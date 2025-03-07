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Size Özel İndirim Kodu Kaptık! Seçili Laptoplarda Tam 1500 TL İndirim Kodu Burada!

etiket Size Özel İndirim Kodu Kaptık! Seçili Laptoplarda Tam 1500 TL İndirim Kodu Burada!

Selen Simsek
Selen Simsek - Onedio Üyesi
07.03.2025 - 19:32

Laptop almak ya da yenilemek isteyenlere müjde! HP, Lenovo, Casper, MSI, Asus, Erazer bilgisayarlarda kampanya var. 

Seçili laptoplarda tam 1500 TL indirim fırsatı sizi bekliyor, siz daha ne bekliyorsunuz?

'Bu içerik iş birliği içeriyor.'

*Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.

Bu içerik 07.03.2025 tarihinde güncellenmiş olup, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

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Casper Excalibur G870.1270-BFA0X-B Intel Core i7 12700H 16GB 1TB SSD RTX4050 Freedos 15.6" 144Hz Taşınabilir Bilgisayar

Casper Excalibur G870.1270-BFA0X-B Intel Core i7 12700H 16GB 1TB SSD RTX4050 Freedos 15.6" 144Hz Taşınabilir Bilgisayar

Performansı ve şık tasarımı ile övgüleri toplayan Casper Excalibur G870, oyun performansı ve hızlı açılışı ile dikkat çekiyor. Ekran kartı kalitesi ve kasa sağlamlığı da beğenilen diğer özellikleri arasında.

Ve unutmayın... Tam 1500 TL indirim fırsatı sizi bekliyor!

Casper Excalibur G870.1270-BFA0X-B Taşınabilir Bilgisayar

'Kesinlikle tavsiye ediyorum gerek görüntü kalitesi gerek oyun performansı gayet güzel RGB keyboard animasyonları çok şık batarya performansı 3 saat net kasa kalitesi ve ekran LCD görüntü kalitesi çok başarılı ses ve akustik çok iyi fan sesi neredeyse hiç duyulmuyor.'

MSI CYBORG 15 A13VF-892XTR Intel Core i7 13620H 16GB 512GB SSD RTX4060 Freedos 15.6" FHD 144Hz Taşınabilir Bilgisayar

MSI CYBORG 15 A13VF-892XTR Intel Core i7 13620H 16GB 512GB SSD RTX4060 Freedos 15.6" FHD 144Hz Taşınabilir Bilgisayar

MSI CYBORG 15, güçlü işlemcisi ve RTX4060 ekran kartıyla oyunlarda yüksek performans sunuyor. Kullanıcılar, bilgisayarın tasarımını ve malzeme kalitesini övüyor. Ayrıca, hızlı veri aktarımı ve hafifliği de beğenilen özellikler arasında.

MSI CYBORG 15 A13VF-892XTR Taşınabilir Bilgisayar

'İşlemci ve ekran kartı uyumu çok iyi, bilgisayarın malzeme kalitesi güzel. Klavye tek renk ışık rgb olsa daha iyi olabilirdi. Grafik Tasarımcısıyım hem iş hem oyun oynamak için tercih ettim. Ram ve ssd kendiniz yükseltebilirsiniz ama üzerindekilerde gayet yeterli.'

Lenovo Yoga 7 Intel Core Ultra 7 155H 16GB 512GB SSD Windows 11 Home 14" WUXGA Taşınabilir Bilgisayar 83DJ001ATR

Lenovo Yoga 7 Intel Core Ultra 7 155H 16GB 512GB SSD Windows 11 Home 14" WUXGA Taşınabilir Bilgisayar 83DJ001ATR

Bu laptop ile yeni nesil yapay zekayı deneyimleyebilirsiniz.

Ve unutmayın... Tam 1500 TL indirim fırsatı sizi bekliyor!

Lenovo Yoga 7 14' WUXGA Taşınabilir Bilgisayar 83DJ001ATR

'Ürün gerçekten de çok güzel. Kalemiyle, tablet gibi kullanılabilmesiyle, ekranı kalitesiyle mükemmel. Touch pad kullanımı çok rahat. Mükemmel bir ürün seçtik, aldık. Fiyat/performans ürünü diyebilirim.'

Asus Zenbook 14 UX3405CA-PP487W Intel Core Ultra 9 1TB 14" Taşınabilir Bilgisayar

Asus Zenbook 14 UX3405CA-PP487W Intel Core Ultra 9 1TB 14" Taşınabilir Bilgisayar

Ekran boyutu 14' olan Asus Zenbook laptop 1 TB SSD kapasitesine sahip.

