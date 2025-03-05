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Bilgisayarı Aratmayan Tablet: Huawei MatePad Pro 13.2'yi İnceledik!

Bilgisayarı Aratmayan Tablet: Huawei MatePad Pro 13.2'yi İnceledik!

Huawei
Huawei - Onedio Üyesi
05.03.2025 - 20:28

Huawei’nin en yeni ve en gelişmiş tableti MatePad Pro 13.2, şık ve hafif tasarımıyla göz alırken performansıyla etkilemeyi başarıyor. 

Güçlü donanımı, gelişmiş teknolojiler ile donatılmış geniş ekranı ve şık tasarımı ile günlük kullanımdan profesyonel senaryolara tüm ihtiyaçlarınıza yanıt verecek bir tablet olarak tasarlanan Huawei MatePad Pro'yu gelin yakından inceleyelim!

Huawei MatePad Pro 13.2, ultra hafif ve ultra ince!

Huawei MatePad Pro 13.2, ultra hafif ve ultra ince!

580 gramlık ağırlığı ve 5.5 mm'lik inceliği ile Huawei MatePad Pro, taşınabilirliği oldukça yüksek bir ürün. Bu hafif ve ince tasarıma eşlik eden Golden Silk arka kaplama ve Star Ring tasarım dili, tabletin genel görünümünü modern ve premium hissettiren bir forma sokuyor.

Ayrıca ultra ince çerçeveli ekranı ve %94 ekran-gövde oranı sayesinde tablet gibi bir taşınabilir cihazda büyük ekran deneyimi sunuyor.

Klavye ve kalem, büyük ekran deneyimini bir üst seviyeye taşıyarak bilgisayar verimliliği sağlıyor.

Klavye ve kalem, büyük ekran deneyimini bir üst seviyeye taşıyarak bilgisayar verimliliği sağlıyor.

Bilgisayar klavyesi deneyimine yakın, konforlu ve kullanışlı bir deneyim sunan Huawei Smart Magnetic Keyboard, 1.5 mm tuş hareket mesafesi, büyük tuş yapısı ve geniş touchpad ile rahat bir kullanım sağlıyor. Bu sayede ''Bilgisayar başında halletmem gerek'' dedirten tüm işleri taşınabilir ve yüksek performans sunan bir tablet ile halletmek mümkün hale geliyor.

3. Nesil Huawei M-Pencil ise düşük gecikme süresi ve 16.384 basınç seviyesi ile dijital çizim için mükemmel bir yardımcı haline gelirken kalem ile yazma deneyimini de en üst seviyeye çıkarıyor.

Her iki cihaz da tablet ile akıcı bir bağlantı ile çalışıyor ve çizim/yazma deneyimini yalnızca verimli değil keyifli hale de getiriyor.

Bilgisayar deneyimi kadar konforlu bir akış sunan tablo ve belge kullanım deneyimi

Bilgisayar deneyimi kadar konforlu bir akış sunan tablo ve belge kullanım deneyimi

Tablo ve belgelerin kontrol edilmesi, düzenlenmesi gibi senaryolarda geniş ekran ve klavye avantajları sayesinde Huawei MatePad 13.2, standart bir tabletten çok bilgisayar deneyimi sunuyor.

Bu sayede profesyonel kullanımda büyük konfor sağlıyor.

Touchpad kullanımı ile dosya ve ekran kontrol özellikleri de bilgisayar deneyimini pekiştiriyor.

Touchpad kullanımı ile dosya ve ekran kontrol özellikleri de bilgisayar deneyimini pekiştiriyor.

MatePad Pro 13.2 ile touchpad kullanımında ekranı bölme, yüzen pencere açma ana ekrana dönme ve uygulamalar arasında geçiş yapma gibi aksiyonlar pratik şekilde alınabiliyor.

Örneğin yalnızca üç parmağınızı sol üst köşeye kaydırarak anında ekranı bölebiliyorsunuz. Tüm bu özellikler de çalışma temposu gibi aktif kullanım anlarında büyük bir hız ve pratiklik sağlıyor.

Güneş ışığı altında bile net görüntü sunan Flexible OLED PaperMatte ekran!

