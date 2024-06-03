Hadi Gözümüz Aydın! Tarkan Yeni Çıkacak Albümünün Adını ve Tarihini Böyle Müjdeledi
Hadi Gözümüz Aydın! Tarkan Yeni Çıkacak Albümünün Adını ve Tarihini Böyle Müjdeledi
Toplanın dostlar, müjdemiz var! Tarkan herkesin merakla beklediği yeni albümünün adını ve tarihini açıkladı.
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Bir tanecik Mega Starımız Tarkan, epeydir albüm yapmıyordu biliyorsunuz. Kendisi en son 2017 yılında "10" isimli albümünü bizlere sunmuştu.
10 albümünde "Yolla", "Beni Çok Sev" ve "Çok Ağladım" gibi hit şarkılar hala daha dilimizde. Fakat şimdi yenilenme zamanı. Tarkan güzel haberi bugün verdi!
Mega Star'ın Twitter'dan yaptığı paylaşımda albüm kapağından bir fotoğraf da bulunuyor. 14 Haziran'da çıkacak albüm bir nevi bayram hediyesi olacak Tarkan sevenlere.
Kendi rekorunla yarışmak bir tek senin yapabileceğin bir işti Tarkan. Heyecanla bekliyoruz... ❤️
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