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Parfüm İndirim Kodu Burada! Seçili Parfümlerde 2000 TL'ye 250 TL İndirim

etiket Parfüm İndirim Kodu Burada! Seçili Parfümlerde 2000 TL'ye 250 TL İndirim

Selen Simsek
Selen Simsek - Onedio Üyesi
06.03.2025 - 13:16

Parfüm almak isteyenler için harika bir haberimiz var. Hepsiburada'da fırsatlarla dolu bir kampanya başladı! YSL, Dior, Armani, Versace... Harika markalar, müthiş fırsatlar!

PARFÜM250 koduyla 2000 TL’ye 250 TL indirim! Ve... 2500 TL’ye de tam 350 TL indirim var!

Fırsatlar sizi bekliyor, siz daha ne bekliyorsunuz?

'Bu içerik iş birliği içeriyor.'

*Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.

Bu içerik 06.03.2025 tarihinde güncellenmiş olup, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

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Yves Saint Laurent Libre Edp 30 ml Kadın Parfümü

Yves Saint Laurent Libre Edp 30 ml Kadın Parfümü

Özgürlüğünü ölçüsüzce yaşayan güçlü, cesur ve özgür kadınların parfümü.

Fas’tan gelen portakal çiçeğinin yakıcı hissi ve Fransız lavantasının birleşiminden doğan feminen bir koku.

Unutmayın, bu ikonik parfümde tam 350 TL indiriminiz var!

Yves Saint Laurent Libre Edp 30 ml Kadın Parfümü

Emporio Armani Stronger With You Intensely Edp 100 ml Erkek Parfüm

Emporio Armani Stronger With You Intensely Edp 100 ml Erkek Parfüm

Parfümün karakterini simgeleyen yıllanmış konyak renginde etkileyici bir erkek parfümü.

Şimdi 350 TL indirim fırsatı ile!

Hepsiburada satıcısından aldığınızdan emin olun!

Emporio Armani Stronger With You Intensely Edp 100 ml Erkek Parfüm

'Zaten kullandığım ve daha önce de Hepsiburada satıcısından aldığım bir üründür. Kokusuna gelecek olursak kış ve ilkbaharda kullanıyorum genelde ve kokusu aşık olunacak bir koku diyebilirim. Ne çok ağır ne de rahatsız edici gönül rahatlığıyla kullanabilirsiniz.'

Dior Sauvage Edp 100 ml Erkek Parfüm

Dior Sauvage Edp 100 ml Erkek Parfüm

Taptaze sıra dışı notalara sahip kokusuyla karakteristik bir erkek parfümü.

Dior Sauvage Edp 100 ml Erkek Parfüm

Hepsiburada satıcılı parfümlerde PARFÜM250 koduyla 2000 TL’ye 250 TL indirim! Ve... 2500 TL’ye de tam 350 TL indirim var!

Versace Eros Edp 200 ml Erkek Parfüm

Versace Eros Edp 200 ml Erkek Parfüm

Tutkulu, maskülen erkeklerin parfümü

Versace Eros Edp 200 ml Erkek Parfüm

'Ürün gayet başarılı kokusu üstümden çıkmıyor. Hepsiburada satıcısından orijinal olarak alabilirsiniz.'

Lancome La Vie Est Belle Edp 30 ml Kadın Parfüm

Lancome La Vie Est Belle Edp 30 ml Kadın Parfüm

Karşınızda Lancome'dan mutluluğun parfümü La Vie Est Belle!

Çiçeksi ve şekerimsi notalarıyla öne çıkan, son derece kalıcı, çekici ve feminen bir parfüm.

Lancome La Vie Est Belle Edp 30 ml Kadın Parfüm

Hepsiburada satıcılı parfümlerde PARFÜM250 koduyla 2000 TL’ye 250 TL indirim! Ve... 2500 TL’ye de tam 350 TL indirim var!

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Burberry Goddess Edp 100 ml Kadın Parfüm

Burberry Goddess Edp 100 ml Kadın Parfüm

Güçlü ve kendine güvenen kadınların parfümü...

Odunsu üst notalara sahip, orta notalarda ise tatlı vanilya havyarı ve temel notalarda vanilya özü olan parfüm, parlak bir lavanta kompozisyonu ile zenginleştirilmiş.

Burberry Goddess Edp 100 ml Kadın Parfüm

2500 TL’ye de tam 350 TL indirim olduğunu da hatırlatalım...

Yves Saint Laurent Black Opium Edp 30 Ml Kadın Parfüm

Yves Saint Laurent Black Opium Edp 30 Ml Kadın Parfüm

Kahve ve paçuli notaları öne çıkan parfüm kalıcılığı ile çok beğenilenler arasında.

Yves Saint Laurent Black Opium Edp 30 Ml Kadın Parfüm

PARFÜM250 koduyla 2000 TL’ye 250 TL indiriminiz var, unutmayın!

Hugo Boss Bottled Edt 100 Ml + Shower Gel 100 Ml + Deo 150 Ml Erkek Parfüm Seti

Hugo Boss Bottled Edt 100 Ml + Shower Gel 100 Ml + Deo 150 Ml Erkek Parfüm Seti

Parfüm, deodorant ve duş jelinden oluşan harika bir set.

İster kendinize ister hediye olarak güzel bir seçim olacaktır!

Hugo Boss Erkek Parfüm Seti

'Yakışanda mükemmel kokan bir koku. Kalıcılığı da güzel.'

Hepsiburada satıcılı parfümlerde PARFÜM250 koduyla 2000 TL’ye 250 TL indirim! Ve... 2500 TL’ye de tam 350 TL indirim var!

Calvin Klein Beauty Kadın Edp 100 ml

Calvin Klein Beauty Kadın Edp 100 ml

Her yönüyle kendine güvenen kadının kokusu Calvin Klein Beauty, ışık saçan ve ilham veren sofistike bir koku.

Calvin Klein Beauty Kadın Edp 100 ml

'Koku yasemin ağırlıklı çiçeksi, yumuşak ve kremsi bir koku. Senelerdir kullanıyorum günlük kullanım için çok uygun.'

Kylie Jenner Cosmic EDP Kadın Parfüm 100 ml

Kylie Jenner Cosmic EDP Kadın Parfüm 100 ml

Kylie Jenner, 'muhteşem' olarak tanımladığı, hem gündüz hem de gece için yaratılmış ilk parfümü Cosmic Edp sizi anında tatlı, taze ve sıcak bir aromayla sarıyor.

Bu benzersiz koku yıldız çiçekli yasemin, altın amber ve vanilya misk notalarının muhteşem uyumu ile bütünleşiyor.

Kylie Jenner Cosmic EDP Kadın Parfüm 100 ml

'Kullanmaya kıyamıyorum o derece güzel.'

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Chloe Nomade Edp Spray 75 ml Kadın Parfüm

Chloe Nomade Edp Spray 75 ml Kadın Parfüm

Kendinden emin, otantik ve gezgin kadınlar için harika bir parfüm.

Chloe Nomade Edp Spray 75 ml Kadın Parfüm

'Aldığım günden beri elimden düşmüyor diyebilirim. Çok fazla parfümüm olmasına rağmen elim hep buna gidiyor. Sıkmıyor, boğmuyor çoğu parfümden daha özgün geldi bana. Kokusu hafif tatlı ferah arası diyebilirim ve de kalıcı.'

Hepsiburada satıcılı parfümlerde PARFÜM250 koduyla 2000 TL’ye 250 TL indirim! Ve... 2500 TL’ye de tam 350 TL indirim var!

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Selen Simsek
Selen Simsek
Onedio Üyesi
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