fırsatlarla sizi bekliyor.
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