Güneş ışığı altında bile net görüntü sunan Flexible OLED PaperMatte ekran!

Huawei MatePad Pro 13.2, yüksek çözünürlüklü 2.8K (2880x1920 piksel) Flexible OLED ekran, 1000 nit maksimum parlaklık, HDR Vivid desteği ve 10-bit renk derinliği ile profesyonellere hitap eden yüksek kalitede bir ekran deneyimi sunuyor.

Tablet, ekrandaki yansımaları ortadan kaldırmak için nano-seviye aşındırma teknolojisinden destek alıyor ve yansımaları %99 engelleyerek güneş ışığı altında bile net bir görüntü elde etmenizi sağlıyor.

Uzun pil ömrü, hızlı şarj desteği, yüksek performans.

Uzun pil ömrü, hızlı şarj desteği, yüksek performans.

MatePad Pro 13.2, 10.100 mAh'lık oldukça güçlü bir bataryaya sahip. SuperCharge Turbo teknolojisi sayesinde 10 dakikada %25, 40 dakikada %80 ve tam dolumda 65 dakikada şarj olabiliyor. Bu da gün içinde şarj sorunu yaşatmayan bir kullanım kolaylığı sağlıyor. 

Ayrıca tabletin sahip olduğu akıllı güç tasarrufu sistemi pilin en verimli şekilde kullanılmasını sağlayarak performansı artırıyor.

Yeni nesil 3D Isı Dağıtım Mimarisi ile daha verimli soğutma.

Yeni nesil 3D Isı Dağıtım Mimarisi ile daha verimli soğutma.

MatePad Pro 13.2'de en yoğun işlemlerde bile ısınma sorunu yaşanmaması için Turbo süresi %85 artırılmış ve cihaz sıcaklığı 10 derece düşürülmüş durumda. 

Böylece profesyonel yoğun kullanım senaryolarında dahi cihaz sıcaklığını dengeli bir seviyede tutuyor ve performansın düşmesinin önüne geçiliyor.

Çift Wi-Fi frekansı ve 360° çevresel anten sistemi ise kesintisiz ve yüksek hızlı internet bağlantısı sağlayarak performansı düşüren bağlantı kopması gibi problemlerin önüne geçiyor.

Video görüşmelerinizin kalitesini artıracak ses ve görüntü performası.

Video görüşmelerinizin kalitesini artıracak ses ve görüntü performası.

MatePad Pro 13.2'de yer alan Huawei SOUND sertifikalı hoparlörler, 82 dB maksimum ses seviyesi, gelişmiş dijital amplifikasyon ve AI destekli gürültü engelleme algoritmaları sayesinde hem günlük kullanımdaki dinleme senaryolarında hem de video görüşmelerde yüksek performans sunuyor.

50 MP + 8 MP çift arka kamera ve 16 MP + ToF ön kamera ise bir tabletten çok daha fazlasını sunarak yalnızca günlük görüşme ihtiyaçlarınız için değil içerik üretimi için de kullanılabilecek seviyede bir performans sunuyor.

AI destekli ekran koruma sistemi ile üst düzey gizlilik ve güvenlik.

AI destekli ekran koruma sistemi ile üst düzey gizlilik ve güvenlik.

MatePad Pro 13.2, yan parmak izi tanıma özelliği ile hızlı ekran kilidi açma ve güvenli ödeme imkanı sunarken AI destekli ekran koruma sistemi ise ekrana birden fazla kişi baktığında hassas bilgileri otomatik olarak gizleyerek güvenlik sağlıyor. 

Tüm bu güvenlik özellikleri, tabletinizi her ortamda güvenle kullanabilmenizi sağlıyor.

Huawei MatePad Pro 13.2, ön satış dönemine özel fırsatlarla sizi bekliyor.

Huawei MatePad Pro 13.2, ön satış dönemine özel fırsatlarla sizi bekliyor.

Ön satış dönemine özel, klavye + kalem + 100W şarj adaptörü ve Freebuds 5'in yanında 6 aylık ekran koruma garantisi ile tableti hemen satın almak isterseniz buraya tıklayabilirsiniz!

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