1500 TL indirimi de var!

Asus Zenbook 14 Intel Core Ultra 9 Taşınabilir Bilgisayar

HP OmniBook Ultra Flip X360 Intel Core Ultra 7 256V 16GB 1TB SSD 14" OLED Taşınabilir Bilgisayar

HP OmniBook Ultra Flip X360 Intel Core Ultra 7 256V 16GB 1TB SSD 14" OLED Taşınabilir Bilgisayar

Yapay zeka destekli Intel Core ultra işlemci ve tüm gün dayanan pil ömrü ile yaratıcılığınızı geliştirecek bir laptop.

HP OmniBook Ultra Flip 256V 16GB 1TB SSD 14' OLED Taşınabilir Bilgisayar

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MSI RAIDER 18 HX AI A2XWJG-215TR Intel Core Ultra 9 285HX 64GB 4TB SSD RTX5090 Windows 11 Home 18" 120Hz Taşınabilir Bilgisayar

MSI RAIDER 18 HX AI A2XWJG-215TR Intel Core Ultra 9 285HX 64GB 4TB SSD RTX5090 Windows 11 Home 18" 120Hz Taşınabilir Bilgisayar

Raider 18 HX AI. Intel® Core™ Ultra 9 285HX işlemci ve NVIDIA® GeForce RTX™ 5090 Dizüstü Bilgisayar GPU'su, geliştirilmiş verimlilik ve grafik gücüyle, 18 inç ekranla eşleştirilmiş 260 W'a kadar yüksek overboost ultra ile bu yeni spekülatörü ihtişam ve güçle deneyimleyin.

MSI RAIDER 18 HX AI A2XWJG-215TR 18' 120Hz Taşınabilir Bilgisayar

Asus ROG Strix SCAR 18 G835LW-SA127 Intel Core Ultra 9 275HX 64GB 2TB SSD RTX5080 Freedos 18" WQXGA Taşınabilir Bilgisayar

Asus ROG Strix SCAR 18 G835LW-SA127 Intel Core Ultra 9 275HX 64GB 2TB SSD RTX5080 Freedos 18" WQXGA Taşınabilir Bilgisayar

Intel® Core™ Ultra 9 275HX işlemcinin gücüyle donatılan SCAR 18, 8 Performans ve 16 Verimli çekirdeğiyle e-spor ve AAA oyunlarında üstün kare hızları sunar. Üstelik, belirli içerik üretim uygulamalarında yapay zeka hızlandırması sayesinde oyun bilgisayarınızı sınırların ötesinde kullanabilirsiniz.

Ve unutmayın... Tam 1500 TL indirim fırsatı sizi bekliyor!

Asus ROG Strix SCAR 18 Freedos 18' WQXGA Taşınabilir Bilgisayar

Asus Zenbook Duo Intel Core Ultra 9 285H 32GB 2TB SSD 14" OLED Taşınabilir Bilgisayar

Asus Zenbook Duo Intel Core Ultra 9 285H 32GB 2TB SSD 14" OLED Taşınabilir Bilgisayar

2 TB SSD kapasitesi, 14' OLED ekranı ile güçlü bir bilgisayar.

1500 TL indirimi de var!

Asus Zenbook Duo UX8406CA-PZ208W Windows 11 Home 14' OLED Laptop

Lenovo LOQ Intel Core i5 12450HX 24GB 512GB SSD RTX4050 Freedos 15.6" FHD Taşınabilir Bilgisayar

Lenovo LOQ Intel Core i5 12450HX 24GB 512GB SSD RTX4050 Freedos 15.6" FHD Taşınabilir Bilgisayar

Lenovo LOQ Intel Core i5 12450HX Taşınabilir Bilgisayar

'Ürün tam bir fiyat performans ürünü. Şu anki ekran kartı olan 4050 Rtx ekran kartıyla açamayacağı oyun olmadığını düşünüyorum. Ürün gayet sessiz şekilde çalışmaktadır. '

Erazer Deputy P60i MD62747 Intel Core i5 512GB 15.6" FHD 144Hz Taşınabilir Bilgisayar

Erazer Deputy P60i MD62747 Intel Core i5 512GB 15.6" FHD 144Hz Taşınabilir Bilgisayar

Daha ince ve daha güçlü ekranı ile harika bir oyun deneyimine hazır olun!

Erazer Deputy P60i MD62747 15.6' FHD 144Hz Taşınabilir Bilgisayar

'Günlük işlerimi rahatlıkla görsün arada bir de oyun oynarım diye alacaksanız alın.'

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Selen Simsek
Selen Simsek
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